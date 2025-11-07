ETV Bharat / bharat

"पहिल्या टप्प्यात एनडीएला मोठी आघाडी" बिहारमधील चांगल्या मतदानामुळे पंतप्रधान मोदींच्या आशा पल्लवित

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 18 जिल्ह्यांमधील 121 विधानसभा जागांवर एकूण 64.46 टक्के मतदान झाले.

Bihar boosts PM Narendra Modi hopes
बिहारमधील चांगल्या मतदानामुळे पंतप्रधान मोदींच्या आशा पल्लवित (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 12:44 PM IST

पाटणा: बिहार निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मोठ्या मतदानानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, बिहारमधील मोठ्या मतदानामुळे पहिल्या टप्प्यात एनडीएला मोठी आघाडी मिळाल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर लिहिले की, "बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात एनडीएला मोठी आघाडी मिळाली आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात त्याची लाट सर्वत्र दिसून येत आहे. लोकांच्या या उत्साहात उद्या दुपारी 1:45 वाजता औरंगाबादमध्ये आणि दुपारी 3:30 वाजता भाबुआमध्ये माझ्या कुटुंबाशी संवाद साधण्याचा मला मान मिळेल."

121 जागांवर एकूण 64.46 टक्के मतदान : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 18 जिल्ह्यांमधील 121 विधानसभा जागांवर एकूण 64.46 टक्के मतदान झाले. ही आकडेवारी 45,314 मतदान केंद्रांपैकी 41,943 मतदान केंद्रांवरून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी विनोद सिंग गुंज्याल यांनी गुरुवारी संध्याकाळी पाटणा येथे पत्रकार परिषदेत ही आकडेवारी शेअर केली आणि सांगितले की, उर्वरित मतदान केंद्रांवरून अपडेट्स आल्यानंतर अंतिम आकडेवारी जाहीर केली जाणार आहे.

1990 पासून बंपर मतदान : 1990 नंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले आहे, ज्यामध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी विनोद सिंग गुंज्याल यांनी सांगितले की, या निवडणुकीसाठी 45,341 मतदान केंद्रे उभारण्यात आली होती आणि मतदान केंद्रांची संख्या 23,554 होती. त्यांनी सांगितले की, संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 41,941 मतदान केंद्रांवरून डेटा उपलब्ध होता, ज्याद्वारे 64.46 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे.

पुढील टप्प्याची तयारी : निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिल्लीतील देखरेख कक्षातून संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण केले. त्यांनी सांगितले की, बिहार निवडणुकीत ऐतिहासिक मतदारांची उपस्थिती अपेक्षित आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान 11 नोव्हेंबर रोजी 122 जागांसाठी होईल, तर 14 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होईल. एनडीए आणि महाआघाडी दोघांनीही पहिल्या टप्प्यात विजयाचा दावा केला आहे. जेडीयूच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "एनडीए प्रचंड बहुमत मिळवेल," तर आरजेडीने "बदलाच्या लाटेचा" उल्लेख केलाय.

