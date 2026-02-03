ETV Bharat / bharat

संजय राऊतांसह राज ठाकरेंवर टीका करत प्रफुल पटेलांचा खुलासा,'मी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत नाही'

"राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भविष्य केवळ सध्याच्या नेतृत्वावर अवलंबून आहे", असे सांगत प्रफुल पटेल यांनी विलीनीकरणाच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. ते दिल्लीमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

Published : February 3, 2026 at 9:22 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 9:33 PM IST

नवी दिल्ली- दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण होण्याच्या चर्चांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "आपण काल्पनिक प्रश्नांवर बोलणार नाही", असे सांगत त्यांनी विलीनीकरणाच्या चर्चांना फारसं महत्त्व दिलं नाही.

दिल्लीमधील राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांना राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी ते म्हणाले, "मी फक्त माझ्या पक्षाच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दलच बोलेन. पक्षाच्या भविष्याबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया केवळ सध्याच्या नेतृत्वाकडे आहे. ही निर्णय प्रक्रिया संघटनेपुरतीच अंतर्गत राहील. अजित पवार गट हा स्वतंत्र ओळख ठेवू इच्छितो", असे प्रफुल पेटल यांनी संकेत दिले.

  • विमान अपघातात मृत्यू होण्यापूर्वी दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरणाची इच्छा व्यक्त केली होती, असे दावे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या काही नेत्यांनी दावे केले आहेत. शरद पवार यांनीदेखील 12 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनकरणाची अजित पवार घोषणा करणार होते, असा दावा केला.

पक्ष नेतृत्वाबाबत, प्रफुल पटेल यांनी स्पष्ट केलं की कार्याध्यक्ष म्हणून, अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षातील बदलांचं व्यवस्थापन करणं, ही त्यांची जबाबदारी आहे. पटेल म्हणाले, "आम्ही त्यांना (सुनेत्रा पवार) उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केली. त्यांनी ती विनंती स्वीकारली. 'दादा' (अजित पवार) हे कधीही थांबण्यावर विश्वास ठेवत नव्हते. आम्ही आमची भूमिका समजावून सांगितल्यावर त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांनी आमचा आग्रह मानला याचे आम्हाला समाधान आहे. कुटुंबात तीन दिवसांचा दुखवटा पाळला जातो. त्यामुळे त्या चौथ्या दिवशी मुंबईत आल्यानंतर शपथविधी झाला. लोक अजूनही वाद का निर्माण करत आहेत. हे मला समजत नाही," असे पटेल म्हणाले.

  • राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या शर्यतीबद्दल पटेल यांनी स्पष्टपणं सांगितले, "मी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत नाही. राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी पक्षाची औपचारिक बैठक आणि पक्षनेते आणि जनभावनेची सहमती आवश्यक असते.

संजय राऊत आणि राज ठाकरे यांच्यावर टीका- राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करून अजित पवार यांच्या पक्षाचा अध्यक्ष 'पटेल' नसावा, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे, संजय राऊत यांनी तो नेता 'जाधव, पाटील किंवा कांबळे' असावा, असे सूचवले होते. यावरून पटेल यांनी राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "आम्ही काहीही बोललो नसतानाही, आमच्या पक्षात संशय निर्माण करणं हे गलिच्छ राजकारण आहे. योग्य व्यक्तीची निवड केली जाईल आणि ती व्यक्ती मी नसेन. राज ठाकरे माझ्या पक्षाचे सदस्य आहेत का? आमचा नेता कोण असेल, हे ते ठरवणार आहेत का? आम्हाला राज ठाकरे, किंवा 'सकाळच्या 9 वाजताच्या बुलेटिन'वाल्यांकडून (संजय राऊत) किंवा तेलंगणातील कोणाकडूनही (काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार) सल्ल्याची गरज नाही. बाहेरचे लोक का टिप्पणी करत आहेत? आमच्यावर टिप्पणी करणाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे. मी येथे महाराष्ट्राच्या जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून बसलो आहे "

