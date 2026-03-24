"मोदी 2026 पर्यंत पंतप्रधान म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार नाहीत;" अरविंद केजरीवालांनी स्पष्टच सांगितलं
मोदी 2026 पर्यंत आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकतील, असे त्यांना वाटत नाही. मोदी-शाहांचे साम्राज्य कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे आणि जनतेमध्ये त्यांची लोकप्रियता सातत्याने कमी होत आहे.
Published : March 24, 2026 at 9:59 AM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण राजकीय विधान करताना आम आदमी पक्षाचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी ठामपणे सांगितले की, मोदी 2026 पर्यंत आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकतील, असे त्यांना वाटत नाही. मोदी-शाह यांचे साम्राज्य कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे आणि जनतेमध्ये त्यांची लोकप्रियता सातत्याने कमी होत आहे. खरं तर हे विधान गुजरातमध्ये संजय राऊत यांच्या *Unlikely Paradise* या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभादरम्यान करण्यात आलंय; यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षांची एकजूट आणि राजकीय प्रतिकाराचे महत्त्वही अधोरेखित केलंय.
सरकार जनतेमध्ये अलोकप्रिय बनलेत : अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलंय की, पंतप्रधान मोदी आता जनतेमधील लोकप्रियता कमी होत चालली आहे आणि सोशल मीडियावरील वातावरणही वेगाने बदललंय. त्यांनी नमूद केले की, पूर्वी टीकाकारांचा आवाज दडपला जात असला तरी, आता उघडपणे होणारा विरोध अधिकाधिक दिसून येत आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, आपली संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावूनही सरकारचे जनतेतील जनमतावरील (public narrative) नियंत्रण सुटले आहे, जे त्यांच्या घटत्या लोकप्रियतेचे स्पष्ट लक्षण आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित : केजरीवाल यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबतही गंभीर आरोप केलेत. त्यांनी दावा केला की, निवडणुका "अनैतिक मार्गांनी" जिंकल्या जात आहेत, यासाठी त्यांनी स्वतःच्या 'नवी दिल्ली' विधानसभा मतदारसंघाचे उदाहरण दिले. त्यांच्या मते, या मतदारसंघातून हजारो मते मनमानीपणे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, मते वगळणे, बोगस मतदान करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्समध्ये (EVMs) फेरफार करणे यांसारख्या कृतींद्वारे निवडणुकीच्या निकालांमध्ये हेराफेरी केली जातेय.
12 वर्षांचा कार्यकाळ 'काळ्या अक्षरांनी' लिहिला जाणार : केंद्र सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळावर निशाणा साधताना केजरीवाल यांनी जाहीर केले की, हा काळ इतिहासात "काळ्या अक्षरांनी" लिहिला जाईल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, इतक्या प्रदीर्घ कालावधीत सरकारने देशासाठी प्रचंड मोठी कामे साध्य केली असती, परंतु तसे करण्यात सरकारला अपयश आले. त्यांनी तपास यंत्रणांच्या वापराबाबतही सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असा दावा केला की, सध्याच्या राजवटीत "प्रामाणिक" आणि "अप्रामाणिक" या शब्दांच्या व्याख्याच मुळात बदलल्या गेल्या आहेत.
संजय सिंह यांचेही प्रत्युत्तर : याच प्रसंगी आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी स्पष्ट केले की, सीबीआय (CBI) न्यायालयाला अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात एका पैशाच्याही भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. या निकालाचे वर्णन त्यांनी सरकारसाठी "तोंडात मारलेली सर्वात मोठी चपराक" असे केले. त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले की, उत्पादन शुल्क धोरण (Excise Policy) प्रकरणात लावण्यात आलेले आरोप निराधार आहेत आणि वस्तुतः या धोरणामुळे दिल्ली सरकारला महसुलाचाच फायदा झाला होता.
आम्ही नमणार नाही; लढा सुरूच राहील : संजय सिंह यांनी आरोप केला की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये गोवून त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न करण्यात आले; तरीही त्यांनी नमण्यास नकार दिला. त्यांनी जाहीर केले की, तुरुंगवास आणि बदनामीला सामोरे जावे लागत असले तरीही त्यांचा संघर्ष अविरतपणे सुरूच राहील.
