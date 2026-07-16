नीटच्या फेरपरीक्षेत 11.21 लाख विद्यार्थी पात्र; पंजाबसह हरियाणाच्या विद्यार्थ्यानं मिळविले सर्वाधिक गुण
भारतातील 551 शहरे आणि परदेशातील 14 शहरांमधील 5440 केंद्रांवर NEET (UG) 2026 साठी एकूण जवळपास 20 लाख उमेदवार परीक्षेस बसले होते.
Published : July 16, 2026 at 10:56 PM IST
नवी दिल्ली: पेपरफुटीनंतर घेण्यात आलेल्या नीट यूजी परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. या परीक्षेत पंजाब आणि हरियाणाच्या विद्यार्थ्यानं सर्वाधिक गुण मिळविले आहेत. पात्र उमेदवारांमध्ये मुलींनी बाजी मारली आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) गुरुवारी 'नीट (यूजी) 2026' (NEET-UG 2026) परीक्षेचा निकाल जाहीर केले आहेत. वैद्यकीय प्रवेश आणि समुपदेशन (counseling) प्रक्रियेचे वेळापत्रक वेळेवर पार पाडता यावे, यासाठी हा निकाल वेळेत जाहीर करण्यात आला.
भारतातील 551 शहरे आणि परदेशातील 14 शहरांमधील 5440 केंद्रांवर एकूण सुमारे 20 लाख उमेदवारांनी 'नीट (यूजी) 2026' परीक्षा दिली. यापैकी 11.21 लाख उमेदवार पदवीपूर्व वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय (dental), आयुष (AYUSH) आणि संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत. पंजाबच्या आर्यन गुप्ता आणि हरियाणाच्या पांशुल बन्सल यांनी 715 गुणांनी सर्वोच्च गुण मिळविले आहेत.
सर्व उमेदवारांचे गुणपत्रक (scorecards) अधिकृत संकेतस्थळ neet.nta.nic.in वर उपलब्ध आहेत. तसेच, अव्वल क्रमांक धारक, राज्यनिहाय अव्वल उमेदवार, प्रवर्गनिहाय (SC, ST, OBC-NCL, Gen-EWS, PwBD आणि PwD) अव्वल उमेदवार, प्रवर्गनिहाय कट-ऑफ गुण आणि भाषेनुसार सहभाग यांची सविस्तर यादीही NTA च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जात आहे. परीक्षेला बसलेल्या सुमारे 20 लाख उमेदवारांपैकी 11.21 लाख उमेदवार पात्र ठरले. देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून उमेदवारांनी 13 भाषांमध्ये ही परीक्षा दिली. पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी 58 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या उमेदवारांपैकी बहुतांश उमेदवार 17 ते 19 वयोगटातील आहेत.
सर्व उमेदवारांना त्यांचे गुणपत्रक (scorecards) अधिकृत संकेतस्थळ neet.nta.nic.in वर उपलब्ध झाले आहे. तसेच, अव्वल क्रमांक धारक, राज्य-स्तरीय अव्वल उमेदवार, प्रवर्गनिहाय अव्वल उमेदवार (SC, ST, OBC-NCL, Gen-EWS, PwBD आणि PwD), प्रवर्गनिहाय कट-ऑफ गुण आणि भाषेनुसार सहभाग यांची सविस्तर यादीही NTA च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहे. देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून उमेदवारांनी 13 भाषांमध्ये ही परीक्षा दिली. पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी 58 टक्क्यांहून अधिक मुली आहेत. तर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या उमेदवारांपैकी बहुतांश उमेदवार 17 ते 18 वयोगटातील आहेत.
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