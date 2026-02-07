सुरक्षा दलाच्या जवानांनी उद्ध्वस्त केली नक्षलवाद्यांची कार्यशाळा: शस्त्रास्त्रं पाहून जवानांना धक्का
सुरक्षा दलाच्या जवानांनी छत्तीसगडच्या घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांची कार्यशाळा उद्ध्वस्त केली आहे. या कार्यशाळेतील शस्त्रास्त्र पाहुन जवानांनाही धक्का बसला आहे.
Published : February 7, 2026 at 7:53 PM IST
रायपूर : सुरक्षा दलाच्या जवानांनी छत्तीगडच्या जंगलाच नक्षलवाद्यांची गुप्त कार्यशाळा उद्ध्वस्त केली. ही कार्यशाळा उद्ध्वस्त करुन सुरक्षा दलाच्या जवानांनी नक्षलवाद्यांचा मोठा कट उधळून लावला आहे. जवान भालू दिग्गी जंगलात नियमित शोध मोहिमेवर होते. यावेळी घनदाट जंगलात पोहोचल्यानंतर त्यांना नक्षलवाद्यांच्या कार्यशाळेचा शोध लागला. सतर्क जवानांनी तत्काळ या परिसराला वेढा घातला. त्यानंतर जवानांचा एक गट नक्षलवाद्यांनी बांधलेल्या गुप्त कार्यशाळेत पोहोचला. यावेळी जवानांना मोठा धक्काच बसला.
शस्त्रांचा मोठा साठा जप्त : सुरक्षा दलाचे जवान नक्षलवाद्यांच्या कार्यशाळेत पोहोचले, तेव्हा ते स्तब्ध झाले. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या लपण्याच्या ठिकाणी शस्त्रांचा मोठा साठा साठवला होता. घटनास्थळावरून केवळ शस्त्रंच नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रं बनवण्याचं साहित्यही जप्त करण्यात आलं. मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं आणि स्फोटकांमध्ये वापरलं जाणारं साहित्य देखील जप्त करण्यात आलं.
दाट जंगलात शस्त्रांची उभारली कार्यशाळा : नक्षलवाद्यांनी शस्त्रं साठवलेला परिसर घनदाट जंगल आणि पर्वतांनी वेढलेला आहे. शस्त्रांचा मोठा साठ्यावरुन नक्षलवादी मोठा कट आखत असल्याचं स्पष्ट होते. मात्र नक्षलवादी कट अमलात आणण्यापूर्वीच सतर्क जवानांनी त्यांचं लपण्याचे ठिकाण उद्ध्वस्त केलं. या घटनास्थळावरुन शस्त्रांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला.
शस्त्रं आणि स्फोटकं जप्त
2 इन्सास रायफल
1 303 रायफल
2 12 बोअर बंदुका
1 देशी बनावटीचं पिस्तूल
7 जिवंत बॉम्ब
स्फोटकांमध्ये वापरलेले कोडेक्स वायर
240 हून अधिक डिटोनेटर्स
300 जिवंत काडतुसं
21 स्वयंचलित शस्त्र मॅगझिन
6 नक्षलवादी डंप
स्फोटकांमध्ये वापरले जाणारे बीजीएल सेल
शस्त्रं बनवण्याचं साहित्य
ग्रेनेड लाँचर
एकूण 57 लहान आणि मोठी शस्त्रं
मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं
नक्षलवादी आखत होते मोठा कट : स्फोटकांच्या साठ्यावरून नक्षलवादी मोठा हल्ला करण्याची योजना आखत होते, असं दिसून येते. जवानांनी ही कारवाई अत्यंत सावधगिरीनं केली. संपूर्ण कारवाईला ऑपरेशन विराट असं नाव देण्यात आलं. ही कारवाई भालू डिग्गीच्या घनदाट जंगलात 36 तासांहून अधिक काळ चालली. गरियाबंद जिल्हा महाराष्ट्र राज्याच्या जंगलांना लागून आहे. नक्षलवादी अनेकदा इतर राज्यांमध्ये गुन्हे केल्यानंतर सुरक्षित ठिकाणी लपतात. सीमावर्ती भागात नक्षलवाद्यांना जाण्याचा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. परिणामी, नक्षलवादी आता कमी होत आहेत.
