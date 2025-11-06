ETV Bharat / bharat

"नरेंद्र मोदींना 10 हजार रुपये देऊन महिलांची मतं मिळवायची आहेत", प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी सीतामढीतील रीगा इथं एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना एनडीएवर जोरदार निशाणा साधला.

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आज मतदान झाले. तर दुसऱ्या टप्प्यासाठीही सर्वच पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह आणि योगी आदित्यनाथ हे एनडीएच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करत आहेत. तर दुसरीकडे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनीही महाआघाडीसाठी पुढाकार घेतला आहे. दोघांनीही आज बिहारमधील प्रचार सभांना संबोधित केलं.

पैसे देऊन मतं मिळवायची आहेत : काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी सीतामढीतील रीगा इथं एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना एनडीएवर जोरदार निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीपूर्वी बिहारच्या महिलांना 10 हजार रुपये देऊन त्यांची मतं मिळवायची आहेत. मात्र, येथील लोक आपल्या कुटुंबासाठी पैसे कमवण्यासाठी इतर राज्यात जात आहेत, हे नरेंद्र मोदी आणि नितीश कुमार यांना दिसून येत नाही," असं म्हणत प्रियांका गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला.

प्रत्यक्षात लोकांची काळजी नाही : "निवडणुकीच्या एक आठवडा आधी महिलांना 10 हजार रुपये वाटतील आणि महिला त्यांना मतदान करतील, अशी त्यांची मानसिकता आहे. एनडीए सरकार 20 वर्षांपासून सत्तेत आहे, परंतु मोदींनी बिहारमधील कोणत्याही गावात लोकांच्या परिस्थितीची विचारपूस करण्यासाठी भेट दिलेली नाही. प्रत्यक्षात त्यांना लोकांची काळजी नाही. हे लोक फक्त टीव्हीवर आणि पोस्टरमध्ये त्यांचे चेहरे चमकवण्यात व्यस्त आहेत," असंही प्रियांका गांधी म्हणाल्या.

प्रियांका गांधी यांनी चंपारणमध्येही घेतली सभा : दरम्यान, पूर्व चंपारण्य येथील एका सभेला संबोधित करताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, "आम्ही काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते आहोत. ज्यांना महात्मा गांधींनी मार्ग दाखवला होता आणि महात्मा गांधींना मार्ग दाखवणारे तुमचे पूर्वज, बिहारमधील चंपारण्यचे शेतकरी होते. तसंच सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या देशाच्या उभारणीत तुमची भूमिका तुम्ही समजून घेतली पाहिजे," असं प्रियांका गांधी यांनी जनतेला संबोधित करताना म्हटलं आहे.

काय म्हणाले राहुल गांधी? : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पूर्णिया इथं एका जाहीर सभेला संबोधित केलं. यावेळी ते म्हणाले की, "बिहारने पुन्हा एकदा प्रगती केली पाहिजे. जगातील सर्वोत्तम महाविद्यालये आणि विद्यापीठे इथं बांधली पाहिजेत. सर्वोत्तम रुग्णालयं बांधली पाहिजेत. बिहार हे जागतिक पर्यटन केंद्र, अन्न प्रक्रिया केंद्र आणि उद्योगाचे केंद्र बनलं पाहिजे. हे नरेंद्र मोदी आणि नितीश कुमार यांच्याकडून होऊ शकत नाही. नितीश कुमार काहीही करू शकत नाहीत, त्यांचा रिमोट कंट्रोल पंतप्रधान मोदींच्या हातात आहे," असं म्हणत राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी आणि नितीश कुमार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.

बिहारमधील तरुणांना पर्यटनाचा फायदा घेता येईल : पुढं राहुल गांधी म्हणाले, "बिहारच्या लोकांना माझं एक वचन आहे. भारतात इंडिया आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यास बिहारमध्ये नालंदा विद्यापीठासारखं एक विद्यापीठ उघडलं जाईल. तसंच आम्ही पर्यटन सर्किटला बिहारच्या लोकांशी जोडू, जेणेकरून बिहारमधील तरुणांना पर्यटनाचा फायदा घेता येईल. आम्ही बिहारमध्ये अन्न प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि कोल्ड चेन देण्यासाठी काम करू," असंही राहुल गांधी यांनी सांगितलं.

