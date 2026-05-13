सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांचे धाकटे बंधू प्रतीक यादव यांचे निधन; लखनऊ येथील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे सुपुत्र आणि भाजपा नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यादव यांचं निधन झालं आहे.
Published : May 13, 2026 at 8:47 AM IST
लखनऊ: समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांचे भाऊ आणि भाजपा नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यादव यांचं निधन झालं आहे. ते 38 वर्षांचे होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांना आज बुधवारी (13 मे) सकाळी 6 वाजता विक्रमादित्य येथील त्यांच्या निवासस्थानातून लखनऊच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. मात्र तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुग्णालयाचे सीएमएस डॉ. देवेश चंद्रा यांनी सांगितलं की, त्यांना रुग्णालयात आणलं तेव्हा त्यांचा आधीच मृत्यू झाला होता. प्रतीक यादव यांचा मृतदेह KGMU मध्ये पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे.
समाजवादी पार्टीनं शोक व्यक्त : त्यांच्या निधनावर समाजवादी पक्षानं शोक व्यक्त केला आहे. पक्षानं ‘एक्स’ वर पोस्ट करत लिहिलं आहे की, “अत्यंत दुःखद! ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती देवो.”
श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 13, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।
विनम्र श्रद्धांजलि!
प्रतीक राजकारणापासून दूर होते : प्रतीक हे मुलायम सिंह यादव यांच्या दुसऱ्या पत्नी साधना गुप्ता यांचे पुत्र होते. त्यांनी ब्रिटनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्समधून शिक्षण घेतलं होतं. देशातील सर्वात मोठ्या राजकीय कुटुंबाशी संबंधित असूनही ते राजकारणापासून दूर राहिले. त्यांचा रिअल इस्टेट आणि फिटनेसचा व्यवसाय होता.
प्रतीक लखनऊमध्ये ‘द फिटनेस प्लॅनेट’ नावाचे जिम चालवत होते. ते ‘जीव आश्रय’ नावाची एक संस्था देखील चालवत होते. या संस्थेमार्फत रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांचे उपचार, देखभाल, अन्नपुरवठा आणि बचावकार्य केलं जात असे.
प्रतीक यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी अपर्णा आणि दोन मुली : दरम्यान, प्रतीक यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. रुग्णालयाकडूनही अद्याप कोणतंही वैद्यकीय बुलेटिन जारी करण्यात आलेलं नाही. मुलायम सिंह यांचे पुत्र असलेल्या प्रतीक यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी अपर्णा आणि दोन मुली असा परिवार आहे.
प्रतीक यादव यांच्या निधनाची बातमी मिळताच, लखनौ येथील 'सिव्हिल हॉस्पिटल'मध्ये नेत्यांची गर्दी होऊ लागली. उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाच्या उपाध्यक्ष अपर्णा यादव यांचे पती असलेल्या प्रतीक यादव यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.
प्रतीक आणि अपर्णा यांचा सैफई इथं झाला होता विवाह : प्रतीक यादव (38) आणि अपर्णा यादव (36) यांचा विवाह 4 डिसेंबर 2011 रोजी, मुलायम सिंह यादव यांच्या मूळ गावी असलेल्या सैफई येथे एका अत्यंत भव्य समारंभात पार पडला. या विवाहापूर्वी, दोघंजण साधारणपणे 10 वर्षे रिलेशनशीपमध्ये राहिले. शालेय जीवनात मैत्री म्हणून सुरू झालेल्या या नात्याचं रूपांतर पुढे प्रेमात झालं आणि अखेरीस, यादव कुटुंबातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या विवाहांपैकी एक म्हणून हा विवाह ओळखला जाऊ लागला. हे जोडपं लखनौ येथील विक्रमदित्य मार्गावर असलेल्या त्यांच्या निवासस्थानी राहत होतं.