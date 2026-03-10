ETV Bharat / bharat

एनसीईआरटीने आठवीचे सामाजिक शास्त्राचे पुस्तक घेतले मागे, न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार प्रकरणावरून मागितली बिनशर्त माफी

पुस्तकात न्यायव्यवस्थेवरील एक प्रकरण होते, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. आता संपूर्ण पुस्तक मागे घेण्यात आलंय, असंही एनसीईआरटीने म्हटलंय.

NCERT withdraws Class 8th Social Science book
एनसीईआरटीने आठवीच्या सामाजिक विज्ञान शास्त्राचे पुस्तक घेतले मागे (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 11:08 AM IST

नवी दिल्ली- राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकाभोवतीच्या वादानंतर बिनशर्त माफी मागितलीय. या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेवरील एक प्रकरण होते, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. आता संपूर्ण पुस्तक मागे घेण्यात आलंय, असंही एनसीईआरटीने म्हटलंय.

न्यायव्यवस्थेवरील प्रकरणावरून वाद निर्माण झाला : खरं तर एनसीईआरटीने अलीकडेच 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड (भाग 2)' हे इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राचे पुस्तक प्रकाशित केले. 'द रोल ऑफ ज्युडिशियरी इन अवर सोसायटी' या धड्याच्या चौथ्या प्रकरणात भारताच्या न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर चर्चा करण्यात आलीय. या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप, खटल्यांचा मोठा प्रलंबित भाग आणि पुरेशा न्यायाधीशांचा अभाव यांसारख्या न्यायव्यवस्थेसमोरील असंख्य समस्यांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आलाय. याच भागातून आता वाद निर्माण झाला होता.

एनसीईआरटीने सोशल मीडियावर माफी मागितली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये एनसीईआरटीने म्हटले आहे की, इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेवरील एक प्रकरण प्रकाशित झालंय. या प्रकरणाबद्दल संचालक आणि एनसीईआरटीचे सर्व सदस्य या प्रकरणाबद्दल बिनशर्त माफी मागत आहेत. तसेच संपूर्ण पुस्तक मागे घेण्यात आलंय आणि आता ते कुठेही उपलब्ध नाही, असंही म्हटलंय.

सर्वोच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केलीय : सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुस्तकाचे प्रकाशन, पुनर्मुद्रण आणि डिजिटल वितरण पूर्णपणे बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुस्तकातील काही मजकूर आक्षेपार्ह होता. न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली, असे म्हटले आहे की, "एक गोळी झाडण्यात आलीय आणि न्याय व्यवस्थेच्या संस्थेला दुखापत झालेली आहे."

शैक्षणिक सामग्रीची गुणवत्ता राखण्याचे आश्वासन : एनसीईआरटीने संपूर्ण घटनेबद्दल खेद व्यक्त केलाय आणि कोणालाही झालेल्या कोणत्याही दुखापतीबद्दल खेद व्यक्त केलाय. शैक्षणिक सामग्री तयार करताना अचूकता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीचे उच्च मानक राखण्यासाठी ते वचनबद्ध असल्याचेही संस्थेनं म्हटलंय.

संपादकांची शिफारस

