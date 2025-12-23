ETV Bharat / bharat

ओडिशामध्ये सुरक्षादलाला मोठं यश; १ कोटी ४८ लाखांचे बक्षीस असलेले २२ नक्षलवादी शरण

ओडिशामध्ये २२ नक्षलवादी हिंसाचार सोडून आज सुरक्षा दलाला शरण आले आहेत. त्यांच्यावर एकूण १ कोटी ४८ लाखांचे बक्षीस सरकारनं जाहीर केलं होतं.

नक्षलवादी, त्यांनी सुपूर्द केलेले साहित्य आणि शस्त्र (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : December 23, 2025 at 7:23 PM IST

मलकानगिरी (ओडिशा) - नक्षलवादाची समस्या दूर करण्याकरिता ओडिशा पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. ओडिशामधील मलकानगिरी जिल्ह्यात २२ नक्षलवादी हे सुरक्षादलाला शरण आले आहेत.

पोलीस महासंचालक (DG) वाय. बी. खुरानिया यांनी २२ नक्षलवादी शरण आल्याची माहिती दिली. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांनी ९ बंदुका, १४ टिफीन बॉम्ब, काडतूस, स्फोटकांसाठीचे साहित्य आणि अन्य माओवादी साहित्य पोलिसांकडं सुपूर्द केलं आहे.

नक्षवाद्यांनी सुपूर्द केलेले साहित्य आणि शस्त्र (Source- ETV Bharat Reporter)

पोलीस महासंचालक खुरानिया यांनी सांगितलं की, नक्षलवादी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून शरण येत असतील तर त्यांना सरकारी पातळीवर विविध पातळीवर मदत केली जाईल. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांवर सरकारनं एकूण २ कोटी १८ लाख २५ हजारांचे बक्षीस जाहीर केले होते. सरकारच्या धोरणानुसार शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये आंध्र ओडिशा बोर्ड झोनल कमिटीचे सदस्य होते. त्याचबरोबर २० दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीचे सदस्य होते. कुप्रसिद्ध नक्षलवादी नेता डीसीएम लिंगेदेखील पोलिसांना शरण आला आहे. त्याचा अनेक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सहभाग होता.

शरण आलेले नक्षलवादी (Source- ETV Bharat Reporter)

मलकानगिरी पोलिसांच्या यशावर बोलताना पोलीस महासंचालक योगेश बहादूर खुरानिया म्हणाले, या यशाबद्दल मी सुरक्षा दलाचं अभिनंदन करतो. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी पुनर्वसन नियमांची घोषणा केली होती. सरकारनं नक्षलवाद्यांना हिंसाचार सोडून शरण येण्याचं आवाहन केलं होतं. नक्षलवाद्यांनी समाजाच्या प्रमुख विचारधारेत सामील व्हावं. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून शक्य तेवढी मदत केली जाईल. मलकानगिरी जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजनेचे चांगले परिणाम दिसून येत आहे. पुढे खुरानिया यांनी सांगितलं की, शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये एक डिव्हिजनल कमिटीचा सदस्य, ६ एरिया कमिटीचा सदस्य आणि १५ पार्टी सदस्य यांचा समावेश आहे. ओडिशामधील अन्य नक्षलवाद्यांनीदेखील हिंसाचार सोडून प्रमुख विचारधारेत समावेश सामील व्हावे.

मलकानगिरी पोलीस मुख्यालय (Source- ETV Bharat Reporter)
  • केंद्र सरकारनं संपूर्ण देशातून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचा पूर्णपणे नायनाट करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत बोलताना 'नक्षलमुक्त भारत' होण्याचे ध्येय शेवटच्या टप्प्यात असल्याचं म्हटलं होतं.

संपादकांची शिफारस

