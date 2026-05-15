पेपर फुटीनंतर नीटची पुन्हा 21 जूनला 'परीक्षा'; लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा करावी लागणार तयारी
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं पेपर फुटीनंतर परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा परीक्षेसाठी सज्ज व्हावं लागणार आहे.
Published : May 15, 2026 at 10:01 AM IST
नवी दिल्ली- 3 मे रोजी घेण्यात आलेला 'नीट'चा पेपर फुटल्यानंतर पुन्हा कधी परीक्षा घेण्यात येणार याकडं सर्व विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलेलं असताना महत्त्वाची बातमी आहे. ही परीक्षा 21 जूनला घेण्यात येणार आहे.
Re-examination of NEET (UG) 2026 scheduled on Sunday, 21 June 2026. https://t.co/WX63Ll941g pic.twitter.com/geO1oWl6b5— ANI (@ANI) May 15, 2026
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं (एनटीए) एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, "राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेनं (NTA) भारत सरकारच्या मान्यतेनं NEET-UG 2026 ची पुनर्परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांनी आणि पालकांनी केवळ NTA च्या अधिकृत माध्यमांवरच विश्वास ठेवावा, अशी विनंती आहे."