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नीट पेपरफुटी प्रकरणात सोसायटी ॲपमधून महत्त्वाचे पुरावे, सीबीआयच्या चार्जशीटमधून माहिती समोर

सीबीआयला सोसायटीच्या ॲपमधील डेटाद्वारे नीट पेपरफुटी प्रकरणात महत्त्वाची माहिती मिळाली. जाणून घ्या चार्जशीटमध्ये काय काय म्हटलंय.

Representational image
सीबीआय (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 8:03 PM IST

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नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या चार्जशीटमध्ये अनेक पुराव्यांचा समावेश आहे. सीबीआयकडून या चार्जशीटमध्ये अनेक डीजीटल आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या पुराव्यात पुण्यातील एका सोसाटीतील ॲपचा समावेश आहे. याच सोसायटीत रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक आणि आरोपी पीव्ही कुलकर्णी राहत होते.

सीबीआयकडून काही दिवसांआधी 28 जुलैला विशेष न्यायालयात एकूण 13 आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्यात आली. अधिकाऱ्यांना कुलकर्णींच्या या सोसायटीतील ॲक्सेस कंट्रोल ॲपद्वारे येणा-जाणाऱ्यांची माहिती मिळाली. ही माहिती सीबीआयसाठी निर्णायक आणि फार महत्त्वाची ठरली.

अधिकाऱ्यांनुसार, एप्रिल महिन्यात कुलकर्णी यांनी पुण्यातील या सोसायटीत खास क्लासेसचं आयोजन केलं होतं. या ॲपमधून शिकवणीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांची बायोमॅट्रिक एन्ट्री मिळाली आहे. सीबीआयला या ॲपमधून नक्की काय काय मिळालं? हे जाणून घेऊयात.

सीबीआयला रेकॉर्डमधून काय मिळालं? : सीबीआयला या ॲप रेकॉर्डच्या मदतीने सोसायटीत येणा-जाणाऱ्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची माहिती मिळाली. हे लोक (विद्यार्थी आणि पालक) एप्रिल महिन्यात, नीट यूजी परीक्षेच्या काही दिवसांआधी सोसायटीत आले होते. एजन्सीने हे रेकॉर्ड विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (सीडीआर) आणि लोकेशनसह जुळवून पाहिले. नीट यूजी परीक्षा 3 मे रोजी आयोजित करण्यात आली होती.

सीबीआयच्या तपासात एनटीएच्या पॅनलमध्ये पुण्यातील 3 तज्ज्ञांची भूमिका समोर आली आहे. यामध्ये पीव्ही कुलकर्णी, मनीषा मांढरे आणि मनीषा हवालदार यांचा समावेश आहे. सीबीआयनुसार, या तिघांनी एनटीएच्या परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा घेत गोपनीय प्रश्न मिळवले. त्यांनी हे प्रश्न पैशांच्या मोबदल्यात फोडले.

सीबीआयनुसार, मनीषा वाघमारे यांनी (पेपरफुटीतील मध्यस्थ) विद्यार्थ्यांना एप्रिल महिन्यात कुलकर्णी आणि मांढरे यांनी घेतलेल्या क्लासेसला पाठवलं. या क्लासेसमध्ये सांगितलेले प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या वह्यांमध्ये लिहीण्यात आले होते. तसेच यापैकी काही प्रश्नांसमोर महत्त्वाचे आणि फार महत्त्वाचे असं लिहलेलं होतं.

सीबीआयकडून मनीषा हवालदार यांच्या भूमिकेचाही उल्लेख केला आहे. आरोपानुसार, मांढरे यांच्या विनंतीनंतर हवालदार यांनी एका विद्यार्थ्याच्या आईला भौतिकशास्त्र विषयाची16 पानं दिली. या 16 पानांमध्ये 68 प्रश्न होते.

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NEET PAPER LEAK

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