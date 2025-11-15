Bihar Election Results 2025

शॉर्ट सर्किटमुळं घराला आग, एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू

मुझफ्फरपूरमध्ये लागलेल्या आगीत (Fire Broke out in House) एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला असून सातजण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये दोन मुलांचा समावेश आहे.

fire broke out in house
शॉर्ट सर्किटमुळं घराला लागली आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 2:18 PM IST

1 Min Read
बिहार (मुझफ्फरपूर) : बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील मोतीपूर पोलीस स्टेशन परिसरातील वॉर्ड क्रमांक १३ मधे शुक्रवारी रात्री उशिरा भीषण आग (Fire Broke out in House) लागली. आगीत एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला असून सातजण जखमी झाले आहेत. ही घटना इतकी भीषण होती की, संपूर्ण घर आगीत जळून खाक झालं आहे. गावकऱ्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत कुटुंबातील अनेक सदस्य आगीत होरपळून गेले होते. आग वेगाने पसरल्याने जवळपासच्या घरांनाही धोका निर्माण झाला.

एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू : मृतांमध्ये लालन कुमार (३५), त्यांची पत्नी पूजा कुमारी (३०), आई सुशीला देवी (६५), मुलगा गोलू कुमार (२) आणि मुलगी सृष्टी कुमारी (७) यांचा समावेश आहे. ही घटना गेना शाह यांच्या घराच्या तिसऱ्या मजल्यावर घडली. जखमींमध्ये काका लाल बाबू प्रसाद, त्यांची पत्नी माला देवी, साक्षी कुमारी, अर्जुन कुमार, ऋषभ कुमार आणि अमन कुमार यांचा समावेश आहे, त्यापैकी चौघांची प्रकृती गंभीर आहे.

शॉर्ट सर्किटमुळं घरात लागली आग (ETV Bharat)

विशेष पथक तयार : जखमींवर एसकेएमसीएच रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. माहिती मिळताच मोतीपूर पोलीस स्टेशन आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले. अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवले आहे. घटनेतील मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. डीएसपी वेस्टर्न सुचित्रा कुमारी यांनी सांगितलं की, प्राथमिक तपासात शॉर्ट सर्किटमुळं आग लागल्याचं दिसून आलं आहे. तांत्रिक तपासासाठी एक विशेष पथक तयार करण्यात आलं आहे. ही घटना अत्यंत दुःखद आहे आणि प्रशासन सर्वतोपरी मदत करेल."

गावावर पसरली शोककळा : या अपघातामुळं संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या वेळेवर पोहोचल्याने मोठे नुकसान टळले आहे, परंतु कुटुंबातील पाच सदस्यांना आपला जीव गमवावा लागला. स्थानिक प्रशासनाने कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

मुझफ्फरपूर आगीची घटना
शॉर्ट सर्किटमुळं घराला आग
FIRE BROKE OUT IN HOUSE
MUZAFFARPUR FIRE NEW
MUZAFFARPUR FIRE BROKE OUT

