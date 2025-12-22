ETV Bharat / bharat

घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांचा शस्त्र कारखाना जवानांनी केला उद्ध्वस्त; मिळून आली 'इतकी' शस्त्रं

सुकमाच्या घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांचा शस्त्रास्त्रं कारखाना सुरक्षा दलाच्या जवानांनी उद्ध्वस्त केला. या कारखान्यात अत्यंत घातक शस्त्रं बनवण्यात येत होते.

Naxalite Ordnance Factory In Sukma
नक्षलवाद्यांचा शस्त्र कारखाना जवानांनी केला उद्ध्वस्त (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read
रायपूर : नक्षलवाद्यांकडून चालवण्यात येणारा शस्त्रास्त्रं कारखाना उद्ध्वस्त करण्यात सुरक्षा दलांच्या जवानांना यश आलं आहे. नक्षलवादी सुकमातील घनदाट जंगलात हा शस्त्रास्त्र कारखाना ( Naxalite Ordnance Factory ) चालवत होते. या कारखान्यात शस्त्रास्त्र आणि स्फोटकं बनवण्याचं साहित्य जप्त करण्यात आलं. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना होणारा शस्त्र पुरवठ्यावरच सुरक्षा दलाच्या जवानांनी घाव घातला आहे. घनदाट जंगलात सुरू असलेला हा कारखाना जवानांनी उद्ध्वस्त केल्यानं नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे.

नक्षलवाद्यांची हिंसक विचारसरणी आणि त्यांच्या पुरवठा नेटवर्कचं उच्चाटन करण्यासाठी मोहिमा सुरूच राहतील. – किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

नक्षलवादी शस्त्रास्त्र कारखाना उद्ध्वस्त : सुकमा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या नक्षलविरोधी मोहिमेत 21 डिसेंबर 2025 रोजी जवानांनी हा शस्त्र कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. खबऱ्यानं दिलेल्या माहितीच्या आधारे जी आणि एफ कंपनी 150 वी बटालियन, सीआरपीएफ आणि सुकमा जिल्हा पोलीस दलाच्या संयुक्त पथकानं मीनागट्टा परिसरात शोध मोहीम सुरू केली. कारवाईदरम्यान, पथकाला जंगलातील डोंगराळ भागात नक्षलवाद्यांचा शस्त्रास्त्रं बनवण्याचा कारखाना आढळून आला. सुरक्षा दलांच्या जवानांनी तातडीनं परिसराला वेढा घालून कारखाना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला. सुकमाचे पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांनी या कारवाईला मोठं यश असल्याचं सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, "सुकमा पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांनी शस्त्रास्त्र कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. बस्तरमध्ये शांतता, सुरक्षा आणि विकासासाठी सुरक्षा दलांचे जवान सदैव वचनबद्ध आहेत."

सुरक्षा दलांनी खारखान्यात शस्त्रं आणि स्फोटकं केली जप्त : सुरक्षा दलाच्या जवानांनी या कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात शस्त्र आणि स्फोटकं जप्त केली आहेत. यात सुरक्षा दलाच्या जवानांनी अनेक घातक शस्त्र आणि स्फोटक बनवण्याचं साहित्य जप्त केलं आहे.

8 सिंगल-शॉट रायफल्स

15 12-बोअर काडतुसं

5 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स

30 मीटर कॉर्डेक्स वायर

30 मीटर सेफ्टी फ्यूज

2 किलो पीईके स्फोटके

1 किलो एएनएफओ स्फोटके

10 किलो अमोनियम नायट्रेट

8 वायरलेस व्हीएचएफ सेट

शस्त्रं बनवण्यासाठीची यंत्रसामग्री, नक्षलवादी गणवेश आणि गणवेश तयार करण्यासाठीचं साहित्य

सिंगल-शॉट रायफल्स बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य

मल्टीमीटर, वेल्डिंग मशीन, कटर, बंदुकीचे भाग, आदी साहित्य सुरक्षा दलाच्या जवानांनी जप्त केलं आहे.

नक्षलवाद्यांना मोठा हादरा : सुरक्षा दलांना हानी पोहोचवणं आणि दहशती निर्माण करणं या उद्देशानं नक्षलवादी या कारखान्याद्वारे परिसरातील सक्रिय पथक सदस्यांना शस्त्रं आणि स्फोटकं पुरवत असल्याचं प्राथमिक तपासात उघड झालं आहे. कारखान्याच्या विध्वंसामुळे नक्षलवाद्यांच्या शस्त्र पुरवठा साखळीला मोठा धक्का बसला आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार 2024 पासून जिल्ह्यात 599 नक्षलवादी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. 460 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. 71 नक्षलवादी चकमकीत मारले गेले आहेत. या आकडेवारीवरून नक्षलवादी संघटना सतत दबावाखाली असून त्यांचं नेटवर्क कमकुवत होत आहे, हे स्पष्ट होत आहे.

सुकमा पोलीस अधीक्षकांचं नक्षलवाद्यांना आवाहन : सुकमा पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांनी नक्षलवाद्यांना हिंसाचाराचा मार्ग सोडून शांतता आणि विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याचं आवाहन केलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, नक्षलवाद्यांनी "पुना मार्गेम पुनर्वसन से पुनर्जन्म" मोहिमेअंतर्गत आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील व्हावं."

