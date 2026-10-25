रेल्वे प्रशासनाचा निगरगट्टपणा! प्रवाशाचा मृत्यू होऊनही तब्बल 12 तास धावत राहिली मुंबई-हावडा गीतांजली एक्स्प्रेस; प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप
विनोद पासवान हे पश्चिम बंगालमधील भाटपारा येथील रहिवासी होते. ते मुंबईतील एका कर्करोग रुग्णालयात उपचार घेऊन आपल्या कुटुंबीयांसह हावड्याकडे परतत होते.
Published : October 25, 2026 at 3:42 PM IST
जमशेदपूर : मुंबईहून हावड्याकडे जाणाऱ्या गीतांजली एक्स्प्रेसमध्ये एका प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यानंतरही रेल्वे प्रशासनानं तातडीने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. कर्करोगानं ग्रस्त असलेल्या एका प्रवाशाचा प्रवासादरम्यान मृत्यू झाला. मात्र, प्रवाशांच्या वारंवार तक्रारी करूनही मृतदेह खाली उतरवण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही ट्रेन तब्बल 12 तास मृतदेहासह धावत राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे सहप्रवाशांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं.
24 ऑक्टोबरची घडली घटना :
मिळालेल्या माहितीनुसार, विनोद पासवान हे पश्चिम बंगालमधील भाटपारा येथील रहिवासी होते. ते मुंबईतील एका कर्करोग रुग्णालयात उपचार घेऊन आपल्या कुटुंबीयांसह हावड्याकडे परतत होते. त्यासाठी त्यांनी मुंबईहून हावड्याकडे जाणाऱ्या गीतांजली एक्स्प्रेसने (गाडी क्रमांक 12859) प्रवास सुरू केला. मात्र, प्रवासादरम्यान त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यांचा मृत्यू झाला.
मृतदेह पाहून प्रवाशांनी केली मदतीची मागणी :
विनोद पासवान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी मृतदेह एका चादरीनं झाकून ठेवला. दरम्यान, ट्रेनमधील इतर प्रवाशांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ टीटीईला (TTE) याबाबत कळवले. तसेच, मृत प्रवाशासाठी वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी आणि मृतदेह पुढील योग्य स्थानकावर उतरवण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली.
@AshwiniVaishnaw Train No. 12859, Gitanjali Express, is running 12 hours late. Passengers report one dead body onboard, illness, and no clear updates. Urgent medical aid and actions are needed. @RailMinIndia @RailwaySeva— swati joshi (@swatijo65747213) October 24, 2026
वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई नसल्याचा आरोप :
प्रवाशांनी वारंवार तक्रारी करूनही रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. अनेक तास उलटूनही मदत न मिळाल्यानं प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. मृतदेह ट्रेनमध्ये असतानाही गाडीचा प्रवास सुरूच राहिल्यानं रेल्वेच्या आपत्कालीन व्यवस्थेवर आणि प्रवाशांच्या तक्रारींकडे दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
या घटनेमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत संताप व्यक्त केला जात असून, प्रवाशांच्या तक्रारींवर वेळेत कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मृतदेह 12 तास ट्रेनमध्येच :
गीतांजली एक्स्प्रेसमध्ये कर्करोगग्रस्त प्रवासी विनोद पासवान यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तब्बल १२ तास त्यांचा मृतदेह ट्रेनमध्येच पडून असल्याचा आरोप सहप्रवाशांनी केला आहे. सकाळी सुमारे 8 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, रात्री 8 वाजेपर्यंतही मृतदेह ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आला नव्हता. त्यामुळे इतर प्रवाशांना मृतदेहासोबतच प्रवास करण्याची वेळ आली.
आधीच 12 तास उशिराने धावत होती ट्रेन :
मिळालेल्या माहितीनुसार, गीतांजली एक्स्प्रेस आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा तब्बल 12 तास उशिराने धावत होती. त्यामुळे प्रवासी आधीच त्रस्त झाले होते. त्यातच ट्रेनमध्ये एका प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यानंतरही तातडीने मदत मिळाली नसल्यानं प्रवाशांचा संताप आणखी वाढला.
ही ट्रेन अनेक प्रमुख रेल्वे स्थानकांवरून गेली. मात्र, कोणताही रेल्वे अधिकारी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी किंवा मृतदेहाबाबत मदत करण्यासाठी पुढे आला नसल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे. प्रवाशांनी अनेकदा वैद्यकीय पथक पाठवण्याची विनंती केली. परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रेल्वेमंत्र्यांना ट्विट केल्यानंतर प्रशासनाला जाग :
रेल्वे प्रशासनाकडून मदत मिळत नसल्यानं अखेर एका प्रवाशानं या प्रकरणाची माहिती थेट रेल्वेमंत्र्यांना ट्विटद्वारे दिली. या तक्रारीनंतर रेल्वे प्रशासन अॅक्शन मोडवर आल्याचं सांगण्यात येतं.
दरम्यान, ट्रेन चक्रधरपूर विभागाच्या हद्दीजवळ पोहोचल्यानंतर तेथील रेल्वे स्थानकांना सतर्क करण्यात आलं. त्यानंतर आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आणि अखेर टाटानगर रेल्वे स्थानकावर विनोद पासवान यांचा मृतदेह ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आला.
रेल्वेच्या आपत्कालीन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह :
या घटनेमुळे रेल्वेच्या आपत्कालीन व्यवस्थेवर आणि प्रवाशांच्या तक्रारींना दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एखाद्या प्रवाशाचा ट्रेनमध्ये मृत्यू झाल्यानंतर वैद्यकीय मदत आणि मृतदेह उतरवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी इतका वेळ का लागला? असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वेळेवर मदत मिळाली असती, तर प्रवाशांना 12 तास मृतदेहासोबत प्रवास करण्याची वेळ आली नसती, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात रेल्वे प्रशासनाकडून काय स्पष्टीकरण दिलं जातं? याकडे आता लक्ष लागलं आहे.
आरपीएफ प्रभारींनी दिली माहिती :
या घटनेबाबत टाटानगर आरपीएफ पोस्टचे प्रभारी राकेश मोहन यांनी सांगितलं की, ही घटना दुसऱ्या विभागात घडली होती. चक्रधरपूर विभागाला या घटनेची माहिती संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर मिळाली. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात आली. ट्रेन टाटानगर स्थानकावर पोहोचल्यानंतर जीआरपी आणि आरपीएफच्या पथकांनी ट्रेनमधून मृतदेह बाहेर काढला.
त्यांनी सांगितलं की, विनोद पासवान हे कर्करोग रुग्णालयात उपचार करून परतत होते. त्यांच्या वैद्यकीय कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. तसेच, मृत पासवान यांचा मुलगा राहुल पासवान याने टाटानगर जीआरपीला लेखी स्वरूपात माहिती दिली की, ते आपल्या दिवंगत वडिलांचा मृतदेह खासगी रुग्णवाहिकेतून घेऊन जात आहेत.