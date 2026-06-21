देशभरात आज नीटची फेरपरीक्षा, तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात, सीसीटीव्हीची नजर
देशभरात नीटची फेरपरीक्षा आज होत आहे. त्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
Published : June 21, 2026 at 8:38 AM IST
नवी दिल्ली - देशभरात नीटची फेरपरीक्षा आज होत आहे. 22 लाखांहून अधिक वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थी 'नीट' (NEET) फेरपरीक्षेला बसले आहेत. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (NTA) आणि केंद्र सरकारचीही कसोटी लागणार आहे. मे महिन्यातील परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकारामुळं निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी एनटीएने सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचा दावा केला आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटनेमुळं आणि त्यानंतर 3 मे रोजीची परीक्षा रद्द झाल्यामुळं संताप व निदर्शनं झाली. तसंच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली. केंद्र सरकारनं याबद्दल खेद व्यक्त केला असला, तरी पारदर्शकतेला प्राधान्य देत आणि समस्येचा थेट सामना करत जुनी परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याचा कठीण मार्ग स्वीकारल्याचं ठामपणे सांगितलं.
📢 NEET (UG) 2026— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 21, 2026
The re-examination is today, Sunday, 21 June 2026. If you haven't yet downloaded your admit card yet, do it immediately.
📥 Log in at the official website - type it into your browser yourself:https://t.co/lQbedgXg6g
❗ The 3rd May admit card is not valid for… pic.twitter.com/AfwF04Cqf0
पुनर्परीक्षा दुपारी 2 ते सायंकाळी 5.15 या वेळेत घेतली जाईल. ज्या दिव्यांग उमेदवारांना अतिरिक्त वेळ (Compensatory Time) मिळण्यास पात्रता आहे, त्यांना सायंकाळी 6.20 पर्यंत वेळ दिला जाईल.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रवेशपत्र (अॅडमिट कार्ड), वैध फोटो ओळखपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो सोबत आणण्यास तसेच सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 या वेळेत परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. या वेळेनंतर प्रवेश दिला जाणार नाही.