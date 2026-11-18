नीट पेपरफुटी प्रकरण : न्यायालयाचे 14 आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश
न्यायालयानं बुधवारी नीट-यूजी 2026 पेपरफुटी प्रकरणातील 14 आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Published : November 18, 2026 at 7:52 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयानं बुधवारी नीट-यूजी 2026 पेपरफुटी प्रकरणातील 14 आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू जिल्हा न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी आरोप निश्चित करताना, या प्रकरणात 25 नोव्हेंबरपासून दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
14 आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश : न्यायालयानं भारतीय न्यायिक संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयानं ज्या आरोपींवर आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये यश यादव, मांगीवाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रल्हाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मांढरे, मनीषा संजय हवलदार आणि शेषराव बजरंग सूर्यवंशी यांचा समावेश आहे.
न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता : दरम्यान, न्यायालयानं 29 ऑक्टोबर रोजी आरोप निश्चित करण्याबाबतचा आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सीबीआयनं आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(2) आणि 13(1)(अ) आणि सार्वजनिक परीक्षा (गैरमार्गांना प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम 10, 3, 4, 5 आणि 11 अंतर्गत एफआयआर दाखल केला होता.
92 ठिकाणी छापे टाकले होते : आरोपपत्र सुनावणीदरम्यान, सीबीआयनं सांगितलं होतं की, 12 मे रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि 72 अधिकारी व आठ सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीनं तत्काळ तपास सुरू करण्यात आला. सीबीआयनं महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आणि इतर राज्यांमधील 92 ठिकाणी छापे टाकले. या प्रकरणातील पहिली अटक 13 मे रोजी करण्यात आली होती.
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