आयआयटी खरगपूरला 75 वर्षे पूर्ण : नरेंद्र मोदींनी विद्यार्थ्यांसोबत साधला संवाद; म्हणाले, "आव्हानांना घाबरू नये"
देशातील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थेच्या व्यासपीठावरून नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी ब्रेक द लिमिट्सचा मंत्र दिला.
Published : November 21, 2026 at 4:40 PM IST
खरगपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी आयआयटी खरगपूरच्या 75 वर्धापन दिनानिमित्त (प्लॅटिनम ज्युबिली) आयोजित विशेष सोहळ्यात सहभाग घेतला. यावेळी देशातील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थेच्या व्यासपीठावरून नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी ब्रेक द लिमिट्सचा मंत्र दिला. त्यांनी पुढच्या पिढीला आपले विचार सीमांमध्ये मर्यादित न ठेवता, मोठी ध्येये निश्चित करण्याचं आवाहन केलं.
आयआयटी खरगपूर संस्थेचे ऐतिहासिक महत्त्व : विकसित भारताच्या उभारणीत आयआयटी खरगपूर महत्त्वाची भूमिका बजावते, असं विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. संस्थेचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले, "ही तीच पवित्र भूमी आहे, जिथं एके काळी स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी डिटेंशन कॅम्प होतं. त्या लढवय्यांचं स्वप्न होतं की, भारतानं स्वतःच्या बळावर पुढं जावं आणि जगात सर्वोत्तम बनावं. आयआयटी खरगपूरची स्थापना त्याच भूमीवर झाली. त्यांची दूरदृष्टी आजच्या तुम्हा सर्व तरुण पिढीसाठी सर्वात मोठी प्रेरणा आहे. आकांक्षांपासून आत्मनिर्भरतेपर्यंतचा हा प्रवासच विकसित भारताची खरी ताकद आहे."
आव्हानांना धैर्यानं सामोरं जाण्याचा सल्ला : नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना स्वतःवर विश्वास ठेवण्याचा आणि आव्हानांना धैर्यानं सामोरं जाण्याचा सल्ला दिला. स्वतःचे अनुभव सांगताना ते म्हणाले, "माझ्या मार्गात येणाऱ्या आव्हानांना मी सामोरे जाईपर्यंत मी कधीही थांबत नाही. अनेकदा लोक अडचणींना घाबरून जातात आणि स्वतःच्या क्षमतांवर कृत्रिम मर्यादा घालतात. जे आपल्या विचारांना मर्यादित ठेवतात, ते कधीच पुढं जात नाहीत. पण गेल्या काही वर्षांत भारतानं आपल्या जुन्या मर्यादा तोडून जगाला आपली ताकद दाखवून दिली आहे." यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रसिद्ध संदेशाला जीवनाचे मूलमंत्र बनवण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले, "स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलं आहे, 'उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका.' आपण ही शिकवण आपल्या जीवनाचा भाग बनवली पाहिजे, तरच आपण 'विकसित भारत' घडवू शकू."
विद्यार्थ्यांसोबत संवाद आणि विशेष नाण्याचे प्रकाशन : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी सुमारे साडेदहा वाजता आयआयटी खरगपूर इथं दाखल झाले. कलाइकुंडा विमानतळावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार शमिक भट्टाचार्य, केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार आणि उच्च शिक्षण मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय यांनी त्यांचं स्वागत केलं. यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी 'व्हॉइसेस फॉर डेव्हलप्ड इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत 75 गुणवंत विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानातील भारताच्या क्षमतेवर चर्चा केली. त्यांनी आरोग्यसेवेशी संबंधित एका अत्याधुनिक प्रदर्शनालाही भेट दिली. यानंतर, नेताजी सभागृहात आयोजित सुमारे दीड तासाच्या मुख्य समारंभात, पंतप्रधानांनी संस्थेच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एका विशेष 'प्लॅटिनम ज्युबिली' स्मारक नाण्याचं प्रकाशनही केलं.
कॅम्पसमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण आयआयटी कॅम्पस आणि आजूबाजूच्या परिसराला छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. राज्य आणि केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांच्या निगराणीसह मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. सुरक्षेच्या कारणास्तव, कॅम्पसमध्ये प्रवेशास सक्त मनाई करण्यात आली होती. याशिवाय, प्रशासनानं संपूर्ण पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यावर पहाटे 5 ते दुपारी 2 या वेळेत ड्रोन उडवण्यावरही कडक बंदी घातली होती.
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