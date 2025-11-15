मुंबईच्या व्यावसायिकानं आंध्रप्रदेशात काढल्या बनावट कंपन्या; 1 हजार कोटींच्या दारू घोटाळ्यात अटक
मुंबईच्या व्यावसायिकाला आंध्रप्रदेशात बनावट कंपन्या काढून तब्बल 1 हजार कोटीचा घोटाळा केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलं. अनिल चोखरा असं या व्यावसायिकाचं नाव आहे.
Published : November 15, 2025 at 5:19 PM IST
अमरावती : मुंबईतील व्यावसायिकानं आंध्रप्रदेशात बनावट कंपन्या काढून तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांचा दारू घोटाळा केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. वायएसआरसीपीच्या कारकिर्दीत झालेल्या 1 हजार कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्याप्रकरणी विशेष तपास पथकानं शुक्रवारी मुंबईतील व्यापारी अनिल चोखरा ( 49 ) याला अटक केली. त्याला ठाण्यातील बेलापूर न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्यानंतर ट्रान्झिट वॉरंटवर त्याला विजयवाडा इथं नेण्यात आलं. शनिवारी त्याला एसीबी न्यायालयात हजर केलं जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबईच्या व्यापाऱ्याचा आंध्रप्रदेशात दारू घोटाळा : अनिल चोखरा यानं तत्कालीन सरकारच्या अधिकाऱ्यांना निधी वळवण्यासाठी अनेक बनावट कंपन्या तयार केल्या. या कंपन्या चालवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तत्कालिन सरकारच्या काळात सर्वाधिक दारू पुरवठ्याची ऑर्डर मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी या कंपन्याला देयके दिल्याचा आरोप एसआयटीनं केला आहे. अनिल चोखरा यानं वायएसआरसीपी टोळीच्या वतीनं मनी लॉन्ड्रिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात बनावट कंपन्या स्थापन केल्या, असा एसआयटीचा आरोप आहे. वायएसआरसीपी काळात दारू पुरवठ्याचं मोठं कंत्राट मिळवणाऱ्या अदान डिस्टिलरीज, एसपीवाय अॅग्रो इंडस्ट्रीज आणि लीला डिस्टिलरीज, राज केसिरेड्डी आणि मुप्पीडी अविनाश रेड्डी यांच्या देखरेखीखाली चालवल्या जात होत्या, असं एसआयटीला आढळून आलं. या तिन्ही कंपन्यांनी एकत्रितपणे 77.55 कोटी रुपये मुंबईस्थित शेल कंपन्यांकडं वळवले. यात ऑल्विक मल्टीव्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ए-11), कृपती एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड (ए-12), न्यस्ना मल्टीव्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ए-13) आणि विशाल एंटरप्रायझेस (ए-19) या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्या अनिल चोखरा याच्या असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
शेल कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले पैसे : हे पैसे 32 अतिरिक्त शेल कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले. आणि तिथून विविध स्वरूपात वायएसआरसीपी टोळीला निधी हस्तांतरित करण्यात आला, असा एसआयटीचा आरोप आहे. ऑडिट दरम्यान घोटाळा टाळून गुन्हा लपवण्यासाठी हे व्यवहार अनेक पातळ्यांवर करण्यात आले, असं एसआयटीचं मत आहे. अनिल चोखराच्या नियंत्रणाखाली 35 बनावट कंपन्या होत्या. या कंपन्या बनावट नावांनी आणि बनावट संचालकांनी तयार केल्या गेल्या. त्यानं खोटी कागदपत्रं तयार करुन बनावट सराफा व्यापारात सहभागी असल्याचा आरोपही एसआयटीनं केला आहे.
एसआयटी पथक मुंबईमध्ये तळ ठोकून : मागील 13 दिवसांपासून एसआयटी पथक मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागात शोध घेत आहे. अनिल चोखराला अटक करण्यापूर्वी महत्त्वाचे पुरावे गोळा करत आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अनेक प्रकरणं त्याच्याविरुद्ध आधीच प्रलंबित आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) चोखराला यापूर्वीही दोनदा अटक केली आहे. वायएसआरसीपी टोळीनं हवाला मार्गांनं बायपास करून तपास संस्थांना गुंगारा देण्यासाठी लेयरिंग पद्धतींचा वापर करून शेल कंपन्यांद्वारे पैसे वळवले. या निधीचा मोठा भाग परदेशी खात्यांमध्ये हस्तांतरित केल्याचा एसआयटीला संशय आहे.
हेही वाचा :
- 'पुणे कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात आमचा एका रुपयाचाही व्यवहार झाला नाही'; अजित पवार यांनी फेटाळले आरोप
- पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण : पार्थ पवारांच्या जमीन खरेदीसाठी पैसा आला कुठून? हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल, म्हणाले 'श्वेतपत्रिका काढा'
- कोरेगाव जमीन घोटाळा प्रकरण : पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, शरद पवारांनी टाळलं उत्तर देणं, म्हणाले गृहमंत्री . .