"नॅशनल हेराल्ड प्रकरण केवळ गांधी कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी"-मल्लिकार्जून खरगे यांचा भाजपावर आरोप
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे. ते आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
Published : December 17, 2025 at 11:59 AM IST
नवी दिल्ली- नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील ईडीच्या आरोपपत्राची दिल्ली न्यायालयानं साधी दखलही घेतली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसकडून भाजपावर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाबाबत म्हणाले, " ते राजकीय सूडभावना म्हणून असे करत आहेत. हा खटला केवळ गांधी कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी आहे. या प्रकरणात कोणताही गुन्हा दाखल नाही. 'सत्यमेव जयते' ही केवळ आमची घोषणा आहे. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो".
संपूर्ण काँग्रेसमध्ये संताप आहे. आम्ही संपूर्ण भारताला ताकद दाखवू.सूडभावनेनं राजकारण करणाऱ्यांचा पर्दाफाश करू- काँग्रेसचे महासचिव, के. सी. वेणूगोपाल
त्रास देण्याकरिता नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची कथा- ईडीनं नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयानं नकार दिला. त्यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष खरगे म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. नेहमीच सत्याचा विजय होतो. केवळ राजकीय बदला घेण्याकरिता आणि त्रास देण्याकरिता नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची कथा रचण्यात आली होती", असा आरोप काँग्रेसचे नेते तथा ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी केला.
#WATCH | Delhi | On National Herald case, Congress President Mallikarjun Kharge says, " they are doing this for political vendetta. this case is only to trouble the gandhi family. there is no fir in this case...our slogan is ‘satyamev jayate’, and we welcome the judgment in the… pic.twitter.com/ZetPQqecVW— ANI (@ANI) December 17, 2025
नवा एफआयआर दाखल करणं अयोग्य- ईडीनं राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावर एफआयआर दाखल केला आहे. हा एफआयआर हा केंद्र सरकारद्वारा राजकीय शत्रुत्वातून करण्यात आल्याचा काँग्रेसकडून आरोप करण्यात आला. मोदी सरकारकडून सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाचा गैरवापर होत असल्याचंही काँग्रेसनं म्हटलं आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात नवा एफआयआर दाखल करणं अयोग्य असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण? : 1938 साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी इतरांसोबत स्थापन केलेलं 'नॅशनल हेराल्ड' हे काँग्रेसचं मुखपत्र म्हणून ओळखलं जात होतं. हे वृत्तपत्र कर्जामुळं 2008 मध्ये बंद पडता वर्तमानपत्राची मालकी असलेल्या एजेएलकडं अंदाजे 2,000 कोटींची स्थावर मालमत्ता होती. त्याची किंमत सध्या सुमारे 5,000 कोटी इतकी आहे. गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी फसवणूक करून एजेएल (AJL) ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे. तसेच काँग्रेस नेत्यांनी केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस आणि मुंबईतील मालमत्तांचा समावेश होता, अशी लेखी तक्रार भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी नोव्हेंबर 2012 मध्ये केला होता. एजेएल या मालमत्तांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करत होती, असा दावा ईडीनं केला.
हेही वाचा-