नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण : दिल्ली न्यायालयानं ईडीकडून मागितलं स्पष्टीकरण, राहुल गांधी, सोनिया गांधींना . . .
आज नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी आज सुनावणी झाली. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी नॅशनल हेराल्डशी संबंधित प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी करण्याचे आदेश दिले.
Published : October 25, 2025 at 8:50 PM IST
नवी दिल्ली : सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध असलेल्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी आज दिल्ली न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) काही प्रश्नांवर स्पष्टीकरण मागितलं आहे. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबरला घेण्याचं स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयानं या प्रकरणी आज इन-कॅमेरा सुनावणी घेतली.
आरोपींना कागदपत्र उपलब्ध करुन देण्याचे दिले आदेश : आज पार पडलेल्या सुनावणीत ईडीच्या वतीनं विशेष सरकारी वकील एन के माता, अंमलबजावणी संचलनालयाचे सहाय्यक संचालक शिवकुमार गुप्ता, अंमलबजावणी संचलनालयाचे अधिकारी ऋषी रितेश आणि सहाय्यक अंमलबजावणी अधिकारी साहिल आदी उपस्थित होते. ईडीनं सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 4 जुलै 2014 रोजी ईडीकडं दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत आणि 30 जून 2021 रोजीची कागदपत्रं सादर केली. न्यायालयानं ही कागदपत्रं विचारात घेऊन ती सर्व आरोपींना उपलब्ध करून देण्याचं आज आदेश दिले.
काँग्रेसला देणगी देणाऱ्यांची फसवणूक झाली : आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीनं काँग्रेस पक्षाला देणगी देणाऱ्यांची फसवणूक झाली, असं स्पष्ट केलं. देणगी देणाऱ्यांपैकी काहींना तिकिटं देण्यात आली, असं ईडीनं नमूद केलं. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) वर त्यांचं कोणतंही नियंत्रण नाही, या गांधी कुटुंबाच्या युक्तिवादाला राजू यांनी आव्हान दिलं. एजेएल मूळतः नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक होते, असं त्यांनी सांगितलं.
"काँग्रेस एजेएलला वाचवू इच्छित होती" : या प्रकरणात राहुल गांधींचं प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील आर एस चीमा यांनी सांगितलं, "काँग्रेस एजेएलला विकण्याचा प्रयत्न करत नव्हती, तर ती संघटना वाचवू इच्छित होती. ती स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग होती. ईडी एजेएलचा मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन का दाखवत नाही," असा प्रश्न चीमा यांनी केला. एजेएलची स्थापना 1937 मध्ये जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किडवाई आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी केली. एजेएलच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये म्हटलx आहे की त्यांची सर्व धोरणx काँग्रेसची असतील, असं चीमा यांनी सांगितलं.
"ईडीनं आश्चर्यकारक प्रकरण तयार केले आहे": सोनिया गांधींचं प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी यावेळी ईडीवर गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले की, "ईडीनं आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित प्रकरण तयार केलं आहे. ईडीनं एक अशी केस तयार केली आहे, जी आणखी आश्चर्यकारक आहे. हा मनी लाँड्रिंगचा खटला आहे, यामध्ये मालमत्तेचा उल्लेख नाही. असोसिएटेड जनरल लिमिटेडला कर्जमुक्त करण्यासाठी यंग इंडियननं संपूर्ण कारवाई सुरू केली. प्रत्येक कंपनी कर्जमुक्त करण्यासाठी कायदेशीर पावलं उचलते. मात्र ईडीनं वर्षानुवर्षे काहीही केलं नसून एका तक्रारीच्या आधारे कारवाई सुरू केली." 2 मे रोजी न्यायालयानं या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह सात आरोपींना नोटीस बजावली. ईडीनं 15 एप्रिलला न्यायालयात तक्रार दाखल केली. ईडीनं या प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी म्हणून नाव दिलं आहे. ईडीनं मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या कलम 44 आणि 45 अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.
हेही वाचा :