भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी : पंजाब निवडणुकीपूर्वी नवज्योत कौर सिद्धू यांच्याकडून नव्या पक्षाची घोषणा

डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "ही एक बहुप्रतिक्षित घोषणा आहे."

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 7, 2026 at 4:48 PM IST

चंदीगड : माजी क्रिकेटपटू आणि पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या पत्नी डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी नवीन पक्षाची स्थापना केली आहे. डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका पोस्टद्वारे नवीन पक्षाची घोषणा केली. दरम्यान, डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी 'भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी' असं नवीन पक्षाचं नाव असलेला एक फोटो पोस्ट केला आहे.

ही एक बहुप्रतिक्षित घोषणा : याचबरोबर डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "ही एक बहुप्रतिक्षित घोषणा आहे. तसंच आम्ही राष्ट्रीय स्तरावर एक नवीन पर्याय निर्माण करण्यासाठी काम केलं आहे. आम्ही सध्याच्या राजकीय नेत्यांच्या कामगिरीच्या मानकांचा सखोल अभ्यास आणि मूल्यांकन केलं आहे. आम्हाला फक्त आमचे जीवन देशाला समर्पित करायचं आहे. तसंच लोकांना जे खरोखरच मिळायला हवं आणि आमच्याकडून अपेक्षित आहे, ते आम्ही देऊ इच्छितो."

नवज्योत सिंग सिद्धू दिसले नाहीत : डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी काल रात्री उशिरा ही पोस्ट सोशल मीडियावर अपलोड केली. मात्र, पक्षाच्या घोषणेवेळी त्यांचे पती नवज्योत सिंग सिद्धू त्यांच्यासोबत दिसले नाहीत. दरम्यान, डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू या गेल्या वर्षी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडल्या होत्या. त्यानंतर त्यांची भाजपासोबत जवळीक वाढल्याचं दिसून येत होतं.

हकालपट्टी होण्यापूर्वीच काँग्रेस पक्ष सोडला : दरम्यान, जेव्हा डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी काँग्रेसवर मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची 500 कोटी रुपयांना विकल्याचा आरोप केला होता, तेव्हा पंजाबच्या राजकारणात भूकंप आला होता. यामुळं स्थानिक काँग्रेस नेत्यांपासून ते हायकमांडपर्यंत सर्वांनाच विरोधी पक्षाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर पक्षानं ठाम भूमिका घेतली आणि नवज्योत कौर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, पक्षातून हकालपट्टी होण्यापूर्वीच त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला होता.

भाजपामध्ये सामील होण्यासंदर्भात चर्चा : काँग्रेस सोडल्यानंतर डॉ. नवज्योत कौर यांनी केंद्रातील मोदी सरकारची प्रशंसा करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळं त्या भाजपामध्ये सामील होतील, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र, अखेर नवज्योत कौर सिद्धू यांनी रात्री उशिरा सोशल मीडियावर एक पोस्ट करून पक्ष स्थापन केला आणि सर्वांना आश्चर्यचकित केलं.

डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी पक्षाची घोषणा करणाऱ्या पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?

समविचारसरणीच्या लोकांना एकत्र आणलं : डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, "ही एक दिव्य प्रेरणा आहे, जिनं काही समान विचारसरणीच्या लोकांना एकत्र आणलं आहे, ज्यांच्यामध्ये प्रत्येक राज्यात एका समान ध्येयासाठी कार्य करण्याची क्षमता, श्रद्धा, धैर्य आणि दृढनिश्चय आहे. न्याय, शांती आणि प्रेमाच्या माध्यमातून उच्च चेतनेच्या ऊर्जेने कार्य करत, वाहेगुरुजींची आमच्यासाठी असलेली इच्छा आम्ही पूर्ण करतो."

पंजाबचं हरवलेलं वैभव परत मिळवणं : डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं आहे की, "आम्ही पंजाबचे हरवलेले वैभव परत मिळवण्यासाठी पुढं वाटचाल करू, जेणेकरून ते पुन्हा एकदा एक सुवर्ण राज्य बनू शकेल, जिथं लोक प्रेम, भागीदारी, न्याय, स्वातंत्र्य आणि निःस्वार्थ सेवेच्या उद्देशानं आध्यात्मिक विकासाच्या मार्गावर चालू शकतील आणि कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय त्यांची ध्येये, मूल्ये आणि दूरदृष्टी साध्य करू शकतील."

आम्ही जनतेद्वारे चालवलं जाणारं सरकार देऊ : याचबरोबर, डॉ. नवज्योत कौर सिद्धू यांनी लिहिलं आहे की, "आम्ही असे सरकार देऊ जे जनतेचे, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालवले जाईल. हे पंजाबच्या जनतेचे सरकार असेल. सत्य आणि प्रेमाच्या मार्गावर चालून, आध्यात्मिक नेत्यांच्या मदतीनं जनतेच्या समस्या सोडवल्या जातील."

