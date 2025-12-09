ETV Bharat / bharat

'मुख्यमंत्रीपदासाठी 500 कोटी'... वक्तव्यावरून राजकीय वातावरण तापलं, नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या पत्नीची काँग्रेसमधून हकालपट्टी

पंजाब प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी नवज्योत कौर सिद्धू यांना पक्षातून निलंबित केलं आहे. त्यांच्यावर पक्षविरोधी विधानं आणि शिस्तभंगाचे आरोप करण्यात आले आहेत.

Navjot Kaur
नवज्योत कौर सिद्धू (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 9, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदीगड : काँग्रेसच्या माजी आमदार नवज्योत कौर सिद्धू यांना पक्षविरोधी वक्तव्य करणं महागाच मडलं आहे. पंजाब प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांनी नवज्योत कौर सिद्धू यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वारिंग म्हणाले की, डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांना तत्काळ पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून निलंबित करण्यात आलं आहं". नवज्योत कौर या माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या पत्नी आहेत.

दरम्यान, "मुख्यमंत्रीपदाच्या खु्र्चीसाठी आणि तिकिटांच्या बदल्यात पंजाब काँग्रेसमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे सौदे होत आहेत", असं वक्तव्य त्यांनी 6 डिसेंबरला केलं होतं. त्यांच्या या विधानानं राजकीय वातावरण तापलं आणि दोनच काँग्रेसनं त्यांच्यावर कारवाई केली आहे.

नवज्योत कौर नेमकं काय म्हणाल्या होत्या? : "काँग्रेस पक्षातील सध्याची परिस्थिती पाहता, प्रत्येकजण मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच करत आहे. पण अशा प्रयत्नात ते पक्षाला पराभूत करत आहेत. आमच्याकडे कोणत्याही पक्षाला देण्यासाठी पैसे नाहीत. पण सिद्धू यांना मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा बनवल्यास आपण राजकारणात सक्रिय होऊ. तसेच, त्यांच्याकडे पंजाबला सुवर्ण राज्य बनण्याची क्षमता आहे. पण जो कोणी 500 कोटी रुपये असलेली ब्रीफकेस देतो, त्याला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा बनवलं जातं." शनिवारी (6 डिसेंबर) राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांची भेट घेतल्यानंत माध्यमांशी बोलताना नवज्योत कौर यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

दरम्यान, पत्रकारांनी तुम्हाला कोणी पैसे मागितले का? असा प्रश्न केला, यावर कौर म्हणाल्या की, " आपल्याला कोणीही पैसे मागितले नाहीत, परंतु "जो कोणी 500 कोटी रुपये असलेली सुटकेस देतो तो मुख्यमंत्री होतो."

यानंतर, नवज्योत कौर यांनी सोमवारी (8 डिसेंबर) एका मीडिया चॅनेलवर पुन्हा सांगितलं की, "पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांनी नगरसेवकांची तिकिटं 5 कोटी रुपयांना विकली. अमरिंदर सिंग राजा वारिंग, चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर रंधावा आणि प्रताप सिंग बाजवा यांना पंजाबचा मुख्यमंत्री व्हायचं आहे. ते मिळवण्यासाठी ते काँग्रेसला नष्ट करण्याचं काम करत आहेत."

नवज्योत कौर यांची सारवासारव : दरम्यान, आपल्या या वक्तव्यांमुळे राजकीय वातावरण तापल्यानंतर नवज्योत कौर यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एक्सवर पोस्ट लिहून आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचं सांगितलं. त्यांनी लिहिलं की, "माझ्या सरळ विधानाचा विपर्यास कसा करण्यात आला याचा मला धक्का बसला आहे. मी फक्त एवढंच म्हणाले होते की, काँग्रेस पक्षाने आम्हाला कधीही काहीही मागितलेलं नाही".

नवज्योत कौर म्हणाल्या, "जेव्हा मला विचारण्यात आलं की सिद्धू दुसऱ्या पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार होऊ शकतात का? तेव्हा मी म्हणाले की आमच्याकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणालाही देण्यासाठी पैसे नाहीत."

भाजपाची टीक : नवज्योत कौर यांच्या वक्तव्यानंतर पंजाब भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड यांनीही काँग्रेसवर टीका केली. आम आदमी पक्षानंही कौर यांच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कौर यांच्यामुळे काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीचं "कुरूप सत्य" उघड झालं," असं भाजपा आणि आपनं म्हटलं आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

NAVJOT KAUR SUSPENDED FROM CONGRESS
NAVJOT KAUR SIDHU SUSPENSION
500 CRORE SUITCASE CM POST CONGRESS
नवज्योत कौर सिद्धू
NAVJOT KAUR 500 CRORE REMARK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.