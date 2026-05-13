NEET-UG 2026: पुनर्परीक्षेची तारीख 7 ते 10 दिवसांत जाहीर होणार, NTA प्रमुखांची माहिती
प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आणि अनियमिततेच्या आरोपांनंतर, केंद्र सरकारनं NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द केली आहे. ही परीक्षा आता पुन्हा घेतली जाईल.
Published : May 13, 2026 at 7:29 AM IST
नवी दिल्ली : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) चे महासंचालक अभिषेक सिंह यांनी मंगळवारी (12 मे) सांगितलं की, NEET-UG 2026 परीक्षेच्या पुनर्परीक्षेचं वेळापत्रक पुढील 7 ते 10 दिवसांत जाहीर केलं जाईल. तसेच, कथित पेपरफुटी प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचं त्यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलं.
पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकारनं मंगळवारी NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. NTA नं जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, पुनर्परीक्षेसाठी उमेदवारांना नव्यानं नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही आणि कोणतंही अतिरिक्त शुल्कही आकारलं जाणार नाही.
'पुढील 7 ते 10 दिवसांत संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करू' : यानंतर नवी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना NTA चे महासंचालक अभिषेक सिंह यांनी सांगितलं की, एजन्सी आपल्या टीमसोबत पुनर्परीक्षेच्या तारखा निश्चित करण्याचं काम करत आहे. पुनर्परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत विचारलं असता त्यांनी सांगितलं, “आम्ही पुढील 7 ते 10 दिवसांत संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करू.”
यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलं की, या गोंधळाचा NTAच्या भविष्यातील परीक्षांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ते म्हणाले, “मी माझ्या टीमसोबत पुनर्परीक्षेची तारीख निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मला सांगण्यात आलं की विद्यार्थी इथं माझी वाट पाहत आहेत, त्यामुळे मी स्वतः येऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारचे गैरप्रकार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जात आहे. कोणत्याही परीक्षेत गैरव्यवहार होऊ दिला जाणार नाही.”
कठोर शिक्षा देण्याचं आवाहन : कथित पेपरफुटी प्रकरणात NTAमधील एखाद्या व्यक्तीचा सहभाग असण्याची शक्यता विचारली असता सिंह म्हणाले की, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं CBIला दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले, “दोषी व्यक्ती आतली असो किंवा बाहेरची, कोणीही असो, आम्ही CBI ला त्यांना अटक करून कठोर शिक्षा देण्याचं आवाहन केलं आहे, जेणेकरून अशा प्रकारच्या घटनांना कायमचा आळा बसू शकेल.”
NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करताना NTAचे महासंचालक अभिषेक सिंह म्हणाले, “पेपरफुटी तत्काळ थांबली पाहिजे. हे कोणासाठीही चांगलं नाही. जे काही घडलं ते चुकीचं होतं, याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो आणि त्यामुळेच परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. आम्ही पूर्ण विश्वासानं पुनर्परीक्षा आयोजित करू.”
3 मे रोजी झाली होती परीक्षा : NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मे रोजी घेण्यात आली होती. MBBS, BDS आणि इतर पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही परीक्षा देशातील 551 शहरांमध्ये तसेच परदेशातील 14 शहरांमध्ये पेन-अँड-पेपर पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या परीक्षेला सुमारे 22.79 लाख विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली होती.
पेपरफुटीच्या आरोपांदरम्यान केंद्र सरकारनं मंगळवारी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि पुनर्परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. पुनर्परीक्षेच्या तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर केल्या जाणार आहेत. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सरकारनं हे प्रकरण CBIकडे सोपवलं आहे.