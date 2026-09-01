मुंबईकरांना महागाईचा धक्का! CNG 2 रुपयांनी महागला, PNG दरही वाढले; नवीन दर जाणून घ्या
मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी संबंधित नैसर्गिक वायूच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत महानगर गॅस लिमिटेडने CNG च्या किंमतीत वाढ केली आहे.
Published : September 1, 2026 at 8:56 AM IST
मुंबई : मुंबई आणि परिसरातील वाहनचालकांना मोठा झटका बसला आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने (MGL) CNG च्या दरात प्रतिकिलो 2 रुपयांची वाढ केली आहे. तसेच घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG)च्या दरातही प्रति स्टँडर्ड क्युबिक मीटर (SCM) 1 रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे. मध्यरात्रीपासून हे नवे दर लागू झाले आहेत.
या दरवाढीनंतर मुंबई आणि परिसरात CNGचा दर 88 रुपये प्रति किलो झाला आहे. मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी संबंधित नैसर्गिक वायूच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे इनपुट गॅसच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम म्हणून CNGच्या दरात सुधारणा करण्यात आल्याचे MGLने म्हटलं आहे.
CNGच्या दरात वाढ का करण्यात आली? : MGLच्या माहितीनुसार, CNGला सध्या मोठी मागणी आहे. CNGसाठी आवश्यक असलेल्या इनपुट गॅसचा मोठा हिस्सा आयात केलेल्या स्पॉट RLNG (Regasified Liquefied Natural Gas) च्या माध्यमातून भागवला जातो. मात्र, सध्या या गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत.
इनपुट गॅसच्या वाढत्या खर्चाचा काही प्रमाणात भार कमी करण्यासाठी CNGच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. ग्राहकांना CNGचा सातत्यपूर्ण आणि सुरळीत पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी ही दरवाढ आवश्यक असल्याचं MGL ने स्पष्ट केलं.
13 लाख CNG वाहनांवर परिणाम : महानगर गॅस लिमिटेडच्या (MGL) पुरवठा नेटवर्कवर महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, लातूर आणि धाराशिव तसेच कर्नाटकातील चित्रदुर्ग आणि दावणगेरे या भागांतील सुमारे 13 लाख CNG वाहनं अवलंबून आहेत. त्यामुळे CNG दरवाढीचा थेट परिणाम या वाहनचालकांवर होणार आहे.
30 लाख घरगुती PNG ग्राहकांनाही फटका : दरम्यान, घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG)च्या इनपुट खर्चातही वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून घरगुती PNGच्या दरात प्रति SCM एका रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीचा फटका MGLच्या सुमारे 30 लाख घरगुती ग्राहकांना बसणार आहे.
यापूर्वी दिल्ली आणि आसपासच्या भागात गॅस पुरवठा करणाऱ्या इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने (IGL)ही CNGच्या दरात 3.89 रुपये प्रति किलो वाढ केली होती. या दरवाढीनंतर दिल्ली-एनसीआरमध्ये CNGचा दर 86.98 रुपये प्रति किलो झाला आहे. वाढत्या इनपुट खर्चामुळे ही दरवाढ करण्यात आल्याचं IGL ने स्पष्ट केलं होतं.