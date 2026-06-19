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कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी महिला आयोगाची नवी योजना, राज्यांना POSH मॉनिटरिंग सेल स्थापन करण्याचे निर्देश

कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी, 'राष्ट्रीय महिला आयोगाने' सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 'POSH' अंतर्गत वार्षिक ऑडिट अनिवार्य करण्याची सूचना केली आहे.

File photo of National Commission for Women chairperson Vijaya Rahatkar
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 8:16 PM IST

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नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) शुक्रवारी (19 जून) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळावं, यासाठी प्रत्येक संस्थेमध्ये दरवर्षी ‘पॉश’ (POSH) (कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण) ऑडिट अनिवार्य करण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच तक्रारींचं प्रभावी आणि वेळेत निवारण व्हावं यासाठी ‘कामाच्या स्थळी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण कायदा, 2013’ (POSH Act) ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही आयोगानं दिले आहेत.

'कामाचं ठिकाण सुरक्षितता, सन्मान, समान संधी देणारं असावं' : एनसीडब्ल्यूने संस्थांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या (ICC) प्रभावीपणे कार्यरत ठेवणं, कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणं यावर भर दिला आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्व राज्यांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असं आयोगानं म्हटलं आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NSW) कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात जारी केलेली ही सूचना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालकांना पाठविण्यात आली आहे. या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी देशभरातील जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांनाही ती पाठविण्यात आली आहे.

एनसीडब्ल्यूच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी सांगितलं की, “कोणत्याही महिलेला तिच्या सन्मान आणि उपजीविकेमधून निवड करण्याची वेळ येऊ नये. प्रत्येक कामाचं ठिकाण हे सुरक्षितता, सन्मान आणि समान संधी देणारं असलं पाहिजे.” महिलांना सुरक्षित आणि भेदभावमुक्त कामाचं वातावरण मिळावं यासाठी ‘पॉश’ (POSH) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित ऑडिटची गरज असल्यावरही त्यांनी भर दिला.

स्वतंत्र ‘पॉश मॉनिटरिंग सेल’ स्थापन करण्याची शिफारस : राष्ट्रीय महिला आयोगानं स्पष्ट केलं की, या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश सरकारी, खासगी, संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक स्थळी ‘ कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण (POSH) कायदा’च्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे. तसेच महिलांसाठी सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि लिंग-संवेदनशील (Gender-sensitive) कार्य वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

संस्थात्मक उत्तरदायित्व मजबूत करण्यासाठी आयोगानं सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ‘पॉश मॉनिटरिंग सेल’ किंवा डिजिटल अनुपालन डॅशबोर्ड स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.

याशिवाय, वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर नियमित आढावा बैठका घेणं, क्षमता विकास कार्यक्रम राबविणं, आस्थापनांना आणि जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक मार्गदर्शन करणे तसेच कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करावे, असे आवाहनही आयोगानं राज्य सरकारांना केलं आहे.

वार्षिक POSH ऑडिट अनिवार्य : राष्ट्रीय महिला आयोगाने 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांसाठी वार्षिक POSH ऑडिट अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे. या ऑडिटमध्ये कायदेशीर पालन, अंतर्गत तक्रार समित्यांचं कामकाज, प्राप्त तक्रारींची स्थिती, गोपनीयता उपाययोजना, कार्यस्थळावरील सुरक्षा व्यवस्था, जनजागृती उपक्रम, आवश्यक खुलासे तसेच SHe-Box प्लॅटफॉर्मच्या वापराचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.

आयोगानं स्पष्ट केलं की, ऑडिट अहवाल जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडे सादर करणं बंधनकारक असेल. ऑडिट न करणं हे नियमांचं उल्लंघन मानलं जाईल. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये प्रत्येक अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना कायद्यानुसारच करण्यावर भर देण्यात आला आहे. समितीत महिला अध्यक्ष, पात्र सदस्य, बाह्य तज्ज्ञ आणि किमान 50 टक्के महिला प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक असल्याचे आयोगानं नमूद केलं आहे.

जिल्हा अधिकाऱ्यांवर नवी जबाबदारी : जिल्हा अधिकाऱ्यांना अनुपालन अहवाल आणि ऑडिट निष्कर्षांचा आढावा घेणे, नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांची ओळख पटविणे, नियमित आढावा बैठका आयोजित करणे आणि POSH कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

आयोगाच्या मते, या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश केवळ कायद्याचे पालन सुनिश्चित करणे नसून कार्यस्थळी सन्मान, उत्तरदायित्व आणि सुरक्षिततेची संस्कृती निर्माण करणे हा आहे, जेणेकरून देशातील प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि सशक्त वातावरण देणारं ठरेल.

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NCW RECOMMENDS ANNUAL POSH AUDITS
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राष्ट्रीय महिला आयोग POSH
SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE
ADVISORY ON POSH ACT

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