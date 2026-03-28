म्हैसूरमध्ये अमली पदार्थाचा 12 कोटींचा कच्चा माल पकडला; मुंबईतील चार आरोपींचा समावेश
म्हैसूरजवळील हुन्सूर परिसरातील दासनपुरा गावात पोलिसांनी अमली पदार्थाच्या कच्च्या मालावर छापेमारी केली. यावेळी पोलिसांनी दोन आरोपी अटक केले. या रॅकेटमध्ये मुबईतील चार जणांचा सहभाग आहे.
Published : March 28, 2026 at 9:04 PM IST
बंगळुरू : पोलिसांनी केलेल्या छापेमारीत तब्बल 48 किलो अमली पदार्थांचा कच्चा माल जप्त केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या अमली पदार्थांच्या कच्च्या मालाची किमत 12 कोटी रुपये असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही छापेमारी कर्नाटकमधील हुन्सूर ग्रमीण पोलीस ठाण्याच्या परिसरात असलेल्या दासनपुरा गावात केली आहे. प्रकरणी पोलिसांनी मोहम्मद शरीफ आणि इब्राहिम खान या दोघांना अटक केली आहे.
48 किलो अमली पदार्थाचा साठा जप्त : "म्हैसूर शहराच्या परिसरात उघडकीस आलेलं अमली पदार्थांचे रॅकेट आता जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पसरल्याचं आढळून आलं आहे. मोहम्मद इरफान आणि त्याच्या साथिदारांनी हुन्सूर ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील दासनपुरा गावाशेजारी असलेल्या इब्राहिम खान याच्या जागेवर एक शेड उभारलं. या ठिकाणी अमली पदार्थांचा साठा करत होते," असं म्हैसूरचे पोलीस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालदंडी यांनी सांगितलं. "मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी शुक्रवारी सायंकाळी या शेडवर छापा टाकला. या छाप्यात अमली पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल जप्त करण्यात आला आहे. घटनास्थळी असलेल्या मोहम्मद शरीफ आणि जमिनीचा मालक इब्राहिम खान यांना अटक करण्यात आली आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
चार आरोपी मुंबईचे असल्याचा पोलिसांना संशय : "अंमली पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल बाहेरून आणण्यात आला होता. गेल्या ६ दिवसांपासून तो साठा इथं साठवून ठेवण्यात आला होता. अमली पदार्थांचं सेवन करणाऱ्या एका व्यक्तीनं दिलेल्या माहितीवरुन, हुन्सूर ग्रामीण पोलिसांनी शुक्रवारी छापा टाकला. यावेळी पोलिसांनी टाकलेल्या छापेमारीत दोन आरोपींना अटक केली. इतर दोन आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाले. या टोळीत एकूण ६ जणांचा समावेश असून, त्यापैकी दोन स्थानिक आहेत. या रॅकेटमधील ४ जण मुंबईचे असून पुढील तपास सुरू आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. "आरोपींनी हे शेड आलं (आद्रक) व्यवसायासाठी भाड्यानं घेतलं होतं. अमली पदार्थांसाठी लागणारा कच्चा माल बाहेरुन आणून, तो या शेडमध्ये १६ पाकिटांमध्ये साठवून ठेवण्यात आला होता. पुढील तपासासाठी तीन पथक तयार करण्यात आली आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर या संदर्भात अधिक माहिती समोर येईल," असं म्हैसूरचे पोलीस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालदंडी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :