पुढील वर्षी मार्चपर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात येईल; राजनाथ सिंहांनी स्पष्टच सांगितलं
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, "नक्षलवाद ही आपल्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी दीर्घकाळापासून एक समस्या आहे, परंतु आम्ही ही समस्या वाढू देणार नाही."
Published : October 21, 2025 at 1:00 PM IST
नवी दिल्ली: केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी दिल्लीतील राष्ट्रीय पोलीस स्मारकात पोलीस स्मृतिदिन कार्यक्रमात भाग घेत शूरवीरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केलीय. राजनाथ सिंह यांनी देशाच्या सेवेत पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सर्वोच्च बलिदानाचा सन्मान केलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त हुतात्मा झालेल्या भारतीय पोलीस कर्मचाऱ्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली, देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांच्या धाडस, समर्पण आणि बलिदानाचे कौतुक केले. ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त आम्ही आमच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या धाडसाला सलाम करतो आणि कर्तव्य बजावताना त्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचे स्मरण करतो. त्यांचे दृढ समर्पण आपल्या देशाला आणि लोकांना सुरक्षित ठेवते. संकटाच्या आणि गरजेच्या वेळी त्यांचे शौर्य आणि वचनबद्धता प्रशंसनीय आहे."
पुढील वर्षापर्यंत ही समस्या दूर होणार : याप्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, "नक्षलवाद ही आपल्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी दीर्घकाळापासून एक समस्या आहे, परंतु आम्ही ही समस्या वाढू देणार नाही. आमचे पोलीस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सर्व निमलष्करी दल आणि स्थानिक प्रशासन यांचं कार्य प्रशंसनीय आहे." संपूर्ण देशाला विश्वास आहे की, पुढील वर्षापर्यंत ही समस्या दूर होईल. डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकानं प्रभावित जिल्ह्यांची संख्याही खूप कमी आहे आणि पुढील वर्षी मार्चपर्यंत तीदेखील संपवली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
#WATCH | Delhi | Defence Minister Rajnath Singh says, " areas that once trembled under the terror of naxalites now boast roads, hospitals, schools, and colleges... the areas that were formerly naxalite hubs, have now become education hubs... areas of india that were notorious as… pic.twitter.com/IC16iV2x6u— ANI (@ANI) October 21, 2025
नक्षलवाद्यांचे गड असलेले भाग आता शिक्षणाचे केंद्र बनले : "जो भाग एकेकाळी नक्षलवादी दहशतीने हादरला होता, आज तिथे रस्ते, रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालये आहेत. एकेकाळी नक्षलवाद्यांचे गड असलेले भाग आता शिक्षणाचे केंद्र बनले आहेत. रेड कॉरिडॉर म्हणून कुप्रसिद्ध असलेले भारतातील क्षेत्र आता विकासाच्या कॉरिडॉरमध्ये रूपांतरित होत आहे. सरकारने केलेल्या बदलांमध्ये आपले पोलीस दल आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे ही समस्या आता इतिहासजमा होत आहे," असंही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहांनी अधोरेखित केलंय.
आधुनिक शस्त्रेच नव्हे तर चांगल्या सुविधादेखील प्रदान केल्या : "आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी समर्पित असलेल्या आपल्या पोलीस दलांवर लक्ष केंद्रित केलंय. हे खूप खेदजनक आहे की बराच काळ एक समाज आणि एक राष्ट्र म्हणून आपण आपल्या पोलिसांचे योगदान पुरेसे ओळखले नाही. आपण आता आपल्या पोलिसांना केवळ आधुनिक शस्त्रेच नव्हे तर चांगल्या सुविधादेखील प्रदान केल्या आहेत." राज्यांना त्यांच्या पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुरेशी संसाधने पुरवली जात आहेत. आज आपल्या पोलिसांना पाळत ठेवणारी यंत्रणा, ड्रोन, फॉरेन्सिक लॅब आणि डिजिटल पोलिसिंग उपकरणे उपलब्ध आहेत. 21 ऑक्टोबर रोजी पोलीस स्मृतिदिन देशभरात शूर पोलीस कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी साजरा केला जातो. मुख्य कार्यक्रम नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय पोलीस स्मारक येथे आयोजित केला जातो.
स्मारकात एक मध्यवर्ती पुतळा अन् "शौर्याची भिंत" आणि एक संग्रहालय : 21 ऑक्टोबर 1959 रोजी लडाखमधील हॉट स्प्रिंग्ज येथे जबरदस्त शस्त्रधारी चिनी सैनिकांनी केलेल्या हल्ल्यात दहा शूर पोलिसांनी आपले प्राण गमावले. तेव्हापासून 21 ऑक्टोबर हा दिवस दरवर्षी पोलीस स्मृतिदिन म्हणून साजरा केला जातो. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बलिदानाची आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अखंडतेचे रक्षण करण्यात त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची दखल घेऊन पंतप्रधानांनी 2018 मध्ये नवी दिल्लीतील चाणक्यपुरी येथे पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त राष्ट्रीय पोलीस स्मारक (एनपीएम) राष्ट्राला समर्पित केले. हे स्मारक पोलीस दलांमध्ये राष्ट्रीय ओळख, अभिमान, उद्देशाची एकता, सामायिक इतिहास आणि नियती यांची भावना निर्माण करते आणि त्यांच्या जीवाच्या किमतीवरही राष्ट्राचे रक्षण करण्याची त्यांची वचनबद्धता बळकट करते. स्मारकात एक मध्यवर्ती पुतळा अन् "शौर्याची भिंत" आणि एक संग्रहालय आहे. 30 फूट उंच ग्रॅनाइट दगडाचा हा मध्यवर्ती पुतळा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या शक्ती, चिकाटी आणि निःस्वार्थ सेवेचे प्रतीक आहे.
स्मारकाचं पोलीस कर्मचारी आणि नागरिक दोघांसाठीही तीर्थक्षेत्र काम : भारतातील पोलिसिंगवरील ऐतिहासिक आणि विकसित प्रदर्शन म्हणून या संग्रहालयाची कल्पना केली आहे. हे स्मारक पोलीस कर्मचारी आणि नागरिक दोघांसाठीही तीर्थक्षेत्र आणि श्रद्धास्थान म्हणून काम करते. या स्मृतिदिनानिमित्त, सीआरपीएफ 22 ते 30 ऑक्टोबरदरम्यान राष्ट्रीय पोलीस स्मारकात विविध स्मारक कार्यक्रमांचे आयोजन करते. यामध्ये शहिदांच्या कुटुंबीयांच्या भेटी, पोलीस बँड सादरीकरण, मोटारसायकल रॅली, शहीद पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ शर्यती, रक्तदान शिबिरे, मुलांसाठी निबंध/चित्रकला स्पर्धा आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचे बलिदान, शौर्य आणि सेवा दर्शविणारे व्हिडीओ चित्रपट प्रदर्शित करणाऱ्यांचा समावेश आहे. या काळात देशभरातील सर्व पोलीस दलांकडून अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
