ETV Bharat / bharat

बिजापूर एन्काऊंटर : जवानांकडून 12 नक्षलवाद्यांचं शिरकाण, 3 जवानांना वीरमरण

दंतेवाडा आणि बिजापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. या चकमकीत 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आलं आहे.

Bijapur Naxal Encounter Update
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपूर : छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत आतापर्यंत 12 नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात जवानांना यश आलं आहे. या चकमकीत तीन जवानांना वीरमरण आलं आहे. दोन जखमी जवानांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दोन्ही जखमी जवानांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याची माहिती सुरक्षा दलाकडून देण्यात आली आहे.

Bijapur Naxal Encounter Update
वीरमरण आलेला जवान (ETV Bharat)

दंतेवाडा सीमेवर झालेल्या चकमकीत 12 नक्षलवादी ठार : बिजापूर आणि दंतेवाडा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील पश्चिम बस्तर परिसरात नक्षलवाद्यांविरोधात चकमक सुरू आहे. या चकमकीत आतापर्यंत 12 नक्षलवाद्यांचं शिरकाण करण्यात आलं. या नक्षलवाद्यांचे मृतदेह घटनास्थळावर आढळून आले आहेत. चकमकीच्या ठिकाणाहून एसएलआर रायफल, 303 रायफलसह इतर शस्त्रं आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे. चकमकीत तीन जवानांना वीरमरण आलं असून दोन जवान जखमी झाले आहेत.

बिजापूर एन्काऊंटर : जवानांकडून 12 नक्षलवाद्यांचं शिरकाण, 3 जवानांना वीरमरण (ETV Bharat)

सकाळपासून सुरू आहे चकमक : आज सकाळी 9 वाजतापासून विजापूर-दंतेवाडा जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागातील पश्चिम बस्तर परिसरात ही चकमक उडाली. डीआरजी दंतेवाडा-विजापूर, एसटीएफ, कोब्रा, सीआरपीएफ यांच्या संयुक्त पथकानं नक्षलवाद्यांची शोध मोहीम सुरू केली. या वेळी सकाळी 9 वाजतापासून पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये गोळीबार सुरू आहे. परिसरात सुरक्षा दलानं नक्षलवाद्यांच्या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिलं असून अद्यापही कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती विजापूरचे पोलीस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव यांनी दिली.

Bijapur Naxal Encounter Update
वीरमरण आलेला जवान (ETV Bharat)

घटनास्थळावर आढळला मोठा शस्त्रसाठा : "आतापर्यंत चकमकीच्या ठिकाणाहून 12 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. चकमकीच्या ठिकाणाहून एसएलआर रायफल, 303 रायफलसह इतर शस्त्रं आणि दारूगोळा देखील जप्त करण्यात आला आहे. नक्षलवाद्यांच्या मृतदेहांची ओळख अद्याप पटलेली नाही," अशी माहिती बस्तर रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम यांनी दिली.

बिजापूर एन्काऊंटर : जवानांकडून 12 नक्षलवाद्यांचं शिरकाण, 3 जवानांना वीरमरण (ETV Bharat)

हेही वाचा :

  1. नक्षलवादी चळवळीला हादरा: बस्तरमधील कुख्यात चैतू दादाचं आत्मसमर्पण, साथीदारांनीही टाकली शस्त्रं
  2. नक्षलवाद्यांना मोठा दणका, विकास नागपुरे याच्यासह 11 जहाल नक्षल्यांचं गोंदिया पोलिसांसमोर आत्मसर्मपण
  3. "ही लढायची वेळ नाही, शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हा"- भूपतीकडून नक्षलवाद्यांना आवाहन

TAGGED:

12 NAXALS KILLED IN BIJAPUR
3 DRG SOLDIER MARTYRS
बिजापूर एन्काऊंटर
12 नक्षलवाद्यांचं शिरकाण
BIJAPUR NAXAL ENCOUNTER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.