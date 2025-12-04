ETV Bharat / bharat

मुंबई गोवा महामार्ग एप्रिल अखेर पूर्ण होणार, मंत्री नितीन गडकरी यांची लोकसभेत ग्वाही, काम रखडल्याची संसदेत प्रांजळ कबुली

राज्यातील खासदारांनी रस्त्यांच्या प्रश्नावर मंत्री नितीन गडकरी यांना संसदेत प्रश्न विचारले. त्यांनी मुंबई गोवा महामार्ग यासह इतरही रस्त्यांची कामं एप्रिलअखेर पूण होतील अशी ग्वाही दिली.

लोकसभेत प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री नितीन गडकरी
लोकसभेत प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री नितीन गडकरी (सौ. संसद टीव्ही)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 6:39 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली - चंद्रावर जाण्यासाठी जेवढा खर्च झाला नसेल तेवढा खर्च मुंबई गोवा या महामार्गासाठी झालेला आहे. मात्र हा रस्ता काही अजूनही पूर्ण झालेला नाही. मंत्री महोदयांना एवढी विनंती आहे की, त्यांनी यामध्ये व्यक्तिगत लक्ष घालून काम पूर्ण करण्यासाठी काहीतरी केलं तर ते बरं होईल, अशी निर्वाणीची मागणी शिवसेना युबीटी खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत केली. या रस्त्यामुळे गेल्या दहा वर्षापासून लोक खूपच वैतागलेले आहेत. या रस्त्याचं कामच पूर्ण होत नाही. त्यामुळे अपघात होत आहेत. लोकांना अनेकदा नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागलं आहे, अशी कळकळीची कैफियत शिवसेना युबीटीचे नेते अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत मांडली. हा रस्ता कधी पूर्ण होईल आणि कशा पद्धतीनं पूर्ण होईल याबाबत खासदार अरविंद सावंत यांनी विचारणा केली. तसंच या संपूर्ण समस्येवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून त्यांनी लोकसभेत उत्तर मागितलं.

यावर बोलताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अरविंद सावंत जे काही बोलत आहेत, ते सगळं खरं असल्याचं सांगितलं. या रस्त्याचं काम २००९ मध्ये सुरू झालं. त्यानंतर मी या खात्याचा मंत्री २०१४ मध्ये झालो. या रस्त्याचं काम त्यावेळी राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवलं होतं. त्यांनी या रस्त्याचं काम सुरू केलं. या रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहणामध्ये अनेक समस्या होत्या. तसंच या रस्त्याच्या कामासाठी नियुक्त केलेले अनेक कंत्राटदार बदलण्यात आले. नेमकं कशामुळे हे काम रखडलंय ते समजत नाही. अनेकांच्यावर कारवाईही करण्यात आली. या रस्त्याचं जवळपास ८९ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. तसंच एप्रिलपर्यंत हा रस्ता पूर्ण होईल. या रस्त्याचं काम खूपच रखडलं हे मी मान्य करतो. मात्र एप्रिलपर्यंत लोकांची समस्या नक्की दूर होईल याचं आश्वासन देतो, असं गडकरी यांनी त्यांच्या उत्तरात शेवटी सांगितलं.

संसदेत प्रश्न विचारताना खासदार आणि उत्तर देताना मंत्री (सौ. संसद टीव्ही)

लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुणे कोल्हापूर या मार्गाविषयी विचारणा केली असता त्यावरही नितीन गडकरींनी सविस्तर उत्तर दिलं. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या धुळ्याच्या खासदार शोभा बच्छाव यांनी धुळे पिंपळगाव राष्ट्रीय महामार्गाबाबत प्रश्न विचारला. या तीनही मार्गांबाबत नितीन गडकरींनी उत्तर दिलं.

पुणे कोल्हापूर महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं नाही, त्याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर नितीन गडकरी म्हणाले की, पुणे ते सातारा या रस्त्याचं काम रिलायन्सकडे होतं. आता ते रद्द केलय. पुण्यातील बायपासच्या सर्व्हिस लेनचं काम त्यांच्या विभागाकडून सुरू करण्यात आलं आहे. खंबाटकी घाटातल्या नव्या दोन बोगद्यांपैकी एक बोगदा लवकरच सुरू करण्यात येईल. साताऱ्याच्या पुढे कोल्हापूरपर्यंतच्या कामात काही अडचणी आहेत. त्यावर पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे. वर्षभराच्या आत हे काम पूर्ण केलं जाईल, असं गडकरी म्हणाले.

काँग्रेसच्या धुळ्याच्या खासदार शोभा बच्छाव यांनी धुळेपिंपळगाव मार्गाचा मुद्दाही आज संसदेत उपस्थित केला. त्यावर नितीन गडकरी उत्तर दिलं. त्यांनी त्यांच्या उत्तरात सांगितलं की, हा प्रकल्प २०१० ला बीओटीमध्ये पूर्ण झाला. पहिलं नुतनीकरण २०१६ साली एक वर्ष उशीराने झालं. त्यावर कंत्राटदाराला १६ कोटी दंड आकारण्यात आला. दुसरं नुतनीकरण २०२१ साली पुन्हा एक वर्ष उशीराने झालं. त्यावर ७ कोटी दंड आकारण्यात आला. तिसरं नुतनीकरण सध्या चालू आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. शेवटची मुदत एप्रिल २०२६ आहे. आता धुळे ते पिंपळगाव चौपदरी रस्ता असून तो सहापदरी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. लवकरच त्याचंही कंत्राट काढून काम सुरू केलं जाईल.

TAGGED:

MUMBAI GOA HIGHWAY
मुंबई गोवा महामार्ग
नितीन गडकरी
खासदार अरविंद सावंत
