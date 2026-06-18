नक्षलमुक्त नारायणपूरमध्ये आढळला पेरुन ठेवलेला शस्त्रांचा मोठा साठा : सुरक्षा दलानं केला जप्त
नारायणपूर जिल्ह्याला नक्षलमुक्त घोषित करण्यात आलं आहे. मात्र अद्यापही नारायणपूर जिल्ह्यातील जंगलात नक्षलवाद्यांची शस्त्रं आणि दारूगोळा मिळून येत आहे.
Published : June 18, 2026 at 6:12 PM IST
रायपूर : नक्षलमुक्त घोषित करण्यात आलेल्या नारायणपूर जिल्ह्यात सुरक्षा दलांची शोध मोहीम अद्यापही सुरूच आहे. या ऑपरेशन दरम्यान, बीएसएफच्या 133 व्या बटालियननं मसपूर-गुद्रापाल जंगल परिसरात मोठं यश मिळवलं. नक्षलवाद्यांनी जंगलात लपवून ठेवलेला शस्त्र आणि दारूगोळा जवानांनी जप्त केला. जप्त केलेल्या साहित्यात बीजीएल लाँचर, बीजीएल बंदूक, 12 बोअर रायफल आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळ्याचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा आणि साहित्य आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.
बीएसएफ जवानांनी शोधला दारूगोळा : नारायणपूर जिल्ह्य़ात नक्षलवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पोलीस आणि सुरक्षा दलांकडून सातत्यानं संयुक्त शोध मोहीम राबवली जात आहे. या शोधमोहिमेत 16 जून 2026 रोजी बीएसएफच्या 133 व्या बटालियनच्या 'ई' कंपनीनं मसपूर कॅम्पपासून जवळील जंगलात विशेष शोध मोहीम सुरू केली. या शोध मोहिमेदरम्यान, जवान मसपूर आणि गुद्रापालच्या घनदाट जंगलात शोध मोहीम राबवत होते. दरम्यान, सुरक्षा दलाला जंगलात एक संशयास्पद जागा दिसली. सैनिकांनी तातडीनं या परिसराला वेढा घातला. यावेळी शोध सुरू केला असता, झडतीदरम्यान जमिनीत लपवून ठेवलेली शस्त्रं आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आलं.
नक्षलवाद्यांची अनेक घातक शस्त्र केली जप्त : सुरक्षा दलांनी जप्त केलेल्या साहित्याची तपासणी केली असता त्यात अनेक घातक शस्त्रं आणि दारूगोळा सापडला. जप्त केलेल्या साहित्यात एक देशी BGL लाँचर, सात BGL बंदुका, एक 12 बोअर रायफल, 37 नग 12 बोअर काडतुसं, 15 मीटर वायर आणि पाच पाऊच आदींचा समावेश आहे. सर्व साहित्य जप्त करण्यात आलं असून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात ही शस्त्रं व साहित्य यापूर्वी नक्षलवादी कारवायांसाठी जंगलात लपवून ठेवल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, हा साठा कधी आणि कोणत्या उद्देशानं ठेवण्यात आला, याबाबत सुरक्षा यंत्रणा सखोल तपास करत आहेत.
नारायणपूर जिल्हा नक्षलमुक्त घोषित : उल्लेखनीय म्हणजे नारायणपूर जिल्हा 31 मार्च 2026 रोजी नक्षलमुक्त घोषित करण्यात आला. असं असूनही, कोणत्याही प्रकारच्या संभाव्य धोक्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी, जंगलांमध्ये पूर्वी लपवून ठेवलेली शस्त्रं शोधण्यासाठी सुरक्षा दल सतत ऑपरेशन राबवत आहे. त्यामुळेच दुर्गम जंगल भागात शोधमोहीम नियमितपणे राबवली जात आहे. जंगलात अजूनही जुनी शस्त्रं आणि दारूगोळा असू शकतो, ज्यांचा शोध घेऊन तो नष्ट करणं आवश्यक आहे. मसपूर-गुद्रापाल जंगल परिसरात शस्त्रांचा हा ढिगारा जप्त करणं हे सुरक्षा दलाचं महत्त्वाचं यश मानलं जात आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. शोध मोहिमेद्वारे, पोलीस आणि सुरक्षा दल केवळ पूर्वी लपवून ठेवलेली शस्त्रं जप्त करत नाही, तर नारायणपूरमधील शांतता, सुरक्षा मजबूत करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जिल्ह्यातील संवेदनशील आणि दुर्गम भागात संयुक्त शोध मोहीम सुरूच राहणार असल्याचं सुरक्षा यंत्रणांनी स्पष्ट केलं आहे.
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