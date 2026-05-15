पेपर फुटीनंतर नीटची पुन्हा 21 जूनला 'परीक्षा'; लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा करावी लागणार तयारी

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं पेपर फुटीनंतर परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा परीक्षेसाठी सज्ज व्हावं लागणार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 10:01 AM IST

नवी दिल्ली- 3 मे रोजी घेण्यात आलेला 'नीट'चा पेपर फुटल्यानंतर पुन्हा कधी परीक्षा घेण्यात येणार याकडं सर्व विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलेलं असताना महत्त्वाची बातमी आहे. ही परीक्षा 21 जूनला घेण्यात येणार आहे.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं (एनटीए) एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, "राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेनं (NTA) भारत सरकारच्या मान्यतेनं NEET-UG 2026 ची पुनर्परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांनी आणि पालकांनी केवळ NTA च्या अधिकृत माध्यमांवरच विश्वास ठेवावा, अशी विनंती आहे."

