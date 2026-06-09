'नीट' पुनर्परीक्षेपूर्वी धर्मेंद्र प्रधान यांची एनटीएच्या मुख्यालयाला भेट; म्हणाले...
एनटीए कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
Published : June 9, 2026 at 6:06 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी (9 जून) राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (एनटीए) मुख्यालयाला भेट दिली. यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट-यूजी 2026 च्या पुनर्परीक्षेसंदर्भात एनटीएच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि परीक्षेची सुरक्षा, गोपनीयता तसंच सायबर सुरक्षा उपाययोजनांचा आढावा घेतला.
एनटीए कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, "नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून रोजी होणार आहे. परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक व्हावी, यासाठी सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना करत आहे. तसंच एनटीएनं नीट परीक्षेसंदर्भात अनेक आढावा बैठका घेतल्या आहेत. परीक्षेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आज मी एनटीए कार्यालयाला भेट दिली."
#WATCH | Delhi | On the NEET UG Paper leak case, Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, " an investigation into this matter is currently underway. the cbi is handling it...we want the cbi to take the strictest possible action against the dozens of individuals… pic.twitter.com/2FG74aO89i— ANI (@ANI) June 9, 2026
याचबरोबर, या संदर्भात कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांच्या सचिवांसोबत एक बैठक झाल्याचं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून परीक्षेच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले, "राज्य सरकारांनी पूर्वी सहकार्य केलं आहे, परंतु यावेळी त्यांना आणखी जास्त दक्षता घेण्यास सांगितलं आहे."
दरम्यान, नीट यूजी पेपरफुटी प्रकरणावर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, "या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. अटक केलेल्या अनेक व्यक्तींवर सीबीआयनं अत्यंत कठोर कारवाई करावी, असं आमचं मत आहे. तसंच त्यांनी त्यांच्या गुन्ह्यांचे गांभीर्य निश्चित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, न्यायालयात जलदगतीने सुनावणी सुनिश्चित करावी आणि त्यांना शिक्षा द्यावी. ज्यांच्यासोबत आमचा करार झाला होता, त्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणं अपेक्षित होतं, परंतु त्यांनी ते वचन मोडलं आहे."
पुढं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, "आम्ही हे प्रकरण एनटीएकडे सोपवलं आहे, जेणेकरून ते कायदेशीर बाबींचा आढावा घेऊन त्यांच्याविरुद्ध दिवाणी दायित्वाचा खटला दाखल करता येईल का? हे ठरवू शकतील. एनटीए सध्या कायदेशीर सल्ला घेत आहे. खुद्द पंतप्रधान या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. आम्ही चुका दुरुस्त करू आणि परीक्षा योग्यरित्या घेतली जाईल, याची खात्री करू."
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