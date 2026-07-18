नक्षलवादी अजयच्या अटकेनंतर त्याच्या पत्नीनं केलं आत्मसमर्पण; पोलिसांकडून अद्याप लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांची यादी जाहीर
अजय महातो उर्फ टायगर याला झारखंड पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आता त्याची पत्नी बबिता संथाल हिनं गिरिडीह पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे
Published : July 18, 2026 at 2:07 PM IST
गिरिडीह : बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटना सीपीआय (माओवादी) स्पेशल एरिया कमिटीचा सदस्य अजय महातो उर्फ टायगर याला झारखंड पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आता त्याची पत्नी बबिता संथाल हिनं गिरिडीह पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. याबाबत पोलिसांनी माहिती दिली आहे.
बबिता संथाल हिचे आत्मसमर्पण : मिळालेल्या माहितीनुसार, गिरिडीहचे पोलीस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार यांच्या पथकानं अजय महातोला अटक केली. 25 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या या नक्षलवाद्याला अटक केल्यानंतर त्याची सतत चौकशी सुरू आहे. अजय महातोनं दिलेल्या माहितीच्या आधारे छापेही टाकले जात आहेत. दरम्यान, अजय महातोची पत्नी बबिता संथाल हिनं आत्मसमर्पण केलं आहे.
बबितावर अनेक जिल्ह्यांमध्ये गुन्हे : बबिता संथाल हिनं संघटनेत एक महत्त्वाचे पद भूषवलं आहे. माजी एरिया कमांडर असलेली ती अजयच्या पथकातही कार्यरत होती आणि अनेक नक्षलवादी घटनांमध्ये तिचा सहभाग होता. बबितावर अनेक जिल्ह्यांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. बबिता ही बोकारो जिल्ह्यातील गोमिया लुगु जलगा धोढी येथील रहिवासी कार्तिक मांझी यांची मुलगी आहे. बबिताचे आत्मसमर्पण हा दोन दिवसांतील नक्षलवादी संघटनेला बसलेला दुसरा मोठा धक्का आहे.
अजय महातोवर 25 लाख रुपयांचे बक्षीस : दरम्यान, सीपीआय-माओवादी विशेष क्षेत्र समितीचे सदस्य अजय महातोच्या विरोधात 25 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. त्याला गिरिडीह पोलिसांनी अटक केली आहे. अजय महातो हा पिरतांडमधील नवडीहचा रहिवासी आहे. पारसनाथ परिसर असो वा सारंडा, छत्तीसगड, ओडिशा किंवा बिहार, नक्षलवादी घटनांमध्ये त्याचं नाव सामील आहे. तसंच त्याचा पोलीस चकमकींमध्ये देखील सहभाग राहिला आहे. तसंच अनेक हत्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचं म्हटलं जातं. झारखंड, तसंच बिहार, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, अजय महातोच्या अटकेबाबत पोलिसांनी मौन बाळगलं आहे.
मिसिर बेसराच्या सल्ल्यानुसार परतलेल्या सर्व नक्षलवाद्यांना अटक
रांची : देशातील सर्वात शक्तिशाली नक्षलवादी संघटना असलेल्या सीपीआय (माओवादी) कडे आता पॉलिटब्युरोमध्ये फक्त एकच सदस्य उरला आहे, आणि तो म्हणजे मिसिर बेसरा. ज्याच्या डोक्यावर 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. मिसिरनं आपल्या साथीदारांच्या संरक्षणासाठी सारंडामधून सर्वांना बाहेर काढलं, पण जे जंगलातून बाहेर आले त्यांना अटक करण्यात आली. अडीच लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या अजय महातोची अटक ही देखील या मालिकेतील एक भाग आहे. सारंडामधील सुरक्षा दलांच्या धाडी आणि वारंवार होणाऱ्या चकमकींमध्ये मारले जाणाऱ्या नक्षलवादी सदस्यांमुळं मिसिरच्या संपूर्ण टीमला पुरवठ्याची कमतरता भासत होती. या परिस्थितीत टीमला पुढं नेणं अत्यंत कठीण झालं होतं. त्यामुळं मिसिरनं आपल्या पथकातील सर्व सदस्यांना परतण्याचा सल्ला दिला. या सल्ल्यानुसार, मिसिरसोबत असलेला अजय महातो देखील पिरतांडला परतला. मात्र, मिसिरच्या टीममधून बाहेर पडलेल्या नक्षलवाद्यांचा आयबी सतत मागोवा घेत होती.
अद्याप लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांची यादी!
- मिसिर बेसरा : पिरतांड, गिरिडीह येथील रहिवासी. त्याच्यावर 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्याच्याकडे फोल्डिंग एके-47 आणि एक वॉकी-टॉकी आहे.
- असिम मंडल उर्फ आकाश : उत्तर फुलचक, पश्चिम मेदिनीपूर येथील रहिवासी. त्याच्यावर 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. त्याच्याकडे एके-47 आहे.
- प्रादेशिक समिती सदस्य मोचू उर्फ विभीषण : बरवाडीह, धनबाद येथील रहिवासी. त्याच्यावर 15 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. तो इन्सास रायफल बाळगतो.
- प्रादेशिक समिती सदस्य महादेव उर्फ सचिन : पटमडा, चाईबासा येथील रहिवासी. त्याच्यावर 15 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. तो एके-47 बाळगतो.
- प्रादेशिक समिती सदस्य संतोष उर्फ दिलीप : गिरिडीह येथील पिरतांडचा रहिवासी. त्याच्यावर 15 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे आणि तो इन्सास रायफल बाळगतो.
- क्षेत्र कमांडर सौरभ उर्फ गौरव उर्फ संथाल : गिरिडीह येथील पिरतांडचा रहिवासी. त्याच्याकडे INSAS रायफल आहे.
- सीता मुंडा: सेराईकेलाची रहिवासी. आयईडी स्फोटात जखमी झाली असून सध्या जंगलात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तिच्याकडे इन्सास रायफल आहे.
- बुदुई बोद्रा: चाईबासा जिल्ह्यातील टोटोचा रहिवासी. तो इन्सास रायफल बाळगतो.
- चंपा उर्फ गुडीया मचियान: बोकारो येथील नवडीहची रहिवासी. तिच्याकडे इन्सास रायफल आहे.
- उप-विभागीय सदस्य मंगल सिंग सरदार उर्फ पांडू : बंगालमधील लालगढचा रहिवासी. त्याच्यावर पाच लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे आणि तो SLR शस्त्र बाळगतो.
- एरिया कमांडर मालती मालुती : बंगालमधील झारग्रामची रहिवासी. त्याच्याकडे दोन लाख रुपयांचे बक्षीस आहे आणि एक इन्सास रायफल आहे.
- प्रादेशिक समिती सदस्य चरण उर्फ मदन महतो: बंगालमधील पश्चिम मिदनापूरचा रहिवासी. त्याच्यावर 15 लाख रुपयांचे बक्षीस आहे. त्याच्याकडे AK-47 आहे.
- सब-झोनल सदस्य गौरी उर्फ बुलू: पश्चिम मिदनापूर, बंगालची रहिवासी. त्याच्यावर पाच लाख रुपयांचे बक्षीस आहे. त्याच्याकडे इन्सास रायफल आहे.
- झोनल कमांडर मीता उर्फ नयनतारा : पुरुलिया, बंगालची रहिवासी. तिच्यावर 10 लाख रुपयांचे बक्षीस आहे. तिच्याकडे इन्सास रायफल आहे.
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