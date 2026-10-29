राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचं मोठं पाऊल; 2026 मध्ये आतापर्यंत 74,000 प्रकरणांचा निपटारा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे लक्ष अनुसूचित जातींच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासावर असल्याचंही विवेक के. देवांगन यांनी सांगितलं. याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी संतू दास यांचा रिपोर्ट...
Published : October 29, 2026 at 6:53 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानं (NCSC) या वर्षात आतापर्यंत 74,000 प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. यामुळं आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या, जी 2025 मध्ये 1 लाख होती, ती 27 ऑक्टोबरपर्यंत 26,000 वर आली आहे, अशी माहिती आयोगाचे सचिव विवेक के. देवांगन यांनी दिली.
ई-ग्रीव्हन्स मॅनेजमेंट पोर्टल : अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींवरील कथित अत्याचार, भेदभाव आणि इतर समस्यांशी संबंधित तक्रारींचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी आयोगाचे 'ई-ग्रीव्हन्स मॅनेजमेंट पोर्टल' (e-GMP) पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आलं आहे, ज्यामुळं प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत घट झाल्याचं विवेक के. देवांगन यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितलं. ते म्हणाले, "गेल्या वर्षी आयोगाकडे एकूण 1,00,000 प्रकरणे प्रलंबित होती. यावर्षी, 27 ऑक्टोबरपर्यंत 74,000 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. आता ही संख्या 26,000 वर आली आहे. 'ई-जीएमपी' (e-GMP) मुळेच हे शक्य झालं आहे."
तक्रारींवर वेळेवर कारवाई सुनिश्चित करणे : केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या पोर्टलद्वारे लोक ऑनलाइन तक्रारी नोंदवू शकतात. ई-जीएमपी पोर्टलचा उद्देश, अनुसूचित जातींनी अत्याचार आणि भेदभाव यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या तक्रारींवर वेळेवर कारवाई सुनिश्चित करणे हा आहे. दरम्यान, विवेक के. देवांगन यांनी सांगितलं की, आयोगाकडे प्रामुख्यानं तीन प्रकारच्या तक्रारी येतात. ते म्हणाले, "बहुतेक प्रकरणं ही अत्याचार आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणाशी संबंधित असतात. यामध्ये हत्या आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचाही समावेश होतो."
दुसऱ्या प्रकारची प्रकरणे नोकरी आणि सेवेच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांशी संबंधित आहेत, ज्यामध्ये लोक भरती किंवा पदोन्नतीमध्ये आपल्यासोबत भेदभाव झाल्याची तक्रार दाखल करतात, असं विवेक के. देवांगन यांनी सांगितलं. तसंच तिसरी श्रेणी सामाजिक-आर्थिक विकासाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये तक्रारदारांचा असा आरोप असतो की, अंमलबजावणीतील अडथळ्यांमुळं सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ अनुसूचित जाती समुदायांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, असं विवेक के. देवांगन यांनी म्हटलं आहे.
जलद निपटारा करणे हे आयोगाचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट : विवेक के. देवांगन म्हणाले, "प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे हे आयोगाचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे." त्यांनी पुढं सांगितलं की, आयोगाकडे दररोज सरासरी 500 अर्ज येतात. लोक आयोगाच्या राज्य मुख्यालयातही आपल्या तक्रारी दाखल करू शकतात. याचबरोबर, तक्रारींवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईबद्दल अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, जेव्हा एखादा याचिकाकर्ता तक्रार सादर करतो, तेव्हा आयोग सर्वप्रथम ती तक्रार ग्राह्य आहे की नाही आणि ते प्रकरण आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येते की नाही, याचे मूल्यांकन करतो.
"आम्ही निराधार किंवा खोट्या याचिका स्वीकारत नाही; आम्ही त्या फेटाळून लावतो. काही प्रकरणांमध्ये, याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेला मुद्दा खरा आहे याची खात्री करण्यासाठी आम्ही त्यांच्याकडून अधिक पुरावे मागवतो. यामुळं खोटी प्रकरणं स्वीकारली जात नाहीत आणि खरी प्रकरणं सुटत नाहीत," असं विवेक के. देवांगन म्हणाले. याचबरोबर, आयोगाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रकरणांमध्ये आयोग संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावू शकतो, त्यांच्याकडून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागवू शकतो आणि शिफारसी देऊ शकतो, असंही विवेक के. देवांगन यांनी सांगितलं.
सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासावर लक्ष : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे लक्ष अनुसूचित जातींच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासावर असल्याचंही विवेक के. देवांगन यांनी सांगितलं. ते पुढं म्हणाले, "आम्ही याच दिशेनं काम करत आहोत." दरम्यान, 2011 च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींची लोकसंख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 16.63 टक्के इतकी, म्हणजेच 20,13,78,086 होती.
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