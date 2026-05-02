मोबाईलवर भारत सरकारचा अचानक अलर्ट मेसेज आणि सायरन कशासाठी? जाणून घ्या कारण

आज सकाळी साधारण 11:42 वाजता सरकारनं सर्व स्मार्टफोन्सवर एक मेसेज पाठवला. हा मेसेज आपत्कालीन अलर्ट सेवेसाठी करण्यात आलेल्या चाचणीचा भाग होता.

Government Sends Alert SMS
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 1:00 PM IST

नवी दिल्ली : अनेक नागरिकांच्या मोबाईलवर आज शनिवारी (2 मे) अचानक अलर्ट मेसेज दिसला आणि फोनमधून सायरनसारखा आवाज आला. त्यामुळे काहीजण घाबरलेदेखील. मात्र, चिंता करण्याची अजिबात गरज नाही. हा मेसेज भारत सरकारकडून पाठवण्यात आला असून तो आपत्कालीन अलर्ट सेवेसाठी करण्यात आलेल्या चाचणीचा भाग होता. आपत्तीच्या वेळी नागरिकांना तत्काळ सूचना देण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

या मेसेजमध्ये नमूद करण्यात आलं होतं की, भारतानं स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'सेल ब्रॉडकास्ट' आधारित आपत्कालीन अलर्ट सेवा सुरू केली आहे. 'सतर्क नागरिक, सुरक्षित देश' हा त्यामागचा उद्देश आहे. सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की, हा केवळ चाचणी संदेश असल्यानं नागरिकांनी कोणतीही कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही. भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर संकटाच्या वेळी ही सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

अलर्ट मेसेज कुठून पाठवला गेला? : आज म्हणजेच, 2 मे 2026 रोजी केंद्र सरकारनं मोबाईल-आधारित डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या उपस्थितीत हा उपक्रम सुरू केला. हा सिस्टम दूरसंचार विभाग (DoT) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) यांनी संयुक्तपणे विकसित केला आहे, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांपर्यंत महत्त्वाची माहिती त्वरित पोहोचवता येईल.

अमित शाह यांच्या उपस्थितीतच या सिस्टमची चाचणी घेण्यात आली आणि त्याचवेळी हा अलर्ट मेसेज पाठवण्यात आला. हा मेसेज राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, अग्निशमन सेवा, सिव्हिल डिफेन्स आणि होम गार्ड्स यांच्या वार्षिक परिषद 2026 दरम्यान पाठवण्यात आला.

सरकारने एक सतर्कतेचा SMS पाठवला

सरकार अलर्ट मेसेजची चाचणी का करते? : आपत्ती किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत नागरिकांपर्यंत माहिती शक्य तितक्या लवकर पोहोचवणं हे प्रत्येक देशाच्या सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असतं. सध्याच्या काळात मोबाईल फोन हे सर्वात वेगवान आणि प्रभावी माध्यम मानलं जातं, ज्याद्वारे काही सेकंदांत लाखो लोकांना सतर्क करता येतं.

याच कारणामुळे भारत सरकारकडून मोबाईल-आधारित डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टमची चाचणी (टेस्टिंग) केली जाते. या चाचण्यांमुळे प्रणाली योग्यरित्या कार्य करते का? मेसेज वेळेवर पोहोचतो का आणि कोणत्याही अडचणी आहेत का? याची खात्री करता येते.

भविष्यात भूकंप, पूर, चक्रीवादळ किंवा इतर संकटांच्या वेळी नागरिकांना वेळेवर सूचना देऊन त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

