आरोग्य केंद्रानं दाखल करण्यास दिला नकार; महिलनं शौचालयात दिला बाळाला जन्म

एका महिलेनं शौचालयात बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक घटना पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील फरक्का ब्लॉकमधील बेनियाग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शनिवारी घडली.

महिलनं शौचालयात दिला बाळाला जन्म (IANS)
कोलकाता : एका महिलेनं शौचालात बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक घटना पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील फरक्का ब्लॉकमधील बेनियाग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शनिवारी घडली. ही सगळी घटना सरकारी आरोग्य केंद्रात लावलेल्या सूचनेवरून घडली. 'परिसराबाहेरील कोणत्याही गर्भवती महिलेला दाखल करुन घेतलं जाणार नाही,' असं नोटीसमध्ये लिहलं होतं. याबाबतचे आरोप आरोग्य अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावलेत. तसंच त्यांनी प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यकतेनुसार कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

  • शौचालयात बाळाला जन्म दिलेली गर्भवती महिला मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील फरक्का येथील खोसलपूरची रहिवासी आहे. घरात असताना तिला प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. तेव्हा तिच्या कुटुंबीयांनी तिला बेनियाग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेलं. "बेनियाग्राम आरोग्य केंद्र त्यांच्या घराच्या सर्वात जवळ होते, म्हणूनच तिला तिथं घेऊन गेलो," असं पीडित महिलेच्या वडिलांनी सांगितलं.

पीडित महिलेच्या वडिलांनी केला आरोप : "आरोग्य केंद्रात लावलेल्या एका सूचनेचा हवाला देत पीडित महिलेला दाखल करून घेण्यास कर्मचाऱ्यांनी नकार दिला. परिसराबाहेरील कोणत्याही गर्भवती महिलेला दाखल करून घेतलं जाणार नाही, असं त्या नोटीसमध्ये लिहलं होतं. आम्ही माझ्या गर्भवती मुलीला फरक्का येथील बेनियाग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणलं. तिला इथं दाखल करून घेणार नाही, असं तिथल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. यानंतर त्यांनी आम्हाला तिला बल्लालपूरला घेऊन जायला सांगितलं. यावेळा त्यांनी असं कारण दिलं की, गर्भवती महिलेचं घर फरक्का येथील खोसलपूरमध्ये आहे," असा आरोप पीडित महिलेच्या वडिलांनी केला.

दोषींवर करणार कारवाई : पीडित महिलेच्या कुटुंबीयांनी गर्भवती महिलेला तिथंच दाखल करण्याची वारंवार विनंती केली. यामुळं कुटुंब आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाला. हे सर्व घडत असताना पीडित महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. तिच्या कुटुंबीयांनी तिला आरोग्य केंद्रातील एका पलंगावर बसवलं होतं. थोड्याच वेळात गर्भवती महिला शौचालयात गेली आणि तिनं बाळाला जन्म दिला. त्यावेळी तिथं कोणतीही नर्स, डॉक्टर किंवा प्रसूती तज्ज्ञ उपस्थित नव्हते. फक्त कुटुंबातील एक महिला सदस्य होती. यामुळं मोठा गोंधळ उडाला आणि परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. फरक्काचे ब्लॉक आरोग्य अधिकारी डॉ. मसिउर रहमान आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्याचे अतिरिक्त मुख्य वैद्यकीय अधिकारी तारिफ हुसेन हे देखील घटनास्थळी दाखल झाले. फरक्का पोलीस ठाण्याचे पोलीसही घटनास्थळी पोहोचले. फरक्काचे ब्लॉक आरोग्य अधिकारी डॉ. मसिउर रहमान म्हणाले, "प्रसूती लेबर रूममध्ये झाली. तथापि, कोणी रेफरलची सूचना दिली होती का?, याची चौकशी सुरू आहे. जर हे खरे आढळले, तर त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल."

भाजपानं उठवला आवाज : भाजपानं या प्रकरणावर आवाज उठवला आहे. फरक्का येथील भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष रौनक साहा यांनी या घटनेबाबत सोशल मीडियावर लाईव्ह केले. ते म्हणाले, "पश्चिम बंगालची आरोग्य व्यवस्था कोणत्या पातळीवर पोहोचली आहे. हे बंगालच्या जनतेनं पाहावं. गर्भवती महिलेला इकडून तिकडे पाठवलं जात होते."

संपादकांची शिफारस

