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पंतप्रधानांनी 'हाय-पॉवर्ड टास्क फोर्स'ची जबाबदारी दिलेले नंदन निलेकणी कोण आहेत? जाणून घ्या, सविस्तर माहिती

पंतप्रधान मोदींनी स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

PM NARENDRA MODI
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नंदन निलेकणी (File Photo ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 8:20 PM IST

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नवी दिल्ली : देशव्यापी स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अखेर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठं पाऊल उचललं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक आणि 'फूलप्रूफ' करण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि ज्येष्ठ तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय 'हाय-पॉवर्ड टास्क फोर्स'ची (High-Powered Task Force) स्थापना केली असल्याची घोषणा केली आहे. जाणून घ्या, कोण आहेत निलेकणी...

कोण आहेत नंदन निलेकणी? : नंदन निलेकणी हे एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योजक आणि तंत्रज्ञान तज्ञ आहेत. ते इन्फोसिसचे सह-संस्थापक, UIDAI (आधार) चे संस्थापक अध्यक्ष आणि डिजिटल इंडियाचे प्रमुख शिल्पकार आहेत. त्यांचा जन्म 2 जून 1955 रोजी कर्नाटकमधील बंगळूरमध्ये झाला. त्यांनी बिशप कॉटन बॉईज स्कूल आणि सेंट जोसेफ हायस्कूल, बंगळूर येथे शिक्षण घेतले. तर आयआयटी मुंबईमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक पदवी प्राप्त केली.

1981 मध्ये एन. आर. नारायण मूर्ती आणि इतर सहकाऱ्यांसोबत इन्फोसिसची स्थापना केली. ते 2002 ते 2007 पर्यंत कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होते. ते 2009 ते 2014 पर्यंत कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दर्जासह युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे अध्यक्ष होते. त्यांनी भारतात 'आधार' प्रकल्प राबवला. त्यांनी भारतात UPI, GST नेटवर्क आणि डिजिटल प्रशासनाचा पाया रचण्यात महत्त्वाचं योगदान दिलं. भारत सरकारतर्फे २००६ साली देशाचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात आला. टाईम मासिकाने 2006 आणि 2009 मध्ये जगातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा समावेश केला. ते आयआयटी मुंबईचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी घेण्यासाठी 1973 मध्ये आयआयटी मुंबईत प्रवेश घेतला होता. त्यांनी 2023 मध्ये भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मुंबईला 315 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती..

36 दिवसांचं जंतरमंतरवरील आंदोलन मागं : 'नीट' (NEET) आणि इतर परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या निषेधार्थ राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर इथं गेल्या 36 दिवसांपासून 'कॉकरोच जनता पार्टी'चं तीव्र आंदोलन सुरू होतं. मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आणि सरकारनं आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर हे आंदोलन मागं घेण्यात आलं. यानंतर तत्काळ सरकारनं या नव्या टास्क फोर्सची घोषणा करून सुधारणांचे संकेत दिले आहेत.

तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुरक्षा मजबूत करणार : नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती आगामी काळातील परीक्षांची सुरक्षा व्यवस्था आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी काम करणार आहे. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करून अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, यावर भर दिला जाईल. तसंच परीक्षा केंद्रांची निवड, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक आणि डिजिटल साठवणूक यासाठी एक सुरक्षित आणि अभेद्य यंत्रणा तयार करण्याचं उद्दिष्ट या टास्क फोर्सला दिलं आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कठोर कायदे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या संदेशात स्पष्ट केलं की, देशातील प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही. पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार आगामी काळात संसदेमध्ये आणखी कठोर कायदे आणण्याच्या तयारीत आहे. नंदन निलेकणी यांच्या शिफारशींनुसार राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (NTA) संपूर्ण रचनेत आणि कार्यपद्धतीत मोठे संरचनात्मक बदल करण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विविध पावलं उचलतोय : "भारत सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विविध पावलं उचलली आहेत. ज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळ केला, ते तुरुंगात सडत आहेत. आम्ही जलदगती न्यायालयं (फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स) स्थापन केलं आहे. उद्या संसदेत कठोर तरतुदी असलेला नवीन कायदा मांडण्याच्या दिशेनं आम्ही वाटचाल करत आहोत. परंतु, आपल्याला भविष्याचाही विचार करावा लागेल. आपली परीक्षा प्रणाली प्रभावी, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही एका कार्यगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो परीक्षांमधील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये नमूद केलं.

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