कोल्हापूर खूप भालो... तीन दशकांपासून बंगाली कारागिरांचा कोल्हापुरशी ऋणानुबंध, दुर्गोत्सवात बंगाली संस्कृतीचं दर्शन
गेली तीस वर्ष बंगाली आणि कोल्हापूरचे ऋणानुबंध घट्ट करणाऱ्या दुर्गोत्सवाची महती सांगणारा हा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांचा रिपोर्ट...
Published : October 15, 2026 at 5:53 PM IST
कोल्हापूर : देशभरात आपली स्वतंत्र ओळख जपलेल्या बंगाली जनतेसाठी दरवर्षी साजरा होणारा नवरात्रीतील 'दुर्गा उत्सव' म्हणजे बंगाली संस्कृती, परंपरा आणि धार्मिकतेचं प्रतीक मानला जातो. बंगाली माणूस जगाच्या कानाकोपऱ्यात कुठंही असला, तरी हा सण साजरा करतोच. गेली तीस ते पस्तीस वर्ष आपल्या मातीपासून दूर असलेले बंगाली कारागीर कोल्हापुरात दुर्गोत्सव साजरा करतात. पंचमीपासून सुरु होणाऱ्या या उत्सवात कोल्हापूरकरांना बंगाली संस्कृतीचं दर्शन होत असून पवित्र गंगा नदी आणि पंचगंगेच्या मातीचा लेप देऊन बनवलेल्या पर्यावरणपूरक देवीच्या मूर्ती उत्सवाचं सामाजिक भान ठळक करत आहेत. गेली तीस वर्ष बंगाली आणि कोल्हापूरचे ऋणानुबंध घट्ट करणाऱ्या दुर्गोत्सवाची महती सांगणारा हा 'ईटीव्ही भारत'चा विशेष रिपोर्ट...
बंगाली लोकांनी मराठी संस्कृती केली आत्मसात : पश्चिम बंगाल राज्य हे महाराष्ट्रापासून कोसो दूर अंतर असल्यामुळं तिथली संस्कृती, परंपरा याची फारशी ओळख नाही; पण कलाकुसरीचे काम, सोनारकाम अशा अंगभूत कलांमुळं महाराष्ट्रात बंगाली कारागीर आले. काही दशकाहून अधिक काळ कोल्हापुरातल्या गुजरी या सोन्या-चांदीच्या व्यापार पेठेत हे कारागीर सर्रास पाहायला मिळतात. जन्मभूमी सोडून कोल्हापूरच कर्मभूमी मांडलेल्या या बंगाली लोकांनी मराठी संस्कृतीही आत्मसात केली आहे.
कोल्हापुरात स्थिरस्थावर होण्यास पसंती : सराफी व्यवसायातील कलाकुसरीच्या कामानिमित्त मुंबईमध्ये आलेल्या बंगाली कारागिरांची ओळख कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांना झाली. त्यांच्याच सहकार्यानं हे बंगाली बांधव कोल्हापुरात आले. याठिकाणी कला आणि कामाला असलेल्या किमतीमुळं बंगाली लोकांनी कोल्हापुरात स्थिरस्थावर होण्यास पसंती दिली. वर्षभर काम करायचं आणि नवरात्रोत्सवाला सुट्टी घेऊन बंगाल गाठायचं, काही वर्ष असंच चाललं. मात्र कालांतरानं कामाचं आणि गावी जायचं गणित बसेना, कामाचा वाढता व्याप विचारात घेऊन दुर्गा देवीचा उत्सव कोल्हापुरातच करण्यास सुरुवात केली. हळूहळू कुटुंबीयांसमवेत यातील अनेकजण कोल्हापूरात स्थायिकही झाले.
दुर्गोत्सव मोठ्या उत्साहात केला जातो साजरा : आजघडीला अडीच हजारपेक्षा जास्त बंगाली बांधव कोल्हापुरात वास्तव्यास आहेत. केवळ व्यवसायच नाही, तर या बांधवांनी परंपरा जोपासतच कोल्हापूरच्या संस्कृतीतही सहभाग नोंदवला आहे. गेली तीस वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापुरातील दैवज्ञ बोर्डिंग इथं एकत्र येत सहा दिवस दुर्गोत्सव उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. "शाहू नगरी कोल्हापूरची जनता यात आम्हाला सहकार्य करते, या उत्सवानं दोन्ही राज्यांची संस्कृती आणि परंपरा गेली तीन दशकं एकत्र नांदत आहे," असं आमरा शबाई दुर्गा मंडळाचे अध्यक्ष विश्वजित प्रामाणिक यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
असा असतो सहा दिवस उत्सव : दुर्गामातेचा उत्सव हा प्रत्येक बंगाली माणसासाठी खूप महत्त्वाचा सण मानला जातो. पंचमीपासून दुर्गा उत्सवाला सुरुवात होते, षष्ठीला बेलाची पूजा, सप्तमीला मुख्य आकर्षण असलेल्या पंचगंगा नदीची सकाळी पूजा करून सुहासिनी कलश भरून पाणी घेऊन येतात. पंचगंगेच्या पवित्र पाण्याने पूजा केली जाते तर अष्टमीला मुख्य आकर्षण असलेल्या चामुंडा मातेची पूजा होते, तसंच नवदुर्गा मातेची पूजा, घरातील सात ते आठ वर्षाच्या मुलीची कुमारीका पूजा केली जाते. नवमीला होम हवन आणि धार्मिक पूजा आणि दशमी धार्मिक पूजेनंतर सिंदूर उत्सव साजरा केला जातो. त्यानंतर दुपारी तीननंतर दुर्गा उत्सवाची सांगता विसर्जन मिरवणुकीने होते.
कोल्हापूर खूप भालो : दुर्गा मातेची मोठी मूर्ती, तसंच कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आणि सती सावित्री यांच्या मूर्तींना गंगा नदीची पवित्र माती आणि पंचगंगेच्या मातीपासून पर्यावरण पूरक लेप दिला जातो. याचा पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होत नाही. पाच ते सहा दिवसात या मूर्ती पर्यावरण पूरक पद्धतीनं इराणी खण या ठिकाणी विसर्जित होतात. दरम्यान, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी 100 वर्षांपूर्वी प्रत्येक समाजासाठी वसतिगृहांची स्थापना केली आहे. मिरजकर तिकटी परिसरातील दैवज्ञ बोर्डिंग इथं गेली 30 वर्षे मोठ्या उत्साहात दुर्गोत्सव साजरा केला जातो. बोर्डिंग प्रशासनाकडूनही या उत्सवासाठी सहकार्य केलं जातं. त्यामुळं कोल्हापुरच्या जनतेप्रति आम्ही नतमस्तक असून 'कोल्हापूर खूप भालो' असल्याच्या प्रतिक्रिया येथील बंगाली बांधव व्यक्त करतात.
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