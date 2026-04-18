'काँग्रेस आणि 'इंडी' आघाडीनं संसदेत केलेला अपमान महिला कधीही विसरणार नाहीत' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना शनिवारी संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
Published : April 18, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 8:56 PM IST
नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना आज शनिवारी संबोधित केलं. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी महिला आरक्षण विधेयकासह (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. लोकसभेत या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान पार पडलं. यावेळी महिला आरक्षण विधेयकासाठी एकूण 528 सदस्यांनी मतदान केलं. यात 230 सदस्यांनी विरोधात, तर 298 सदस्यांनी बाजूनं मतदान केलं. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. त्यामुळं महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं नाही. यानंतर उर्वरित दोन विधेयकं देखील केंद्र सरकारनं मागे घेतली. यानंतर शनिवारी (दि. 18) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं.
नरेंद्र मोदींची विरोधकांवर टीका : "महिला विधेयकात सुधारणा होऊ शकली नाही. यासाठी मी सर्व देशातील माता आणि बहिणींची माफी मागतो. आमच्यासाठी देश हेच सर्वस्व आहे. पण काहींसाठी पक्ष मोठा असतो. काँग्रेस, टीएमसी आणि समाजवादी दलांनी राजकारण केलं. नारी शक्ती विधेयक पाडलं तेव्हा हे पक्ष टाळ्या वाजवत आनंद साजरा करत होते. त्यांनी केलं ते केवळ टेबलावरची थाप नव्हती तर महिलांच्या स्वाभीमान, आत्मसन्मानावर घाला होता. महिला आपला अपमान कधी विसरत नाहीत. प्रत्येक महिलेच्या मनात ही सल कायम राहील. देशातील महिला आपल्या क्षेत्रात या नेत्यांना पाहिलं, त्यावेळी तिला आठवेल, की याच लोकांनी महिला आरक्षण रोखल्याचा आनंद साजरा केला. महिला आरक्षणाला विरोध करुन पाप केल्याची शिक्षा विरोधकांना मिळेल. काँग्रेस आणि त्यांच्या साथीदाकांनी देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. भारतातील महिला शक्तीसमोर त्यांनी आपला खरा चेहरा आणलाय. आपला मुखवटा आणलाय. काँग्रेस आपल्या चुका सुधारेल, आपल्याला पापाचं प्रायश्चित करेल असे मला वाटले होते. पण त्यांनी विश्वास गमावला," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर टीका केली.
पंतप्रधान मोदींनी मागितली महिलांची माफी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांची माफी मागितली. "काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टीच्या स्वाथी राजकारणाचा फटका देशातील महिलांना बसला. महिलांच्या हिताचा प्रस्ताव नामंजूर झाल्याने देशातील अनेक पक्षांनी आनंदानं टाळ्या वाजवल्या. महिलांचे अधिकार काढून घेत या पक्षांनी आनंद व्यक्त केला. या महिलांच्या स्वाभिमानाचा अपमान आहे. महिला अपमान कधीही सहन करत नाही," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
काँग्रेस, टीएमसी, सपा हे गुन्हेगार : "नारीशक्ती वंदन संशोधनातून काहीही हिरावून घेण्याचा विचार नव्हता. महिलांना हक्क देण्याचा हा प्रयत्न होता. महिलांना अधिकार देण्याचा हा मुख्य प्रयत्न होता. सगळ्यांना जोडण्याचा प्रयत्न होता. संसदेत सर्व राज्यांना महत्त्व देण्याचा प्रयत्न होता. महिलांची शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न होता. काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संसदेत हत्या केली. काँग्रेस, टीएमसी, सपा हे गुन्हेगार आहेत. या सर्व पक्षांनी महिला आरक्षण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. हे आरक्षण रोखण्यासाठी काँग्रेसने अनेक खोट्या गोष्टी सांगितल्या," असा वार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर केला.
