राजस्थानमधील पेपरफुटीनंतर 3 मे रोजी घेण्यात आलेली नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआय चौकशी होणार

3 मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबद्दल केंद्रीय यंत्रणांकडून चिंता व्यक्त झाल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आलीय.

NEET UG 2026 CANCELLED
नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 12:33 PM IST

Updated : May 12, 2026 at 1:49 PM IST

नवी दिल्ली- भारतातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 ‘गेस पेपर’ (guess paper) फुटल्याच्या आरोपांनंतर रद्द करण्यात आलीय. या घडामोडीने एकच खळबळ उडालीय. 3 मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबद्दल केंद्रीय यंत्रणांकडून चिंता व्यक्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थी प्रभावित झाले असून, सरकारने आता हस्तक्षेप करत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेत आणि व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी फेरपरीक्षेची घोषणा केलीय.

कोणतेही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही : राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) आरोपांच्या सखोल चौकशीसाठी हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. NTA सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करेल आणि चौकशीसाठी आवश्यक असलेले सर्व साहित्य, नोंदी आणि सहाय्य प्रदान करेल. कोणतीही नवीन नोंदणी आवश्यक असणार नाही आणि कोणतेही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी भरलेले शुल्क त्यांना परत केले जाणार आहे आणि NTA च्या अंतर्गत संसाधनांचा वापर करून परीक्षेचे पुनर्नियोजन केले जाईल. पुनर्नियोजित परीक्षेच्या तारखा आणि पुन्हा जारी केलेल्या प्रवेशपत्राच्या वेळापत्रकासह पुढील माहिती संस्थेच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे दिली जाणार आहे, असंही संस्थेनं सांगितलंय.

पारदर्शकता आणि विश्वास कायम राखण्याच्या हितासाठी महत्त्वाचा निर्णय : एका निवेदनात एनटीएने म्हटले आहे की, "राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वास कायम राखण्याच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय संस्थांच्या समन्वयाने एनटीएने नंतर तपासलेल्या माहितीच्या आधारे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी दिलेल्या निष्कर्षांनुसार राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) भारत सरकारच्या मान्यतेने 3 मे 2026 रोजी होणारी नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द करण्याचा आणि स्वतंत्रपणे जाहीर केलेल्या तारखांवर ही परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतलाय."

परीक्षेचे वेळापत्रक येत्या काही दिवसांत संस्थेच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे कळवणार : संस्थेने म्हटले आहे की, मिळालेल्या माहितीवरून आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी दिलेल्या निष्कर्षांवरून हे दिसून आले आहे की, "सध्याची परीक्षा प्रक्रिया जशी आहे, तशी सुरू ठेवता येणार नाही." "पुनर्परीक्षेच्या तारखा आणि पुन्हा जारी केलेल्या प्रवेशपत्रांचे वेळापत्रक येत्या काही दिवसांत संस्थेच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे कळवले जाईल." परीक्षेसंबंधित आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सरकारने हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. "एनटीए सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करेल आणि तपासासाठी सर्व आवश्यक साहित्य, नोंदी आणि सहाय्य प्रदान करेल," असंही संस्थेनं अधोरेखित केलंय.

केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून एआय सहाय्यित सीसीटीव्ही निगराणीद्वारे देखरेख : एनटीएने पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 3 मे रोजी राष्ट्रीय पात्रतेसह प्रवेश परीक्षा (NEET) घेतली. रविवारी 'X' वरील एका पोस्टमध्ये एनटीएने म्हटलंय की, विशिष्ट प्रश्नपत्रिका, शोधण्यायोग्य वॉटरमार्क असलेली ओळखचिन्हे तपासून जीपीएस-ट्रॅक केलेल्या वाहनांमधून वाहून नेण्यात आल्या, तर परीक्षा केंद्रांवर एका केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून एआय सहाय्यित सीसीटीव्ही निगराणीद्वारे देखरेख ठेवण्यात आली. एनटीएने म्हटले आहे की, "नीट (यूजी) 2026 शी संबंधित कथित अनियमिततेबाबत राजस्थान विशेष कृती गटाने (SOP) सुरू केलेल्या कारवाईच्या वृत्तांची राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला (NTA) माहिती आहे. 3 मे 2026 रोजी झालेली परीक्षा वेळेवर आणि कडक सुरक्षा नियमांनुसार घेण्यात आली होती."

व्यावसायिक आणि वेळेवर केलेल्या कामाचा परिणाम : संस्थेनुसार, कथित अनियमिततेबाबतची माहिती परीक्षेच्या चार दिवसांनंतर 7 मे रोजी संध्याकाळी मिळाली आणि 'स्वतंत्र पडताळणी आणि आवश्यक कारवाई'साठी 8 मे रोजी सकाळी केंद्रीय यंत्रणांकडे पाठवण्यात आली. संस्थेने पुढे असेही म्हटले आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी केलेली कारवाई, ज्यात प्रसारमाध्यमांमध्ये नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अटकेच्या घटनांचा समावेश आहे, ही तपास यंत्रणांच्या 'व्यावसायिक आणि वेळेवर केलेल्या कामाचा' परिणाम आहे.

