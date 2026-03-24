अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी अखेर झिरो एफआयआर दाखल; आमदार रोहित पवार यांनी शेवटी कर्नाटकात दाखल केली तक्रार
रोहित पवार यांची तक्रार महाराष्ट्रात कोणत्याही पोलीस ठाण्यात घेतली नव्हती. त्यामुळेच त्यांना 'झिरो एफआयआर' दाखल करण्यासाठी बंगळुरू येथील 'हाय ग्राउंड्स पोलीस ठाण्या'कडे धाव घ्यावी लागली.
Published : March 24, 2026 at 10:04 PM IST
बंगळुरू - महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूच्या संदर्भात बंगळुरूमध्ये एक एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. या विमान अपघातामागे मोठ्या प्रमाणावर रचलेले गुन्हेगारी कटकारस्थान असल्याच्या आरोपावरून बंगळुरू येथील 'हाय ग्राउंड्स पोलीस ठाण्या'मध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. अजित पवार यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार रोहित पवार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून बंगळुरूमध्ये 'झिरो एफआयआर' (Zero FIR) नोंदवण्यात आला आहे.
तक्रारीत काय नमूद केले आहे - हा केवळ एक अपघात नसून, ते एक मोठ्या प्रमाणावर रचलेलं गुन्हेगारी कटकारस्थान आहे. यात सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. "DGCA च्या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं होतं की, हे विमान उड्डाणासाठी अयोग्य (unfit) होतं. विमानाचं इंजिन आपली कार्यमर्यादा (end of life) गाठण्याच्या बेतात असतानाही, त्याचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला गेला. नोंदींमध्ये विमानाचे उड्डाण तास (flight hours) कमी करून दाखवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात, या विमानाने 8000 तासांहून अधिक काळ उड्डाण केलं होतं. मुख्य वैमानिक (Chief Pilot) सुमित कपूर हा मद्यपी होता आणि यापूर्वी त्याचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता," असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.
विमान उतरताना त्या वेळी दृश्यमानता (visual range) किमान 5 किलोमीटर असणे आवश्यक होते; परंतु दृश्यमानता केवळ 2-3 किलोमीटर असतानाही विमानाला उतरण्याची परवानगी देण्यात आली. अगदी शेवटच्या क्षणी, सुरक्षित धावपट्टीचा (runway) वापर टाळून, धोकादायक अशा 'टेबलटॉप' धावपट्टीचा वापर करण्यात आला. विमान कोसळण्यापूर्वी सह-वैमानिकाने (co-pilot) घाबरून 'Oh shit' (अरेरे!) असे उद्गार काढले; मात्र मुख्य वैमानिक पूर्णपणे शांत राहिला आणि त्याने कोणताही आपत्कालीन संदेश (emergency message) प्रसारित केला नाही. यामुळे तो मद्यधुंद अवस्थेत होता किंवा त्याने जाणीवपूर्वक मौन बाळगले, असा संशय निर्माण होतो. हे केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे प्रकरण नसून, एक पद्धतशीर कटकारस्थान आहे; त्यामुळे या प्रकरणाची केवळ तांत्रिक चौकशी न करता, त्यासोबतच सखोल गुन्हेगारी तपासही करण्यात यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी आपल्या तक्रारीत केली आहे.
रोहित पवार यांना तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे - तक्रारदाराने तक्रार दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध पोलीस ठाण्यांशी संपर्क साधला होता; परंतु कोणत्याही पोलीस ठाण्यात त्यांची तक्रार स्वीकारली गेली नाही. त्यामुळेच त्यांना 'झिरो एफआयआर' दाखल करण्यासाठी बंगळुरू येथील 'हाय ग्राउंड्स पोलीस ठाण्या'कडे धाव घ्यावी लागली. दिनांक 28 जानेवारी 2026 रोजी, मुंबईहून बारामतीकडे जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाला. या अपघातात महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला होता.
