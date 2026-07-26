NEET पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचे 36 दिवस आंदोलन; कोणत्या दिवशी काय घडले? जाणून घ्या शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम
नीट पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन 36 दिवस चाललं. यादरम्यान कोणकोणत्या महत्त्वाच्या घडामोडी कधी आणि कशा घडल्या? हे आपण इथं जाणून घेणार आहोत.
Published : July 26, 2026 at 8:12 PM IST
नवी दिल्ली : नीट (NEET) पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेविरोधात कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने छेडलेलं आंदोलन अचानक सुरू झालं नव्हते. या आंदोलनाची सुरुवात 6 जून 2026 रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं आयोजित एकदिवसीय प्रतीकात्मक धरणे आंदोलनातून झाली. त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि जबाबदारांवर कारवाईची मागणी केली होती.
मात्र, चार दिवस उलटूनही सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यानं CJPने 20 जूनपासून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जंतर-मंतर हे देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं प्रमुख केंद्र बनलं.
पुढील 36 दिवसांत या आंदोलनादरम्यान उपोषण, पोलिसांची कारवाई, कँडल मार्च, जाहीर सभा, संसद मोर्चाची घोषणा तसेच विविध विद्यार्थी संघटना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी दिलेला पाठिंबा अशा अनेक घडामोडी घडल्या. अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला अन् आंदोलनानं महत्त्वाचा टप्पा गाठला. या आंदोलनामुळे देशभरात परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली. नीट पेपरफुटी प्रकरणाविरोधातील हे आंदोलन देशातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांपैकी एक ठरलं.
36 दिवस अखंड सुरू राहिला विद्यार्थ्यांचा संघर्ष
20 जूनपासून सुरू झालेलं हे आंदोलन सलग 36 दिवस सुरू राहिलं. पाऊस, उष्णता, कडक पोलीस बंदोबस्त आणि विविध अडचणींचा सामना करत विद्यार्थी जंतर-मंतरवर ठामपणे आंदोलन करत राहिले. या आंदोलनामुळे देशभरात शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली.
6 जून रोजी झालेल्या एकदिवसीय प्रतीकात्मक धरणं आंदोलनातून या संघर्षाची सुरुवात झाली होती. त्यानंतर 20 जूनपासून आंदोलनाचं बेमुदत आंदोलनात रूपांतर झालं आणि पुढे ते देशातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांपैकी एक ठरलं.
जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सलग 36 दिवस आपल्या मागण्यांसाठी आवाज बुलंद ठेवला. शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गानं एकत्र येऊन आंदोलन केल्यास तरुणांचा आवाज राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचू शकतो आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक चर्चेचा भाग बनू शकतो, हे या आंदोलनातून अधोरेखित झाल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन : आतापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम
6 जून 2026 : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून देशभरातील पेपरफुटी आणि परीक्षा घोटाळ्यांविरोधातील आंदोलनाची सुरुवात केली. याच काळात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघटनेने सोशल मीडिया आणि तळागाळात जनजागृती मोहीमही सुरू केली.
20 जून 2026 : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलं. देशातील विविध राज्यांतून विद्यार्थी दिल्लीत दाखल होऊ लागले आणि आंदोलनाचा विस्तार वाढत गेला.
22 ते 27 जून 2026 : विद्यार्थी संघटना, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.
28 जून 2026 : पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलनात सहभाग घेत आमरण उपोषण सुरू केलं. त्यांच्या सहभागामुळे आंदोलनाला नवी ऊर्जा मिळाली आणि देशभरात या आंदोलनाची चर्चा अधिक तीव्र झाली.
1 ते 17 जुलै 2026 : जंतर-मंतरवर सातत्याने धरणे, जाहीर सभा, पत्रकार परिषद आणि विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांची संख्या वाढत गेली, तर अनेक सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.
18 जुलै 2026 : दिल्ली पोलिसांनी पहाटे कारवाई करत प्रकृतीच्या कारणास्तव पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केलं. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला, तर अभिजीत दिपके यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली. त्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
19 जुलै 2026 : रुग्णालयात दाखल असलेल्या सोनम वांगचुक यांची अनेक नेत्यांनी भेट घेतली. दरम्यान, जंतरमंतर येथील आंदोलन पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहिले. मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी आंदोलनस्थळी आले आणि आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
20 जुलै 2026 : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हजारो विद्यार्थी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले. जंतर-मंतर ते संसद असा मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार, अश्रुधुराचा मारा आणि पॅलेट गनचा वापर केला. या झटापटीत आंदोलनकर्ते आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. तसेच CJP च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना निवेदन सादर केलं.
21 ते 22 जुलै 2026 : देशभरातील विद्यार्थी संघटना, शेतकरी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. आंदोलनस्थळी सातत्याने सभा आणि निदर्शने आयोजित करण्यात आली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.
22 ते 25 जुलै 2026 : सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली मेट्रोनं आंदोलनस्थळ परिसरातील डझनभरहून अधिक स्थानकं तात्पुरती बंद ठेवली. जंतर-मंतर परिसरातील इंटरनेट सेवाही काही काळासाठी बंद करण्यात आल्या. मात्र, या निर्बंधांनंतरही मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी आंदोलनस्थळी दाखल झाले आणि आंदोलन सुरूच ठेवले.
23 ते 24 जुलै 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ पोस्ट करत विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं. यावेळी पंतप्रधानांनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत सोनम वांगचुक यांनी आपलं आमरण उपोषण मागे घेतलं.
25 जुलै 2026 : जंतर-मंतरवर आंदोलनकर्त्यांची गर्दी वाढत असताना दिल्ली पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर केला. त्याच दिवशी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)नं सरकारनं आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचा दावा करत बेमुदत आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.
NEET-UG पेपरफुटी ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंतचा घटनाक्रम
3 मे 2026 : देशभरात NEET-UG परीक्षा पार पडली. या परीक्षेला 23 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली.
12 मे 2026 : पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
15 मे 2026 : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या एका टिप्पणीनंतर परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर देशभरात चर्चा सुरू झाली.
16 मे 2026 : अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) अभियान सुरू केलं. पुढे या अभियानाचं रूपांतर देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनात झालं.
6 जून 2026 : केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJP नं दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एकदिवसीय प्रतीकात्मक धरणे आंदोलन केलं. याच आंदोलनातून पुढील बेमुदत आंदोलनाची पायाभरणी झाली.
20 जून 2026 : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली. देशभरातील विविध राज्यांतील विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले.
21 जून 2026 : NEET-UG 2026 ची फेरपरीक्षा (री-एग्झाम) यशस्वीरीत्या पार पडली.
28 जून 2026 : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आमरण उपोषण सुरू केलं.
16 जुलै 2026 : राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) ने NEET-UG 2026 फेरपरीक्षेचा निकाल अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केला. परीक्षेला बसलेल्या सुमारे 20 लाख विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास 11.21 लाख उमेदवार उत्तीर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
20 जुलै 2026 : विद्यार्थ्यांनी संसदेवर मोर्चा काढला. यावेळी पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर लाठीमार आणि बळाचा वापर करण्यात आला.
21 जुलै 2026 : संसदेत विरोधकांनी नीट पेपरफुटी आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीमाराचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
23 जुलै 2026 : केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयं आणि अन्य सुधारात्मक उपाययोजनांची घोषणा केली.
24 जुलै 2026 : राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA)ने परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित 47 अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याची घोषणा केली.
25 जुलै 2026 : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
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