धक्कादायक! जन्मदात्या पित्याचा पाच मुलांसह आत्महत्येचा प्रयत्न, चौघांचा मृत्यू
बिहारच्या मुझफ्फरपूर येथे एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. येथे एका पित्यानं आपल्या तीन मुलींसह आत्महत्या केली.
Published : December 15, 2025 at 2:47 PM IST
मुझफ्फरपूर : बिहारच्या मुझफ्फरपूरमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. एका पित्यानं आपल्या पाच मुलांसह आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये वडील आणि तीन मुलींचा मृत्यू झाला. तर दोन मुलांनी कसा तरी आपला जीव वाचवला. कुटुंबातील चार सदस्यांच्या मृत्यूमुळे खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच, साक्रा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला.
वडिलांची तीन मुलींसह आत्महत्या : बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील साक्रा पोलीस स्टेशन परिसरातील नवलपूर मिश्रुलिया गावात रविवारी रात्री ही घटना घडली. यामध्ये एका पित्यानं आपल्या तीन अल्पवयीन मुलींसह जीव दिल्यानं खळबळ उडाली. सोमवारी सकाळी स्थानिकांना या घटनेची माहिती कळताच संपूर्ण परिसर हादरला.
मृतांमध्ये वडील आणि तीन मुलींचा समावेश आहे. मृत पित्याचं नाव अमरनाथ राम (40) असं आहे. त्याच्यासोबत आत्महत्या करणाऱ्या मुलींची नावं राधा कुमारी (11), राधिका (9) आणि शिवानी (7) अशी आहेत. तर दोन मुलं शिवम कुमार (6) आणि चंदन (4) या घटनेतून बचावले.
पोलिसांनी तपास सुरू केला : घटनेची माहिती मिळताच, साक्रा पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास सुरू केला. चारही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सखोल चौकशीसाठी एफएसएल (फॉरेन्सिक सायन्स लॅब) टीमलाही बोलावलं. टीमने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.
"लोकांनी सांगितलं की, कुटुंब आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. कुटुंबप्रमुख काम करत नव्हता. प्रथमदर्शनी हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचं दिसत आहे." - साक्रा पोलीस
गावकऱ्यांनी काय म्हटलं? : स्थानिकांनी सांगितलं की, रविवारी रात्री अमरनाथ राम याने त्याच्या पाचही मुलांसह स्वतः आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तथापि, दोन मुलं पळून जाण्यात यशस्वी झाली आणि त्यांनी आरडाओरड केली. यामुळे गावकरी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांचे प्राण वाचले. रात्री उशिरा पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली.
"अमरनाथ राम काही काळापासून गंभीर आर्थिक अडचणी आणि कौटुंबिक तणावातून जात होता. या वर्षी जानेवारीमध्ये त्याच्या पत्नीचं निधन झालं. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी त्याच्यावर आली." - रामाशिष, गावकरी, नवलपूर मिश्रुलिया गाव
दरम्यान, मृताचे काका सीताराम राम यांनी सांगितलं, "आम्ही पहाटे 4 वाजता उठलो, तेव्हा मुलं रडत असल्याचं दिसलं. मुलांनी सांगितलं की, आमचे वडील आणि बहिणीनं आत्महत्या केली आहे." सीताराम पुढे म्हणाले, "माझा भाऊ टुनटुन रामचा मुलगा अमरनाथ याला पाच मुलं होती. अमरनाथनं यातील तीन मुलांचा जीव घेतला. दोघं पळून जाण्यात यशस्वी झाले. अमरनाथ आणि त्याच्या तीन मुलींचा मृत्यू झाला आहे."
टीप : आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - ०४४२४६४००५० (२४x७ उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन ९१५२९८७८२१ वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत उपलब्ध).
