दंतेवाडामध्ये 63 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण; 1 कोटी 19 लाखांचे होते बक्षीस

दंतेवाडामध्ये 63 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. हे नक्षलवादी दरभा, नैऋत्य बस्तर, माड विभाग आणि ओडिशामध्ये सक्रिय होते.

63 dreaded Maoists surrendered in Dantewada
दंतेवाडामध्ये 63 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 9, 2026 at 8:17 PM IST

1 Min Read
दंतेवाडा: नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ला असलेल्या दंतेवाडा येथे मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण झालं आहे. पूना मार्गेम (पुनर्वसनाद्वारे पुनर्वसन) योजने अंतर्गत 63 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं.

पोलिसांना शरण आलेल्या 63 नक्षलवाद्यांपैकी 36 जणांच्या डोक्यावर बक्षीस होते. आत्मसमर्पण केलेले नक्षलवादी दरभा, नैऋत्य बस्तर, मार विभाग आणि ओडिशामध्ये सक्रिय होते. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये १८ महिला नक्षलवादी आणि 45 पुरुष नक्षलवाद्यांचा समावेश होता. नक्षलवाद्यांवर एकूण 1 कोटी 19 लाख 50 हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. प्रति 7 नक्षलवाद्यांवर 8 लाख रुपये, प्रति 7 नक्षलवाद्यांवर 5 लाख रुपये, प्रति 8 नक्षलवाद्यांवर 2 लाख रुपये, प्रति 11 नक्षलवाद्यांवर 1 लाख रुपये आणि प्रति 3 नक्षलवाद्यांवर 50 हजार रुपये बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं.

पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) योजनेनं नक्षलवाद्यांना धक्का- बस्तर रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टीलिंगम म्हणाले, "पुना मार्गेम योजनेतून बस्तरमध्ये शाश्वत शांतता, प्रतिष्ठा आणि एकूण प्रगतीसाठी परिवर्तनकारी उपक्रम म्हणून उदयाला येत आहे. भारत सरकार, छत्तीसगड सरकार, दंतेवाडा पोलीस, सीआरपीएफ आणि स्थानिक प्रशासन या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुनर्वसन करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे."

  • डीआरजी, बस्तर फायटर्स दंतेवाडा, 111, 195 आणि 230 बटालियन सीआरपीएफ दंतेवाडा यांनी नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात सर्वात मोठे योगदान दिलं आहे. दंतेवाडाचे पोलीस अधीक्षक गौरव राय आणि अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन यांनी उर्वरित नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्याचं आवाहन केलं.

'पुना मार्गेम' (पुनर्वसनाद्वारे पुनरुज्जीवन) मोहिमेचे काय आहेत फायदे

  • पुनर्वसन धोरणांतर्गत आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
  • आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना कौशल्य विकास अभ्यासक्रम शिकविला जाणार आहे.
  • रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
  • शेतजमीनदेखील आत्मसमर्पण करणाऱ्यांना नक्षलवाद्यांना दिली जाईल.

संपादकांची शिफारस

