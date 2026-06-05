थायलंडहून भारतात ‘ओजी गांजा’ची तस्करी; 'तेलंगाणा ईगल फोर्स'ची मोठी कारवाई, मुंबईतील टोळीचा पर्दाफाश
तेलंगाणाच्या 'ईगल फोर्स'ने हायड्रोपोनिक गांजाच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीचं रॅकेट उघडकीस आणलं असून, अनेकांना अटक केली आहे. तसंच 13 किलो अंमली पदार्थ जप्त केले आहेत.
Published : June 5, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद : गेल्या काही दिवसांपासून भारतात मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या हायड्रोपोनिक कॅनाबिस अर्थात ‘ओजी वीड’ तस्करी प्रकरणाचा तेलंगणा 'ईगल फोर्स'नं पर्दाफाश केला आहे. दोन महिन्यांच्या गुप्त कारवाईनंतर मुंबईस्थित आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेट उघडकीस आलं असून, या टोळीचा आंतरराष्ट्रीय तस्करांशी संबंध असल्याचं समोर आलं आहे. ईगल फोर्सच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. संबंधित टोळी थायलंडमध्ये ओजी वीडची निर्मिती करून ती भारतात तस्करीमार्फत आणत होती. त्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये अत्यंत महागड्या दरानं त्याची विक्री केली जात होती. या प्रकरणी 10 कॅरिअर्ससह आणखी 19 साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे.
ओजी गांजाची 1 कोटी रुपये प्रति किलो दरानं विक्री : ईगल फोर्सचे संचालक संदीप शांडिल्य यांनी गुरुवारी (4 जून) पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, या रॅकेटनं थायलंडहून भारतात ड्रग्ज आणण्यासाठी तब्बल 300 ‘कॅरियर्स’ची नियुक्ती केली होती. थायलंडमध्ये सुमारे 3 लाख रुपये प्रति किलो दरानं उपलब्ध असलेलं ओजी वीड भारतात आणल्यानंतर तब्बल 1 कोटी रुपये प्रति किलो दरानं विकलं जात होतं.
या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्कर, मुंबईतील नेटवर्क आणि देशांतर्गत वितरण साखळीचा समावेश असल्याचा संशय असून, तपास यंत्रणा या संपूर्ण रॅकेटच्या आर्थिक व्यवहारांचाही शोध घेत आहेत. या प्रकरणातील आरोपींविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, तपासादरम्यान आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
7 एप्रिल रोजी बँकॉकहून हैदराबाद विमानतळावर आलेल्या सोधा मोहसीन बहादूर याच्याकडून सीमाशुल्क विभागानं 13.2 किलो 'ओजी' (हायड्रोपोनिक गांजा) जप्त केला होता. मात्र त्याच्यासोबत आलेला आणि तितक्याच प्रमाणात अमली पदार्थ बाळगणारा हर्षद मनसुख हा कस्टम्सच्या तावडीतून निसटला. हर्षद हा दुसरा आरोपी संदीप वासवानी याच्यासह बसनं मुंबईकडे जात असल्याची माहिती कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी तेलंगाणा ईगल फोर्सला दिली. त्यानंतर सायबराबाद नार्कोटिक्स पोलीस ठाण्याचे एसएचओ भिक्षापती राव यांच्या नेतृत्वाखालील पथकानं तातडीनं कारवाई सुरू केली.
रामचंद्रपुरम जंक्शन इथं बसची वाट पाहत असताना हर्षद आणि संदीप यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या ताब्यातून 12.739 किलो 'ओजी' जप्त करण्यात आलं. पुढील तपासात गुजरातमधील दाल अब्दुल यानं या दोघांच्या माध्यमातून बँकॉकहून ओजी मागविल्याचं उघड झालं. त्यानुसार दुसऱ्याच दिवशी दाल अब्दुल याला अटक करण्यात आली. तो गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर क्लिअरिंग एजंट म्हणून काम करत असल्याचं तपासात समोर आलं.
हेमांग प्रमोद केळुस्कर रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार : आरोपींच्या चौकशीत हेमांग प्रमोद केळुस्कर हा या संपूर्ण ड्रग्ज रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार असल्याची माहिती मिळाली. मुंबईतील रहिवासी असलेला हेमांग आपला भाऊ सुधांशूला थायलंडमध्ये ठेवून हे आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांचं जाळं चालवत असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं. 2023 मध्ये त्यानं थायलंडमधील पटाया इथं 'जलवा क्लब' सुरू केला होता आणि तेथूनच तो संपूर्ण ड्रग्ज नेटवर्कचं संचालन करत होता. या माहितीच्या आधारे ईगल फोर्सचे निरीक्षक रमेश यांच्या नेतृत्वाखालील पथक मुंबईत रवाना झालं. त्यांनी कारवाई करत हेमांग केळुस्करला अटक करून हैदराबादला आणलं.
ओजी गांजाची भारतात तस्करी करण्याचा कट : तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, पटायामधील 'जलवा क्लब'च्या ग्राहकांमध्ये 'ओजी' (हायड्रोपोनिक गांजा)ची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आरोपींनी भारतात त्याची तस्करी करण्याचा कट रचला होता. या योजनेचा भाग म्हणून दक्षिण कोरियाचा ख्रिस वू, अमेरिकेतील स्टीव्ह आणि एरिक तसंच ब्रिटनमधील जे आणि जेनी यांनी औषधनिर्मितीच्या नावाखाली ओजीची खरेदी करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन केली होती.
पुढे मार्च 2024 मध्ये सुधांशूने थायलंडमधील पटाया येथील 'ओरिएंटल प्लांटेशन कंपनी'च्या संचालकांशी करार केला. या कराराअंतर्गत त्यानं 5 वर्षांसाठी एक विशेष लागवड क्षेत्र भाडेतत्त्वावर घेतलं. या क्षेत्रात वर्षातून चारवेळा प्रत्येकी 144 गांजाच्या झाडांचं उत्पादन घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. यानंतर हैदराबाद, मुंबईसह विविध शहरांतील बेरोजगार तरुणांना लक्ष्य करून त्यांची 'कॅरिअर्स' म्हणून भरती करण्यात आली. या तरुणांच्या माध्यमातून थायलंडहून विमानमार्गे ओजी भारतात गुप्तपणे आणली जात होती. अनेक विमानतळांवरील स्कॅनरमध्ये सामानामध्ये लपवून आणलेल्या ओजीचा शोध घेण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा नसल्यानं तस्करांना हे रॅकेट चालवणं सोपं जात होतं.
2014 मध्ये महसूल गुप्तचर संचालनालयानं (DRI) हेमांग आणि त्याचे वडील प्रमोद यांच्याविरुद्ध सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या लाल चंदन तस्करी प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. या पार्श्वभूमीवर ईगल फोर्सला हेमांग पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर तस्करीच्या कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचा संशय आला आणि त्यांनी सखोल तपास सुरू केला.
हेमांग आणि प्रमोद यांचे अंडरवर्ल्डच्या गुन्हेगारांशी संबंध : तपासादरम्यान असंही उघड झालं की, DRI प्रकरणात हेमांग आणि प्रमोद यांनी तुरुंगात घालवलेल्या साडेसहा वर्षांच्या कालावधीत अनेक सराईत गुन्हेगारांशी त्यांचे संबंध निर्माण झाले होते. कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन रवी पुजारी याचा निकटवर्तीय आणि शार्पशूटर म्हणून ओळखला जाणारा डिकोस्टा हाही या टोळीशी जोडला गेला होता. त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी रॅकेटचे गुन्हेगारी जगताशी असलेले संबंध अधिक स्पष्ट झाले आहेत.
तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, ओजीची खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'कॅरिअर्स'ची निवड करणे आणि इतर सर्व व्यवस्थापनाची जबाबदारी हेमांगने त्याचा विश्वासू सहकारी सूरजपाल याच्याकडे सोपवली होती. त्यानुसार मुंबई, हैदराबाद आणि इतर विविध भागांतून अनेक तरुणांची कॅरिअर्स म्हणून भरती करण्यात आली. याच पद्धतीने गोरखपूरमध्ये ढाबा चालवणारा ऋषिकेश तिवारी यालाही या रॅकेटमध्ये सहभागी करण्यात आलं होतं. तपासादरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली की, तिवारीनं तब्बल 147 वेळा थायलंड ते भारत प्रवास केला होता. तसंच या आंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्कमध्ये हैदराबादमधील 14 कॅरिअर्सचा समावेश असल्याचंही निष्पन्न झालं.
संशयीत आरोपींना न्यायालयीन कोठडी : या प्रकरणात आतापर्यंत हैदराबादमधील 10 कॅरिअर्ससह आणखी 19 साथीदारांना अटक करण्यात आली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तपासात असंही उघड झालं की, थायलंडला जाऊन ओजी भारतात आणण्याच्या प्रत्येक फेरीसाठी कॅरिअर्सना 20 हजार रुपये मानधन दिलं जात होतं. हेमांगच्या टोळीनं हैदराबादला आपलं पुढील लक्ष्य बनवलं होतं. पटाया येथील 'जलवा' क्लबला बॉलीवूडमधील कलाकार वारंवार भेट देत असत. बॉलीवूड कलाकारांकडून या क्लबला मिळणारी लोकप्रियता पाहून त्यांनी कोकापेट इथं 30 ते 40 कोटी रुपये खर्च करून तसाच एक क्लब सुरू करण्याची योजना आखली होती. यासाठी जमीन खरेदी करण्याच्या उद्देशानं टोळीतील सदस्य 3 आणि 4 एप्रिल रोजी हैदराबादमधील ताज बंजारा इथं वास्तव्यास होते, असं तपासातून समोर आलं आहे.
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