'मत चोरी ही देशविरोधी कृती'; महानगरपालिका निकालावरुन राहुल गांधी यांचा भाजपासह निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

महानगरपालिका निवडणूक मतदानात वापरलेल्या शाईच्या गुणवत्तेवरुन विरोधकांनी सत्ताधारी तसंच राज्य निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत.

पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी (IANS)
Published : January 16, 2026 at 1:29 PM IST

नवी दिल्ली - राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानात वापरलेल्या शाईवरुन राजकारण तापलं आहे. मतदानात यावेळी मार्कर वापरण्यात आले. त्यामुळं मतदान केल्यानंतर ती शाई काही वेळातच पुसून जात होती, असा आरोप विरोधकांनी केला. शाई पुसली जात असल्यानं मतदार संताप व्यक्त करत होते. यावरुन आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत हल्लाबोल केला.

राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल - मतदानासाठी वापरलेल्या शाईच्या गुणवत्तेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी "मत चोरी ही देशविरोधी कृती आहे" असा हल्लाबोल करत निवडणूक आयोगावर नागरिकांना त्रास देण्याचा आरोप केला. मतदाराच्या बोटावरील शाई सहजपणे काढता येते. त्यामुळं बोगस मतदान शक्य होतं, असा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानं (एसईसी) गुरुवारी संध्याकाळी सांगितलं की ते महानगरपालिका निवडणुकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मार्कर पेनमधील शाईच्या गुणवत्तेची सखोल चौकशी करणार आहेत.

चौकशीचे दिले आदेश - याबाबत 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधींनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना विचारलं असता, त्यांनी हे मान्य केलं आहे. त्याबाबत अधिक बोलताना गगराणी म्हणाले की "मार्करचे किट राज्य निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करुन दिलं गेलं होतं. भूषण गगराणी यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप फेटाळले - राज्यातील महानगरपालिकांसाठी झालेल्या मतदानादरम्यान एसीटोनसारख्या रसायनांचा वापर करून शाई कशी काढता येते हे दाखवणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत.

