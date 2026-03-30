ETV Bharat / bharat

बस्तर भागात नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे : अमित शाह

छत्तीसगडच्या बस्तर भागातील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितलं.

Naxalism Has Almost Ended In Bastar Region : Amit Shah In Lok Sabha
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : छत्तीसगडच्या बस्तर भागातील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितलं. लोकसभेत "नियम 193 अन्वये चर्चा : देशाला डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकापासून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा" या विषयावर अमित शाह बोलत होते. दरम्यान, 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातून नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारनं यापूर्वी अनेकदा केली आहे.

बस्तरमधून नक्षलवाद जवळजवळ पूर्णपणे संपुष्टात : गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, "नक्षलवाद्यांचे मूळ कारण विकासाची मागणी नसून विचारधारा आहे. आज बस्तरमधून नक्षलवाद जवळजवळ पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. बस्तरमधील प्रत्येक गावात शाळा स्थापन करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. या भागातील प्रत्येक गावात शिधावाटपाची दुकानं उघडण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. प्रत्येक तहसील आणि पंचायतीमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे (CHCs) स्थापन करण्यात आली आहेत. लोकांना आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. आता त्यांना पाच किलो धान्य मिळतं. नक्षलवाद्याचं समर्थन करणाऱ्यांना मला फक्त एवढंच विचारायचं आहे की, हे फायदे अजून लोकांपर्यंत का पोहोचले नाहीत?...बस्तरचे लोक मागे राहिले होते, कारण त्या प्रदेशावर 'लाल दहशतीची' छाया होती. त्यामुळेच विकास त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही. आज ती छाया दूर झाली आहे आणि बस्तर आता विकासाच्या मार्गावर आहे," असं अमित शाह म्हणाले.

सरकार या मुद्द्यांबाबत संवेदनशील : "नक्षलवाद संपवण्याचं संपूर्ण श्रेय निमलष्करी दलांना, विशेषतः कोब्रा बटालियन, सीआरपीएफ, राज्य पोलीस आणि स्थानिक आदिवासींना जाते. तसंच जे लोक अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा दावा करत सशस्त्र आंदोलनाचे समर्थन करत आहेत, त्यांना माझा प्रश्न आहे. तुम्ही संविधानाचा आदर करणार की नाही? कोणावर अन्याय होत असेल तर न्यायालये स्थापन झाली आहेत. विधानसभा, जिल्हा परिषदा आणि तहसील स्थापन झाल्या आहेत," असं अमित शाह यांनी सांगितलं. पुढं अमित शाह म्हणाले, "मला हे सांगायचे आहे की, ते युग संपलं आहे. हे नरेंद्र मोदींचं सरकार आहे. जो कोणी शस्त्र उचलेल, त्याला जबाबदार धरलं जाईल. असं वर्तन खपवून घेतलं जाणार नाही. तसंच सरकार या मुद्द्यांबाबत संवेदनशील आहे. ते सर्व तक्रारी ऐकण्यास तयार असून त्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे," असं अमित शाह यांनी सांगितलं.

काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल : "स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांपैकी, तुम्ही (काँग्रेस) 60 वर्षे सत्तेत राहिलात. मग, आजपर्यंत आदिवासी समुदाय विकासापासून वंचित का राहिले? आता कुठे नरेंद्र मोदींच्या आगमनाने खरा विकास होतोय. 60 वर्षे तुम्ही त्यांना घरं किंवा स्वच्छ पाणी पुरवण्यात अपयशी ठरलात; तुम्ही त्यांच्यासाठी शाळा बांधल्या नाहीत. तुम्ही त्यांच्या भागात मोबाईल टॉवर्स आणि बँकिंग सुविधा पोहोचण्यापासून रोखले आणि तरीही आता तुम्ही हिशोब मागत आहात?," असा सवाल करत अमित शाह यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला.

एक संपूर्ण 'रेड कॉरिडॉर' तयार झाला : "नक्षलवादाचं मूळ विकासाची मागणी नाही. ती एक विचारसरणी आहे. ती विचारसरणी जी इंदिरा गांधींनी 1970 ची राष्ट्रपती निवडणूक जिंकण्यासाठी स्वीकारली होती. नेमक्या याच डाव्या विचारसरणीमुळं नक्षलवाद पसरला. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरळ, कर्नाटकाचा काही भाग आणि उत्तर प्रदेशातील तीन जिल्हे प्रभावित झाले. एक संपूर्ण 'रेड कॉरिडॉर' तयार झाला आणि कायद्याचे राज्य संपले. बारा कोटी लोक वर्षानुवर्षे गरिबीत जगले आणि कोणीही चिंता दाखवली नाही. हजारो तरुणांनी आपले प्राण गमावले. अनेक जण कायमचे अपंग किंवा आयुष्यभरासाठी दिव्यांग झाले. यासाठी जबाबदार कोण?", असं अमित शाह म्हणाले.

संकुचित राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जाणं महत्त्वाचं : पुढं अमित शाह यांनी सांगितलं की, "नक्षलवाद्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. इथले बरेच लोक म्हणतात की, ते अन्यायाविरुद्ध लढत आहेत. पण तुमची लढण्याची पद्धत काय आहे? आम्ही आता ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीखाली नाही. काहींनी तर आमची तुलना भगतसिंग आणि बिरसा मुंडा यांच्याशीही केली आहे. तुम्ही भगतसिंग आणि बिरसा मुंडा, विशेषतः भगवान बिरसा मुंडा यांसारख्या, ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध लढलेल्या हुतात्म्यांची तुलना, राज्यघटनेचे उल्लंघन करणाऱ्या, शस्त्रे उचलणाऱ्या आणि निष्पाप लोकांची हत्या करणाऱ्यांशी करत आहात? अशा गंभीर बाबींचा विचार करताना संकुचित राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जाणं महत्त्वाचं आहे," असं अमित शाह यांनी म्हटलं.

हेही वाचा :

  1. तेलंगाणा सरकारचा कठोर कायदा! आई-वडिलांची उपेक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 15 टक्के कपात होणार
  2. 'टेररिस्ट', 'इराण युद्धासाठी जबाबदार' चालू वर्गात विद्यार्थ्याचा अपमान; प्राध्यापकावर गुन्हा दाखल
  3. कुवेतच्या वीज प्रकल्पावर इराणचा हल्ला; एका भारतीयाचा मृत्यू, मध्य पूर्वेतील संघर्षातील बळींची संख्या 8 वर

TAGGED:

नक्षलवाद
अमित शाह
नवी दिल्ली
लोकसभा
AMIT SHAH IN LOK SABHA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.