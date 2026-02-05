ETV Bharat / bharat

छत्तीसगडमध्ये जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक : दुसऱ्या घटनेत 12 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण

छत्तीसगडच्या विजापूरमध्ये सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये जोरदार चकमक सुरू आहे. या चकमकीच्या घटनास्थळावरुन एका कुख्यात नक्षलवाद्याचा मृतदेह आढळून आला आहे.

12 Naxalites Surrender In Bijapur
12 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपूर : छत्तीसगमडच्या विजापूर परिसरात सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये भीषण चकमक सुरू आहे. या चकमकीत कुख्यात नक्षलवाद्याचा मृतदेह मिळून आल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ जितेंद्र यादव यांनी दिली आहे. विजापूरच्या दक्षिण परिसरात सशस्त्र नक्षलवादी असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी बिजापूर शोध मोहीम सुरू केली. संयुक्त सुरक्षा पथकानं ही कारवाई सुरू केली. सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. या चकमकीच्या घटनास्थळापासून सुरक्षा दलाच्या जवानांनी एका कुख्यात नक्षलवाद्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. तर दुसरीकडं 12 कुख्यात नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे.

12 Naxalites Surrender In Bijapur
नक्षलवाद्याचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat)

नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांची चकमक : "जिल्हा पोलीस, डीआरजी (जिल्हा राखीव रक्षक) आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या संयुक्त पथकांना शोध मोहिमेसाठी पाठवण्यात आलं होतं. यावेळी सुरक्षा दलाच्या जवानांनी जंगलात प्रवेश करताच, आधीच दबा धरून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. सुरक्षा दलांच्या जवानांनी प्रत्युत्तर दिलं, त्यानंतर गोळीबार सुरू झाला," अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ जितेंद्र यादव यांनी दिली.

12 Naxalites Surrender In Bijapur
12 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat)

घटनास्थळावर आढळला कुख्यात नक्षलवाद्याचा मृतदेह : चकमकीच्या ठिकाणाहून आतापर्यंत एका कुख्यात नक्षलवाद्याचा मृतदेह सापडला आहे. एके47 स्वयंचलित शस्त्र देखील सापडलं आहे. यावरून मारल्या गेलेल्या नक्षलवाद्यानं संघटनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली असावी, असं सूचित होते. मात्र ऑपरेशन संपल्यानंतरच त्याची ओळख आणि संघटनेतील स्थान निश्चित केलं जाईल, असंही पोलीस अधीक्षक यादव यांनी यावेळी सांगितलं.

जंगलात शोध मोहीम सुरू : "परिसरात शोध मोहीम अजूनही सुरू असून जवळपास नक्षलवादी लपल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे लक्षात घेऊन, सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. नक्षलवाद्यांचा कसून शोध घेतला जात आहे. कोणतीही चूक टाळण्यासाठी अतिरिक्त दक्षता बाळगली जात आहे. सर्व जवानांना सतर्क ठेवण्यात आलं आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक यादव यांनी दिली आहे.

विजापूर पोलिसांचं आवाहन : ज्या भागात चकमक होत आहे तो परिसर घनदाट जंगल आणि डोंगराळ प्रदेश आहे. तिथं नक्षलवादी वारंवार त्यांच्या कारवाया करतात. अलिकडच्या काळात नक्षलवादी हालचाली वाढल्याचं वारंवार वृत्त मिळाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी रणनीती विकसित केली आहे. ही कारवाई सुरू केली आहे. सध्या, चकमक आणि शोध मोहिमेमुळे, आजूबाजूच्या गावांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. ग्रामस्थांना जंगलात जाण्यापासून रोखलं जात आहे. पोलीस प्रशासनानं जनतेला अफवांकडं दुर्लक्ष करून सुरक्षा दलांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे.

12 कुख्यात नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण : छत्तीसगडमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या 'पुना मार्गेम: मोहिमेअंतर्गत 12 नक्षलवाद्यांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 12 नक्षलवाद्यांना त्यांच्या पद आणि संघटनात्मक भूमिकेनुसार एकूण 5.4 दशलक्ष रुपयाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरक्षा दलांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे, या नक्षलवाद्यांनी बस्तर रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी., सीआरपीएफ ऑपरेशन्सचे पोलीस उपमहानिरीक्षक बी.एस. नेगी आणि विजापूरचे पोलीस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केलं. आत्मसमर्पणादरम्यान नक्षलवाद्यांनी एके-47 रायफल, एसएलआर रायफल, मॅगझिन, काडतुसं आणि मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं सुरक्षा दलांकडं सुपूर्द केली. या नक्षलवाद्यांमध्ये 8 महिला आणि 4 पुरुषांचा समावेश आहे.

हेही वाचा :

  1. दंतेवाडामध्ये 63 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण; 1 कोटी 19 लाखांचे होते बक्षीस
  2. सुकमामधील नक्षलवादी चळवळीचं कंबरडं मोडलं: 26 कुख्यात नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण
  3. १.१ कोटी रुपयांचं बक्षीस असलेला नक्षलवादी गणेश उइके ठार; ओडिशात सुरक्षा दलाला यश

TAGGED:

NAXAL ENCOUNTER
CHHATTISGARH 12 NAXALITES SURRENDER
जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक
12 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण
NAXAL ENCOUNTER IN BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.