नक्षलवाद्यांचा थिंक टँक तथा पॉलिट ब्युरो सदस्य किशन दा याचं निधन : दीर्घ आजारानं होता ग्रस्त

नक्षलवाद्यांचा थिंक टँक किशन दा याचं निधन झालं आहे. किशन दा याला पकडल्यानंतर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आलं होतं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 8:43 AM IST

रांची : नक्षलवाद्यांचा थिंक टँक म्हणून ओळख असलेला प्रशांत बोस उर्फ किशन दा याचं, दीर्घकालीन आजारामुळे निधन झालं आहे. किशन दा याच्या डोक्यावर १ कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. केंद्रीय समितीचा सर्वात प्रभावशाली 'पॉलिटब्युरो' सदस्य असलेला प्रशांत बोस उर्फ 'किशन दा' याला सरायकेला येथील कांद्रा परिसरात पोलीस तपासणी सुरू असताना, झारखंड पोलीस आणि सीआरपीएफनं एका संयुक्त मोहिमेत २०२१ मध्ये अटक केली होती. प्रशांत बोस याच्यासोबतच त्याची पत्नी शीला मरांडी आणि इतर चार नक्षलवाद्यांनाही अटक करण्यात आली होती.

उपचारासाठी तुरुंगातून हलवलं रुग्णालयात : देशातून नक्षलवाद संपल्यात जमा असल्याची घोषणा झाल्यानंतर, नक्षलवाद्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवादाचा पाया रचणारा 'सीपीआय (माओवादी)' संघटनेचा उच्चपदस्थ सदस्य प्रशांत बोस उर्फ 'किशन दा' याचं दीर्घकालीन आजारात निधन झालं आहे. प्रशांत बोस आणि त्याच्या पत्नीला २०२१ मध्ये अटक करण्यात आली होती.तेव्हापासून तो रांची येथील बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त होता. प्रकृती खालावल्यानंतर, प्रशांतला वैद्यकीय उपचारांसाठी रांची येथील 'रिम्स' (RIMS) रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथं उपचार सुरू असताना त्याचं निधन झालं. कारागृह महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल यांनी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा याच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

किशन दा याला २०२१ मध्ये झाली अटक : झारखंड पोलिसांनी चार नक्षलवाद्यांना २०२१ मध्ये अटक केली होती. यामध्ये 'सीपीआय माओवादी'च्या सर्वोच्च 'पॉलिटब्युरो'चा सदस्य असलेल्या प्रशांत बोस उर्फ किशन दा आणि त्याची पत्नी शीला मरांडी यांचा समावेश होता. प्रशांत बोस हा नक्षलवाद्यांच्या 'ईस्टर्न रिजनल ब्युरो'चा (ERB) सचिव म्हणूनही कार्यरत होता. दरम्यान, प्रशांत बोसची पत्नी शीला मरांडी ही नक्षलवाद्यांच्या सर्वोच्च अशा 'केंद्रीय समिती'ची सदस्य होती. तसेच, माओवाद्यांची एक आघाडीची संघटना असलेल्या 'नारी मुक्ती संघा'चं नेतृत्वही ती करत होती.

प्रशांत बोस याच्यासह चार नक्षलवादी अटक : केंद्र सरकारची गुप्तचर संस्था 'इंटेलिजन्स ब्युरो'ने प्रशांत बोस आणि त्याच्या साथीदारांच्या, गिरीडीह येथील पारसनाथपासून सरायकेलाकडं होणाऱ्या प्रवासाबाबत माहिती पुरवली होती. या माहितीच्या आधारे कारवाई करत, सरायकेला पोलिसांनी मुंड्री टोल प्लाझाजवळ एका 'स्कॉर्पिओ' गाडीला अडवलं. शांत बोस, शीला मरांडी, प्रशांत बोसच्या सुरक्षा पथकातील एक सदस्य आणि संदेशवाहक (courier) म्हणून काम करणारा एक तरुण अशा चौघांना अटक केली. झारखंड पोलिसांनी प्रशांत बोसवर १ कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. झारखंडमध्ये प्रशांत बोसवर नक्षलवादी कारवायांशी संबंधित ७० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. प्रशांत बोस हा MCCI चा प्रमुख होता

प्रशांत बोसकडे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंडची जबाबदारी : ERB चा सचिव म्हणून आपल्या कार्यकाळात, प्रशांत बोस याच्याकडं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगडचा सीमावर्ती भाग, आसाम आणि ईशान्य भारतातील इतर राज्यांचा कार्यभार होता. २००४ मध्ये MCCI (माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया) आणि PWG (पीपल्स वॉर ग्रुप) यांच्या विलीनीकरणापूर्वी, त्यानं MCCI चा प्रमुख म्हणून काम केलं होतं. विलीनीकरणानंतर, कोटेश्वर राव याची CPI (माओवादी) संघटनेचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर प्रशांत बोस यानं तेव्हापासून ERB सचिव हे पद भूषवत, संघटनेतील 'दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते' (second-in-command) म्हणून काम पाहिलं. झारखंडमध्ये, तसेच ओडिशा आणि बंगालच्या सीमावर्ती भागांमध्ये या संघटनेची उभारणी करणारा प्रशांत बोस हाच होता. प्रशांत बोस हा मूळचे पश्चिम बंगालमधील २४ परगणा जिल्ह्यातील जादवपूर येथील रहिवासी होते.

पत्नीनं व्यक्त केली अंतिम दर्शनाची इच्छा : प्रशांत बोस याची पत्नी शीला मरांडी हिने त्याच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. शीला मरांडी सध्या रांची येथील बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. तिनं कारागृह प्रशासनाकडं पती प्रशांत बोस याचं अंतिम दर्शन घेण्याची व्यवस्था करून देण्याची विनंती केली आहे. शीला मरांडी यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या पाच वर्षांत कारागृहात त्यांना किंवा त्यांच्या पतीला भेटण्यासाठी कोणीही आलेलं नाही. या जगात त्यांचं आता कोणीही नातेवाईक हयात नाही. त्यामुळे, आपण अंतिम दर्शन घेतल्यानंतरच पोलिसांनी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करावेत, असं त्यांनी नमूद केले आहे.

