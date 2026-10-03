पेट्रोल 5 रुपयांनी आणि डिझेल 3 रुपयांनी महागले; या पेट्रोलियम कंपनीने वाढवले दर
कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी तेल कंपनीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या आहेत.
Published : October 3, 2026 at 5:28 PM IST
नवी दिल्ली : भारतातील इंधन विक्री करणाऱ्या सर्वात मोठ्या खाजगी कंपनी असलेल्या 'नयारा एनर्जी'ने (Nayara Energy) पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. कंपनीने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ केली असून, हे नवीन दर त्वरित लागू झाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या आणि प्रक्रिया केलेल्या इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे ही दरवाढ करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारी मालकीच्या इतर तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही.
शनिवार सकाळपासून नवीन दर लागू :
या संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (3 ऑक्टोबर) सकाळी देशभरातील नायाराच्या (Nayara) सर्व 7,108 इंधन केंद्रांवर नवीन दर लागू झाले. जागतिक स्तरावर ऊर्जेचे दर वाढल्यामुळे इंधन विक्रेत्यांवर निर्माण झालेल्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर ही दरवाढ करण्यात आली आहे. नायाराने या वर्षाच्या सुरुवातीला केलेल्या दरवाढीनंतरचे हे आणखी एक पाऊल आहे.
कंपनीने मार्चमध्येही दर वाढवले होते :
कंपनीने या वर्षी मार्चमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवले होते. २६ मार्च रोजी त्यांनी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपये वाढ केली होती. त्यानंतर, मे महिन्यात सरकारी तेल कंपन्यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवण्यास सुरुवात केली.
पश्चिम आशियातील अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षातून निर्माण झालेले 'होरमुझ संकट' आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, याचा हा परिणाम होता. तथापि, त्यानंतर जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमतीत थोडी घट झाली, तेव्हा 'नयारा एनर्जी'ने मार्चमधील दरवाढ मागे घेतली आणि पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी केले.
पीटीआयच्या (PTI) वृत्तानुसार, देशभरात 7,108 पेट्रोल पंप चालवणाऱ्या 'नयारा'ने शनिवारी पहाटेपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या. हे वृत्त लिहेपर्यंत, यासंदर्भात 'नयारा एनर्जी'च्या प्रवक्त्याला पाठवलेल्या ई-मेलवर कोणतीही प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नव्हती.