नीट पेपर फुटी प्रकरणात पुण्याची प्राध्यापिका मनिषा मांढरेला 14 दिवसांची सीबीआय कोठडी

दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयानं 'NEET' पेपरफुटी प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या मनीषा मांढरेला 14 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले.

Published : May 17, 2026 at 8:55 PM IST

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयानं 'NEET' (नीट) पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आणखी एका आरोपीला 14 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवलं आहे. विशेष न्यायाधीश कोलेट रश्मी कुजूर यांनी आरोपीला 14 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवण्याचा आदेश जारी केला.

न्यायालयानं मनीषा मांढरे हिला सीबीआय कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले. मनीषा मांढरे ही NEET पेपरफुटी प्रकरणातील नववी आरोपी आहे. एनटीएनं (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची (पॅनेलची) मनीषा मांढरे ही एक सदस्य होती. मनीषाला मथुरेतील एका हॉटेलमधून अटक करण्यात आली होती. नीटची प्रश्नपत्रिका फोडण्यासाठी मनीषा मांढरेनं रसायनशास्त्राचे शिक्षक पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा वाघमारे यांच्या संगनमत करून कट रचल्याचा आरोप आहे.

16 मे रोजी, न्यायालयानं पी.व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा वाघमारे यांना १० दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवलं होतं. त्यापूर्वी, 15 मे रोजी न्यायालयानं धनंजय लोखंडे याला 6 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवलं होतं. मनीषा वाघमारेनं नीटच्या प्रश्नपत्रिका धनंजय लोखंडे याच्याकडे सोपवल्या. त्यानंतर धनंजयनं त्या शुभम खैरनार याच्याकडे पोहोचवल्या, असा आरोप आहे. 14 मे रोजी, न्यायालयानं पाच आरोपींना सात दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले होते.

सीबीआयच्या माहितीनुसार, 3 मे रोजी NEET परीक्षा प्रत्यक्ष पार पडण्यापूर्वीच, ही प्रश्नपत्रिका 'PDF' स्वरूपात WhatsApp आणि Telegram च्या माध्यमातून पाठविण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या संदर्भात, NTA (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) च्या उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक वरुण भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयनं 12 मे रोजी गुन्हा (FIR) दाखल केला होता. माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यात नाशिक येथील शुभमनं यश यादवशी संपर्क साधला. 'NEET' परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिकांची व्यवस्था करण्यासाठी सांगत 10 ते 12 लाख रुपयांची रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली होती. 29 एप्रिल रोजी, यश यादवनं भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका 'PDF' स्वरूपात 'Telegram' द्वारे उपलब्ध करून दिल्या. या प्रश्नपत्रिका प्राप्त झाल्यानंतर, मंगिलालनं त्यांच्या प्रती (printouts) काढून मुलगा अमन बिवाल, तसेच नातेवाईक आणि इतर ओळखीच्या व्यक्तींना वितरित केल्या.

14 मे रोजी न्यायालयानं पाच आरोपींना सीबीआय कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये नाशिकचा शुभम खैरनार, जयपूरचा मंगिलाल बिवाल, विकास बिवाल आणि दिनेश बिवाल आणि गुरुग्रामचा यश यादव यांचा समावेश आहे. सीबीआयनं शुभम खैरनारला 13 मे रोजी मुंबईतून अटक केली होती. तिथून त्याला दोन दिवसांच्या 'ट्रान्झिट रिमांड'वर दिल्लीला आणण्यात आलं होतं. शुभम खैरनार हा मूळचा महाराष्ट्रातील नाशिकचा रहिवासी आहे.3 मे रोजी घेण्यात आलेली 'NEET' परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर केंद्र सरकारनं या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ही परीक्षा आता २१ जून रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.

